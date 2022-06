Den Haag: optreden tegen gevaarlijke situatie boerenprotest bij Tweede Kamer

Als het boerenprotest bij de Tweede Kamer leidt tot gevaarlijke situaties „wordt waar mogelijk opgetreden”. Dat laat de gemeente Den Haag weten. Farmers Defence Force wil rond het middaguur demonstreren bij het Kamergebouw, waar de Kamerleden debatteren over de stikstofplannen van het kabinet.

Den Haag waarschuwt dat gevaarlijke situaties kunnen ontstaan door „onbesuisd rondrijden van tractoren”. Daarom doet de gemeente „een beroep op het verstand van boeren dat zij gevaarlijke situaties voorkomen”.

🇳🇱 Netherlands – Liessel (A67 Highway) [Jun 27, 2022]

Farmersprotests now erupting everywhere in the Netherlands, to protest the government. #Boerenopstand #Boerenprotest #Farmersdefenceforce #Farmersprotest #NoFarmersNoFood pic.twitter.com/5kdSbewK2T

