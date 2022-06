Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Bachelor-Thomas en winnares Merel uit elkaar: ‘Voel me verraden’

Het is over en uit tussen Thomas van der Vlugt en Merel Beks, die de liefde even leken te vinden in The Bachelor van dit jaar. Van der Vlugt was de bachelor, Beks de winnaar die hij koos als ‘de ware’, nadat hij een nogal pijnlijke speech gaf. Tot nu dus. Op Instagram schrijft Beks een emotioneel verhaal, waarin ze zegt dat ze zich verraden voelt. Ze deelt de ins en outs van de breuk met haar volgers, maar vertelt niet waarom de relatie precies is gestrand.

Ze spreekt van een „nachtmerrie waar ik niet uit wakker word”. „Ik voel pijn die ik nooit had willen voelen”, valt te lezen in het bericht. Ook stelt ze dat ze zich ‘diep schaamt dat ze alles heeft geloofd’. „Ik voel me verraden, mijn hart is gebroken.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Thomas van der Vlugt en Bachelor-winnares uit elkaar

Verder blijken geen details over de breuk uit het verhaal. Wel zegt ze dat dit alles voor haar erg plotseling kwam. „Twee weken geleden zei Thomas dat hij niet meer kon – dat alles teveel was. En dat kwam voor mij behoorlijk uit het niets en plotseling. Over zoiets praat je. De dag ervoor zei hij nog dat hij zo van me hield en trots op me was.”

Niet geheel toevallig verscheen vandaag een filmpje op het juicekanaal Life of Yvonne waarop te zien is hoe Thomas zoent met een andere vrouw. „En NEE, dit is niet Merel zelf, hij zal wel een type hebben”, voegt Yvonne Coldeweijer daaraan toe.

De geruchten over de breuk circuleerden al langer. Merel stelde recent nog een stapje terug te doen en niet veel meer op sociale media te delen. Van der Vlugt reageerde zelf vrijdag in zijn ochtendshow op SLAM! op de geruchten. Hij stelde dat hij nog steeds samen zou zijn met Merel. Ook daar reageert Beks op: „Ik voel me voor schut gezet dat Thomas vrijdag nog zei bij SLAM dat we aan het daten waren, wat mij hoop gaf en hij wist dat ik er keihard voor wilde werken en hij ondertussen andere dingen deed.”

‘Rot dat het zo heeft moeten verlopen’

Ook Van der Vlugt zelf heeft inmiddels gereageerd op de breuk. Hij vindt het „rot” dat het naar buiten brengen van zijn relatiebreuk met Beks „op deze manier heeft moeten verlopen”. „We hebben ruim een half jaar met elkaar gedatet, mooie tripjes beleefd, veel momenten samen gedeeld en enorm veel gelachen”, schrijft de ‘Bachelor’. „Helaas lopen dingen soms anders dan dat je in eerste instantie voor ogen hebt.”

Van der Vlugt schrijft dat hij twee weken geleden besloten heeft een punt achter de relatie te zetten. „We wilden het nieuws samen naar buiten brengen op een door ons gekozen moment, echter gezien de huidige omstandigheden deel ik het op deze manier.” De StukTV-maker zegt „ontzettend dankbaar” te zijn voor de tijd met Beks. „We hebben een ontzettend mooi avontuur gehad en je hebt een plekje in mijn hart. Ik gun je de wereld.”