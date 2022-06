Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Massa is Kassa-kijkers verbaasd over hoe Nicol hondje behandelt: ‘Zielig’

Nicol Kremers, de vrouw van Massa is Kassa-magnaat Peter Gilles, krijgt regelmatig commentaar van het trouwe kijkerspubliek. Ook gisteravond kon zij rekenen op verontwaardigde reacties op haar gedrag. Waarom? Kijkers vinden dat zij op een hele vreemde manier met haar hondje Coco omgaat. „30 pakjes voor een hond?”

Nicol, a.k.a. Nicolleke, zoals Peter Gilles haar liefkozend noemt, heeft inmiddels een aardige reputatie opgebouwd. Haar soms ietwat kattige uitspraken en ‘diva’-gedrag in de realityserie Massa is Kassa verbazen regelmatig de kijkers. En dat deelt men maar al te graag op social media.

Nicol kleedt hondje aan in Massa is Kassa

Zo ook gisteravond. In de laatste aflevering ziet de Massa is Kassa-kijker hoe Nicolleke de kledingkast van hondje Coco uitbreidt. Een tutu, jurkjes, tasjes en zelfs een Chinese bodywarmer. Hond Coco kan er een persoonlijke kledingkast mee vullen. Iets waar Peter zijn vraagtekens bij heeft.



30 pakjes voor de hond… 🤦‍♂️ #massaiskassa — Zeilertje (@bas_i) June 27, 2022



Och gossie,wat vind ik dat toch sneu die verkleedpartijtjes voor zo'n hondje. Koop een Barbiepop ofzo als je dat graag doet. #massaiskassa — Gonny (@gon78ny) June 27, 2022

Haar stiefzoon Ruud krijgt de ambitieuze taak om de hondenpakjes voor te naaien. De outfits voor de viervoeter zijn bedoeld om het diertje tegen de kou te beschermen, legt Nicol uit. Hoewel de pakjes voor het hondje voornamelijk extravagant en ‘popperig’ zijn.



Zelfs Coco is er klaar mee en gaat ervandoor #massaiskassa — David Diepstraten (@Diepstraten_) June 27, 2022

Kijkers verontwaardigd op aanpak Nicol

En zoals wel vaker gebeurt als Nicol op televisie verschijnt, druppelen op social media de verontwaardigde reacties binnen. „Sneu die verkleedpartijtjes voor zo’n hondje. Koop een barbiepop”, „mensen die dieren kleden zijn geen dierenliefhebbers” en „iemand die de dierenbescherming belt”, klinken de reacties.

Overigens is Massa is Kassa regelmatig voer voor menig twitteraar en valt er over iedere aflevering wel iets te zeggen. Want wat dacht je van de hondenyoga-les voor Nicol en Coco? Of haar poets-uitbarsting van vorige week? Ook daar vond de Massa is Kassa-kijker iets van, wat leidde tot hilariteit op social media.



Mensen die dieren kleden zijn geen dierenliefhebbers maar dierenbeulen.#massaiskassa — Paul. (@Paulus858520671) June 27, 2022



De hondenpakjes van Nicol.. inclusief tasje en een kastje voor die dingen. Iemand die de Dierenbescherming belt? #massaiskassa #petergillis — Gosling (@GoslingCuijk) June 27, 2022

Wil je de hele uitzending van Massa is Kassa terugkijken? De aflevering van gisteravond vind je hier.