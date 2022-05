Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hilariteit onder Massa is Kassa-kijkers om ‘hondenyoga’: ‘Voor als je echt niet weet wat je met je geld moet doen’

Heb je een hond en er ooit aan gedacht om met z’n tweetjes te gaan yoga’en? Nee? Nou, bij Nicol Kremers, partner van Peter Gillis, is dat wel anders. Zij ondernam namelijk in de aflevering van Massa is Kassa van gisteravond hondenyoga met haar pup. Kijkers liggen in een deuk en weten niet wat ze zien. Zelfs voice-over Frank Lammers moest „bijkomen van deze onzin”.

Kijkers zagen gisteren de eerste aflevering van een nieuw seizoen Massa is Kassa en het begint meteen goed. Onlangs was Gillis ook al in het nieuws, toen hij even in het ziekenhuis belandde. Dat was voor hem een waarschuwing: hij wil nu écht gaan afvallen. Even later werd duidelijk wat de beste man allemaal eet op een willekeurige donderdag. Denk aan heel wat flessen wijn, een uitsmijter met alles, uiensoep, mosselen en een halve zalm en uiteraard worstenbroodjes. Zou het nu beter gaan?

Hondenyoga in Massa is Kassa

Nicol geeft qua sporten in ieder geval het goede voorbeeld en besluit samen met hondje Coco aan yoga te doen. Daar zouden honden namelijk rustig van worden. Of dat helemaal waar is, komen we niet achter, want het beestje doet niet zo lekker mee. Nicol staat op een yogamat naast de vrouw die met oefeningen haar hond rustig moet krijgen, Coco staat tussen hen in. „Even trillen, alle spanning uit je lijf”, krijgt Nicol de opdracht. Daarna uiteraard een paar keer goed in- en uitademen. En Coco? Die ruikt even aan de voeten van de yoga-mevrouw.

Opdracht één: „Pak je hondje er maar bij, zet ‘m voor je neer en ga op handen en knieën zitten. We maken onze rug helemaal bol.” Toegegeven, Nicol doet goed mee. Coco moet zich iets meer focussen, misschien snapt ‘ie het dan. Er komt nog een poging, bij de tweede oefening „die de hond ook goed kan doen”. Het gaat om de zonnegroet, maar Coco denkt eerder ‘de groeten’ en gaat op onderzoek uit. Je snapt: dit voelt als een verspilling van geld. Ook Gillis is geen fan: „Dat noemen ze dan hondenyoga. Geld verdampen.”

Ook Frank Lammers, die we in Massa is Kassa steeds horen als voice-over, vindt er het zijne van: „Uh sorry, ik moest die onzin even verwerken.” Kijkers hebben eveneens een duidelijke mening:



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Hondenjoga #massaiskassa verder niets aan toe te voegen 🙈🙈🤣🤣🤣 pic.twitter.com/lRJPs5FDfM — Alex (@RefAlex) May 23, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Hondenyoga… hoe gek ben je om daar geld aan uit te geven? En hoe slim ben je om er geld voor te krijgen! #Massaiskassa — Corinne (@BestLief) May 23, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wat is hier hondenyoga aan? Die hond doet niks #massaiskassa — Martha (@Proudteacher68) May 23, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Puppyyoga. Je verzint het niet. Ik bedoel. Spijt dat ik die onzin zelf niet heb verzonnen en nu geld uit mensen hun zakken klop. #massaiskassa — Mehc (@mehc) May 23, 2022

Ontevreden Peter Gillis

Zelf sporten, daar is Peter Gillis nog niet aan begonnen. Tuurlijk, hij wandelt hier en daar, maar een echte ommekeer is nog niet te bespeuren. Waar hij zich vooral druk om maakt, zijn zijn vakantieparken. Zo schiet hij uit zijn slof als hij met een medewerker tenten checkt. Hij is niet tevreden met bijvoorbeeld de plaatsing: „Dan loop ik hier ‘s morgens uit, met kleine kinderen, en zit ik meteen op de weg.” „Dat hebben we vastgesteld”, reageert de medewerker. Peter, verbaasd: „Dat heb je vastgesteld? Waarom ga je dan toch door met opbouwen? Nee, da’s niks.”

Peter somt nog een aantal andere mankementen op en vindt het „niet te geloven”. „Ik vraag m’n eigen af, als ik hier niet was geweest, of je dan gewoon was doorgegaan met opbouwen.” Andere medewerkers staan er – in een beladen stilte – naar te kijken. Daar kan Petertje niet zo goed tegen: „Zet die mensen aan de gang, ik word er helemaal zenuwachtig van, joh.”

Massa is Kassa gemist? Je kunt het hier terugkijken.