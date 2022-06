Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Lof voor Babette en Tim in Het Perfecte Plaatje: ‘Puur entertainment’

Macro-fotografie: een foto volledig close-up maken. Dat is de opdracht van deze week voor de kandidaten van Het Perfecte Plaatje. Op de drukke groente- en fruitmarkt in Argentinië proberen de amateurfotografen een mooie close-up te maken. Maar dat blijkt lastiger dan ze van tevoren dachten.

En dan heb je ook nog eens te maken met de techniek van het fotograferen. „Ik ben helemaal niet goed in dat statief gedoe”, vertelt actrice Babette van Veen, terwijl ze haar statief probeert op te zetten. „Er zitten weer allemaal knopjes aan, die je helemaal niet wil. God gloeiende… Ik word echt gek van dit ding.”

Het Perfecte Plaatje

Ondertussen heeft Tim den Besten een koeientong uit de schappen gegraaid. „Het is toch gewoon een model”, vertelt de presentator. Als hij vervolgens zijn vis uit het plastic zakje haalt om ook deze te fotograferen, komen er direct vliegen op af. En dat maakt volgens Tim het Perfecte Plaatje.

Ook de jury is het daar mee eens. „Ik ben heel blij met de vlieg. Zonder die vlieg is het niks”, aldus fotograaf William Rutten. „Het lijkt bijna alsof er een aliën is geland op een Starwars-achtige planeet.” Eindresultaat? Een 7,5.

Cartoneros

De volgende opdracht is om een statieportret te maken van de helden uit Argentinië: de zogeheten cartoneros. Dit zijn burgers die het vuilnis sorteren voor statiegeld zoals glas, plastic en karton. Daarmee houden ze de straten schoon. Om de cartoneros te eren krijgen de kandidaten ieder een model die in deze sector werkt. Met voorwerpen als een kroon, een mantel en een staf worden ze in een chique landhuis op de foto gezet.

Tim ziet de opdracht als de perfecte gelegenheid om even met zijn tiara te pronken en grapjes te maken. Hij kan het dan ook niet laten om een imitatie te doen van koningin Máxima. Kijkers vinden het wederom hilarisch en kunnen niet stoppen met lachen. „Tim die Máxima van Lucky TV nadoet. Veeg me maar op”, klinkt het op Twitter. Ook Babette is duidelijk geliefd. „Als Babette er vanavond uitgaat, dan ben ik echt teleurgesteld.”

Gelukkig voor deze kijker is het niet Babette die Het Perfecte Plaatje moet verlaten, maar Renée Soutendijk. En dus moet de actrice haar koffers pakken.



Ik hoop dat Babette en Tim er heel lang in blijven! 🥰#hetperfecteplaatje — Claudia (@_cloudy_a) June 15, 2022



Babette moet een eigen show. Love her! #hetperfecteplaatje — Cherishe_77 🥂 (@Cherishe_77) June 15, 2022



Tim moet er echt in blijven tot het eind, ongeacht of zijn foto’s goed of slecht zijn.

Hij is puur entertainment🤣 #hetperfecteplaatje — Only Sony (@only_sony) June 15, 2022

De aflevering van Het Perfecte Plaatje in Argentinië kun je terugkijken op Videoland.