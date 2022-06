Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kloven, kliffen, uitkijkpunten… Deze vijf mooiste dorpen van Europa hebben het

Na de mooiste dorpen van Nederland, is het nu tijd om de mooiste dorpen van Europa in het zonnetje te zetten. Het continent heeft namelijk heel wat moois te bieden. Perfect voor wanneer je op zoekt bent naar minder toeristische alternatieven en ‘onondekte’ parels. Uit een lijst van de favoriete dorpen uit Europa van de lezers van Columbus Travel, licht Metro de 5 toppers die de meeste stemmen hebben gekregen voor je uit.

De lezers van het reismagazine brachten hun stem uit en dat zorgde voor deze lijst met mooiste Europese dorpen waar je de hele zomer zoet mee bent. Elk ‘mooi dorp’ wordt vergezeld door hun minder toeristische alternatief. Want ja, ook dorpen zijn in trek.

De mooiste dorpen van Europa

Spanje: Ronda

Het dorp Ronda in Spanje, met zijn opmerkelijke ligging aan de rand van een Grand Canyon-achtige kloof, mag er zijn. Alleen jammer van die drommen toeristen. In Alhama de Granada, dat bijna net zo spectaculair tegen een ravijn is aangeplakt, hoef je echter géén tourbussen te verwachten. Daal af via de ‘Camino de los Ángeles’, de Weg der Engelen, en loop langs Romeinse warmwaterbronnen, bossen en weides. Wat wil je nog meer?



Italië: Manarola

Van de vijf klifdorpen in Cinque Terre ontving Manarola de meeste stemmen in de ‘mooiste dorpen van Europa’-lijst. Met Vernazza die als goede tweede uit de bus kwam. Tussen de kustplaatsen loopt een kronkelend wandelpad. Het is tevens mogelijk om met de trein of veerboot van dorp naar dorp te hoppen. Tellaro, ten zuiden van Cinque Terre, ademt dezelfde sfeer. Al is er door het geringe bezoekersaantal nog geen sprake van ademnood.



Frankrijk: Gordes

Het dorpsaanzicht van Gordes is gewoonweg magistraal. Schiet vooral je fotokaartje vol vanaf het uitkijkpunt. Bewoners van het eerste uur hebben het dorp echter al lang en breed verlaten — het zegt genoeg dat er een filiaal van Sotheby’s, een befaamd internationaal makelaardijbureau, is neergestreken. Op zoek naar couleur locale? Het verderop gelegen Joucas is een onontdekte parel die die wens vervult.



Oia, Griekenland

Santorini is het topje van een onderzeese vulkaan die elk moment kan uitbarsten. Superlatieven schieten tekort om het uitzicht vanaf de rand van de caldera te omschrijven. Oia is de mooiste van de klifdorpen, zo bleek uit de lijst. Plof neer op een dakterras en kijk uit over de witte huizen en typisch blauwe kerkkoepels. Als de zon ondergaat is het dringen geblazen, wanneer toeristen vechten om het perfecte Instagram-plaatje. Is het eiland dan compléét verpest? Welnee! Megalochori en Emporio, in het binnenland, zijn het prototype van een Cycladisch dorp en nog niet ontdekt door de massa.



Portugal: Óbidos

Het spierwitte Praia do Bom Sucesso ligt op de plek waar de Lagune van Óbidos de zee in stroomt. De lagune dankt zijn naam echter aan een ander succesverhaal: de ommuurde binnenstad van Óbidos. Rond het twaalfde-eeuwse kasteel vind je typische witte huizen met blauwe, gele of rode strepen. Hoewel het door Unesco bekroonde stadje minder toeristen lokt dan Sintra, loop je ook hier over de koppen. Liever het rijk voor jezelf? Kies dan voor Alenquer of Santiago do Cacém, waar je óók een bom sucesso boekt.