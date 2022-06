Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kandidaten Het Perfecte Plaatje uitgedaagd door naaktshoot: ‘Papa?’

Maak een mysterieuze en sensuele foto van een naaktmodel, met als enige kledingstuk een masker. Dat was een opdracht van deze week voor de kandidaten van Het Perfecte Plaatje Argentinië. Niet alleen kregen de BN’ers een naakt persoon voor zich, maar ook moesten zij met rook werken. Een grote uitdaging voor de hobbyfotografen.

„Ik vind het een beetje spannend”, vertelt Thomas Berge aan zijn model. Als het naaktmodel haar badjas uit trekt, ziet hij er dan ook ongemakkelijk uit. „Ik kreeg wel een beetje trilhandjes”, biecht de zanger op.

Dat presentator Tim den Besten kijkers van Het Perfecte Plaatje – waarin bekende Nederlanders strijden om de titel beste fotograaf – kan laten lachen, bleek al uit de aflevering van vorige week. Toen droeg hij Maurice Lede op om een wandelende hond na te doen, iets waar kijkers de humor wel van inzagen. Ook deze week is het weer raak. Als het naaktmodel van Den Besten van de trap af loopt, ziet hij wel een hele bijzondere gelijkenis met iemand uit zijn leven. „Ik denk: papa! Mijn vader heeft ook heel wit haar, dit model ook. Ze hebben ook dezelfde ogen”, vertelt hij.

Terwijl zijn medekandidaten alles uit de kast trekken om het beste plaatje te schieten, haalt hij een brancard-achtig bed uit een oude auto. Hij dirigeert zijn model om daar op te liggen. „Ik probeer gewoon eens wat”, legt de presentator uit. „Hij is een naakt gemaskerde bankovervaller. (..) Dan zegt ‘ie: geef je geld.”

Veel kandidaten hebben moeite met de rook. Ook Tim ziet zijn model niet meer door de enorme hoeveelheid rook, die uit potjes komt. „Waar ben je?”, vraagt hij. Gelukkig kan zijn model er wel om lachen, maar of hij het perfecte plaatje heeft geschoten, is nog maar de vraag. En inderdaad: de jury is niet erg onder de indruk van zijn foto’s. Ze geven hem het cijfer 4.5.

Daarmee komt hij op de een-na-laatste plek. Toch kunnen de kijkers nog een aflevering genieten van de gekke presentator, want het is uiteindelijk Daphne Bunskoek die eruit vliegt.



Bekijk de aflevering van Het Perfecte Plaatje op Videoland.