Tropisch weer op komst: zo houd jij je huis koel vóórdat de hitte begint

Je huis koel houden dit weekend is cruciaal als je de warme temperaturen van vrijdag en zaterdag even wilt ontsnappen. Maar als de hitte eenmaal in je huis zit, krijg je die er niet makkelijk weer uit. Daarom is het belangrijk om nu al maatregelen te nemen, zodat het niet bloedheet wordt in huis. Zo doet je dat.

Voordat de temperaturen oplopen, kun je overdag de zonneschermen omlaag doen of de gordijnen sluiten, zodat zonnestralen geen kans krijgen om je huis op te warmen. Die tip geeft Weeronline. Houd als het buiten warmer is binnen de ramen en deuren gesloten. Meestal is het koelste moment van de dag pas ‘s nachts of in de vroege ochtend. Een goed moment om de ramen wel open te gooien is dan ook pas tegen de nacht.

Zo houd jij je huis koel

Zorg er daarnaast voor dat de lucht in huis droog blijft, aangezien het binnen warmer aanvoelt bij een hogere luchtvochtigheid. Dit kun je doen door de was buiten op te hangen, geen apparaten te gebruiken die veel warmte produceren en de afzuigkap aan te zetten tijdens het koken.

🌞 Slechte luchtkwaliteit De luchtkwaliteit is vrijdag en zaterdag slecht en deze zomersmog kan leiden tot luchtwegklachten. Ook komt irritatie aan ogen, neus en keel voor. Bovendien is er kans op hoofdpijn en misselijkheid. In de ochtend is de luchtkwaliteit relatief gezien het best, in de loop van de dag wordt de lucht steeds viezer.

Mocht de hitte toch je huis zijn binnengedrongen en het buiten inmiddels weer afgekoeld zijn, laat het dan flink doortochten. Dat doe je door twee ramen open te zetten, laat Weeronline weten. Zet voor het ene raam een ventilator en richt die naar buiten. Zo blaas je de warme lucht uit je huis en zuig je koele lucht via het andere raam naar binnen.

Bevroren flessen water voor de ventilator

Een andere tip is om een nat laken voor je open raam te hangen. Zo koelt de lucht die naar binnen komt, af. Je kunt ook bevroren flessen water voor de ventilator zetten. Zo koelt het gelijk af in huis. Ook het juiste beddengoed is cruciaal in tijden van tropische hitte. Laat het polyester beddengoed liggen en kies voor een stof van satijn, linnen of katoen. Deze stoffen voelen frisser aan.