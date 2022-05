Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Doe mee tijdens de finale: Songfestival-bingo! Valse kraai? Rookmachine? Knipoog?

Zit je er net als de ongetwijfeld vele miljoenen anderen al bijna klaar voor? De finale van het Eurovisie Songfestival in Turijn, met onze eigen S10! Vanavond strijden 25 landen om de grootste jaarlijkse muzikale eer. Om het kijkplezier nog groter te maken, stelde Metro een interactieve bingokaart samen. Je kunt er ook iets mee winnen, maar wat, dat houden we nog even geheim.

Heel veel kijkers voor het Songfestival

Dik 2 miljoen mensen zagen dinsdag hoe S10 de finale van het Songfestival haalde. Ze werd als tiende – had ze maar S1 of S2 moeten heten – en laatste opgenoemd, dus dat was nogal spannend. Donderdagavond keken wat minder mensen naar de tweede halve finale (met een Willie Wonka), maar toen deed Nederland natuurlijk niet mee.

Vanavond zullen een paar honderd miljoen mensen wereldwijd de finale van het Eurovisie Songfestival bekijken. In Australië, dat als enige niet-Europese land de finale haalde, moeten belangstellenden – en dat zijn er daar veel – ‘s morgens vroeg voor de buis zitten. Het Songfestival wordt gehouden in de evenemtenhal PalaOlimpico in Turijn. S10 is als elfde aan de beurt, na Spanje en voor Oekraïne. Zanger Jeangu Macrooy, die Nederland vorig jaar in Rotterdam vertegenwoordigde op het festival, deelt dit jaar de punten uit namens ons land.

De Songfestival-finale, pak de bingokaart er maar bij

Zit je vanavond gezellig met een groepje mensen te kijken naar de finale van het Eurovisie Songfestival? En neemt iemand anders dan jij de taak op zich om de persoonlijke punten die iedereen aan de verschillende landen geeft te noteren? Dan speel jij tijdens het kijken natuurlijk Metro‘s Songfestival-bingo.

Metro bekeek de twee halve finales – en heel veel andere jaren – en constateerde: ja, van zo’n evenement valt prima een bingokaart samen te stellen. Onderaan lees je wat je met Metro‘s Bingokaart moet doen om in aanmerking te komen voor een prijs. Je kunt met alle mensen met wie je naar de finale van het Songfestival kijkt meedoen trouwens. Klik de bingokaart op je smartphone of laptop aan en je zult zien dat niet iedereen dezelfde antwoorden heeft.

Bingo? Zo stuur je in

Heb je de bingokaart vol? Maak dan een screenshot (schermfoto) en tweet ‘m via deze link direct naar @metro met de hashtag #metrosongfestival. Geen Twitter? Geen probleem. Stuur je volle kaart (via een DM) naar @metro op Instagram.

Komende week worden de winnaars bepaald. Zij krijgen persoonlijk bericht.

De finale van het Songfestival begint vanavond om 21.00 uur op NPO 1. Wie later wil terugkijken, kan dat hier doen.

Veel succes!