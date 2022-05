Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hoe dikker, hoe beter: alles over zonnebrandcrème en insmeren op een rij

Wie dit weekend buiten is, doet er verstandig aan zich goed in te smeren met zonnebrandcrème. De zon laat zich namelijk volop zien en er worden temperaturen van boven de 25 graden verwacht. Gooi die crème dus maar in je tas als je de hort op gaat.

Maar hoe zit het ook alweer met dat insmeren? Hoe vaak is het nodig? En hoelang is zonnebrandcrème eigenlijk houdbaar? Wij zochten het voor je uit.

Zonnebrandcrème: de ins en outs

Frequentie

Er wordt weleens geroepen dat één keer per dag insmeren voldoende is, maar dat klopt niet. Het hangt namelijk van verschillende factoren af, zoals je huidtype en de zonkracht op dat moment. Ook hebben water en zweet impact op de werking van zonnebrandcrème. Sowieso is het verstandig om je na iedere zwembeurt opnieuw in te smeren. Oók als er ‘waterproof’ op je flesje staat, benadrukt KWF Kankerbestrijding op hun website. Te vaak insmeren bestaat eigenlijk niet: better safe than sorry.

Lekker dik

Veel mensen denken dat een keer sprayen of een dun laagje smeren voldoende is, maar niets is minder waar. Hoe dikker, hoe beter, luidt het credo. Hoeveel dat precies is? KWF Kankerbestrijding heeft daar wel een richtlijn voor, namelijk zeven theelepels per smeerbeurt. Eén voor gezicht en hals, twee voor armen en schouders, twee voor borst, buik en rug en twee voor benen en voeten. Oh, en vergeet ook je lippen, oren en de bovenkant van je handen niet.

Houdbaarheid zonnebrandcrème

Hartstikke handig natuurlijk, als je nog een tube zonnebrandcrème in je badkamerkastje hebt staan. Maar let op: is de tube al een keer open geweest? Dan is ‘ie maximaal twaalf maanden houdbaar. Door invloeden van buitenaf, zoals hoge temperaturen, ‘daalt’ als het ware de beschermingsfactor. Bewaar je flesje of tube dus altijd op een droge, koele plek en maximaal een jaar.

Smeer altijd

Is het warm, maar wel bewolkt? Ook dan is smeren noodzakelijk, want er is nog steeds sprake van uv-straling. In mindere mate weliswaar, maar je huid kan nog steeds verbranden als je te lang onbeschermd buiten bent.

Factor

Dan sta je voor het schap met zonnebrandcrèmes, en kun je uit tig verschillende factoren kiezen. Welke wordt het dan? Dat hangt af van je huidtype (hier kun je zien wat jouw huidtype is), en de mate van uv-straling, maar over het algemeen geldt dat op zomerse dagen minimaal factor 30 nodig is. Een kinderhuid is extra gevoelig en smeer je daarom altijd in met factor 50.

☀️ Onderzoek naar zonnebrandcrèmes Afgelopen week bracht de Consumentenbond het nieuws dat niet alle zonnebrandmiddelen voldoende bescherming bieden tegen de zon. Uit onderzoek van de jaarlijkse zonnebrandtest blijkt namelijk dat drie producten niet de beloofde Sun Protection Factor (SPF) halen. De Consumentenbond raadt mensen dan ook af om deze producten te gebruiken.