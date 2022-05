Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Finale Songfestival! Dit zijn de tops, de flops en Metro’s onvervalste commentaar

Wie wordt er in de finale van het Eurovisie Songfestival tweede achter Oekraïne? Die vraag hoor je deze week telkens langskomen. Maar gebeurt het ook voor dit door oorlog verscheurde land? Iedereen zou zich er in kunnen vinden, maar er moet nog wel gestemd worden door de miljoenen mensen thuis… En gaan de vakjury’s wel mee in het (terechte) sentiment?

Metro ging er dinsdag en gisteravond tijdens de halve finales eens goed voor zitten. En kwam tot zeven tops en zeven flops voor de finale van het Songfestival van morgen (21.00 uur, NPO 1). Wat kun je verwachten? Wie zijn geweldig, welke finalisten een absolute flop? Volgens verslaggever Erik Jonk dan hè, in onvervalst commentaar. Kwestie van smaak natuurlijk… Dat moge duidelijk zijn. Bij de flops staan zelfs twee landen die zomaar ook in de Top 5 kunnen belanden.

Tops tijdens de finale van het Songfestival

Nederland

S10 met De Diepte. Een beetje chauvinisme mag op deze plek wel natuurlijk. Twitter ontplofte toen de Noord-Hollandse dinsdag als tiende en allerlaatste werd opgenoemd. Heel Nederland – en ook veel mensen van buiten de grenzen – zijn een beetje (boel) van Stien den Hollander gaan houden. Vrij naar de tekst: zij schuift onder de tafel en wij willen haar heel graag vinden. Hup Stien! Een van de beste en toonvaste stemmen heeft deze jongedame in elk geval. Oehoooeeee, ahaaaaha.

Oekraïne

Kalush Orchestra met Stefania. De gedoodverfde nummer 1 op dit Songfestival dus, deze ode aan moeder Oekraïne. Het nummer pakt je meteen en had sowieso wel hoog geëindigd. Hebben een eigen Oekraïense (snelle) Kraantje Pappie. Ach, het zij ze gegund. Die keurige tweede plaats achter S10.

Moldavië

Zdob Si Zdub met Treneletul. Guilty pleasure van ondergetekende. Jaaaaa, Balkanpolka en -folklore uit een land dat niet eens een echt Balkanland is. Gekkigheid. Drs. P. Trojka hier, trojka daar, overal zit paardenhaar. Trojka hier, trokja daar, niet uit voorraad leverbaar (ken je klassiekers). Kan ook best negentiende worden, maar goed: Hey ho, let’s go!

Groot-Brittannië

Sam Ryder met Space Man. TikTok-gigant, deze sympathieke baardemans met schitterende hoge stem. Dat hij zo bekend is op dat platform levert de Brit vast veel stemmen op van jongere kijkers. Terecht ook. Sam Ryder kan zijn land een boost zelfvertrouwen geven, nu het twee jaar achter elkaar met een allerlaatste plaats het beschamende jongetje van de Songfestival-klas werd. Vorig jaar was Groot-Brittannië zelfs nog slechter dan wij (Jeangu Macrooy).

Australië

Sheldon Riley met Not The Same. Kijk, als een kralengordijn voor je gezicht de nieuwe mode wordt, dan schaft Metro het hierbij per direct af. Waarvan akte. Achter dat gordijn zit echter een mooiboy met krachtige, hoge en zuivere stem. Hij zingt 683.437 keer dat ie niet the same is, maar het komt werkelijk uit z’n tenen. Goed verhaal, maar met ‘dank’ aan die kralen is er wel wat veel afleiding.

Italië

Mahmood & Blanco met Brividi. Zijn als opvolgers van de winnaars van het Songfestival 2021 Måneskin niet te benijden. Maar prachtig, prachtig, prachtig.

Spanje

Chanel met SloMo. Sodeju, goeie act. Maakt Spanje na ongeveer een halve eeuw eindelijk weer eens kans op de overwinning? Choreografie staat als een huis. Maar houdt de stem van Chanel – een actrice – het ook tijdens al dat dansgeweld?

🎸 Volgorde finale Eurovisie Songfestival 1. Tsjechië 2. Roemenië 3. Portugal 4. Finland 5. Zwitserland 6. Frankrijk 7. Noorwegen 8. Armenië 9. Italië 10. Spanje 11. Nederland 12. Oekraïne 13. Duitsland 14. Litouwen 15. Azerbeidzjan 16. België 17. Griekenland 18. IJsland 19. Moldavië 20. Zweden 21. Australië 22. Groot-Brittannië 23. Polen 24. Servië 25. Estland.

Flops tijdens de finale van het Songfestival

Litouwen

Monika Liu met Sentimentai. Bep Bloempotkapsel zingt zuiver haar onvervalste clubnummer. Maar wel een clubnummer uit de vorige eeuw. En dan wel een club uit het begin van die vorige eeuw…

IJsland

Systur met Með Hækkandi Sól. Lieve meisjes hoor, met net zulke lieve tokkelgitaartjes. Stervensbegeleidingsmuziek, volgens De Telegraaf. Een muzikale verademing, volgens commentator Jan Smit. Metro sluit zich eerder aan bij de collega’s van de krant van wakker Nederland.

Duitsland

Malik Harris met Rockstars. Nee Duitsland, dit is nou net niks. Een soort hele slechte Eminem ofzo. Met allemaal instrumenten waarmee hij amper iets doet. Rechterrijtje waarschijnlijk, misschien wel laatste.

Noorwegen

Subwoolfer met Give That Wolf a Banana. Metro begeeft zich op glad ijs, want de act is populair. Maar kom op, mensen. Zingen achter een masker en niet bekend maken wie je bent, is al niet meer cool sinds Lordi zeventien jaar geleden. Bovendien waren de maskers van Lordi uit Finland prachtig. Noorwegen komt met een soort halfbakken origami-wolvenmaskers. Wolven die bovendien een banaan willen in plaats van een hele grootmoeder. Zin om die banaan in zo’n masker te duwen, al is het dansje TikTok-waardig. Zal wel tweede worden, deze flop. Want zo is het Songfestival ook wel weer.

Azerbeidzjan

Nadir Rustamli met Fade to Black. Zuivere stem, maar de Metro-verslaggever dreigde in slaap te vallen. Om de ogen open te houden werd de aandacht maar weer eens op die waterval in het podium gericht.

Portugal

Maro met Saudade, Saudade. Twijfelgevalletje. De een zal het mooi vinden, de ander zal het nummer meteen bestellen voor z’n uitvaart. Qua artieste dacht Portugal waarschijnlijk dat het Songfestival-thema dit jaar The Beauty was, in plaats van The Sound of Beauty, dat wel.

Ook flops tijdens dit Songfestival

Twee dingen zijn ook flops tijdens het huidige Songfestival trouwens. Twitteren dat commentator Jan Smit ‘z’n bek moet houden‘, is er zo eentje. Dat was vijf jaar geleden al niet meer origineel. En die eerder genoemde waterval in het podium. Blijft maar stromen dat ding en de irritante aandacht trekken. Zet uit!

Andere finalisten finale Songfestival

Over tien andere finalisten, wat minder topperig en flopperig, schreef Metro onder meer de volgende aantekeningen op. Zwitserland: Goed gezongen kerstliedje. Jammer dat hij zich niet had omgekleed, of dat zijn winkel slechts nog XXL-kleding had. Griekenland: Mooi liedje met debiele schuine stoelen in het decor. Armenië: Leuke papierscheur-act, maar te veilige song. Gitaar speelt door terwijl zij (Rosa Linn) hem op haar bed legt. Finland: Rockers The Rasmus van wereldhit In The Shadows willen een tweede muziekleven. Wij wat minder. Servië: Iemand die haar handen in een teil wast en dan al zittend een handjeklap-refrein doet. Blijft wel hangen, mogelijke grote verrassing.

Estland: Eindelijk gewoon een zanger met een gitaar en Ennio Morricone-liedje. Knipoogt subtiel in de camera. Roemenië: We wisten niet dat Roemenië tussen Salou en Lloret de Mar ligt. Aanstekelijk Songfestival-deuntje na het refrein. Polen: Mooie dramatische smeekbede. Kan met zo’n hoofd zo in Katwijk Soldaat van Oranje gaan spelen. België: Goed zeg, deze profvoetballer uit een lagere divisie (echt waar). Top 10-materiaal. Zweden: Prima pop/rocknummer, maar Zweden brengt doorgaans iets veel beters. Tsjechië: Aardig popnummer met verfrissend ‘echte zangeres’.

Tot slot…

Dan ontbreekt er nog eentje. Dat zit zo: vier van de vijf landen die zich automatisch voor de finale van het Songfestival plaatsten (kwestie van geld), zijn bij tops en flops al genoemd. Alleen Frankrijk ontbreekt nog en heeft dus nog niet opgetreden. Alvan & Ahez met Fulenn laten wie hier daarom zien. Denk je ‘ik wist niet dat mijn middelbare school-Frans zo ontzettend slecht was’: niet erg. Dit is een Bretons, een onverstaanbare eigen taal binnen Frankrijk.

Kun je het Songfestival morgen niet zien, maar wil je het op je luie zondag lekker terugkijken? Dat kan hier.