Verhitte discussie bij Khalid & Sophie over Yvonne Coldeweijer: ‘Laat me uitspreken!’

Dat roddelkoningin Yvonne Coldeweijer in de nepvideo van BNR was getrapt, was gisteravond ook bij Khalid & Sophie het gesprek van de dag. De talkshow had de ‘snuivende’ Talitha Muusse uitgenodigd om na te praten over het vooropgezette plan. Maar dat leidde tot een verhitte discussie aan tafel.

Afgelopen week deelde Coldeweijer een video van oud-Op1-presentatrice en BNR-journalist Talitha Muusse. Daarop was te zien dat Muusse in de wc stond te snuiven en Coldeweijer onthulde het drugsgebruik. Maar wat bleek: de video was nep, liet de radiozender weten. Met het vooropgezette plan wilde BNR de discussie aanwakkeren over de werkwijze van zogenoemde juicekanalen.

Vraagtekens bij nepvideo van BNR

En die discussie kwam er. Gisteren al, aan tafel bij presentator Khalid Kasem. Toen Talitha Muusse en BNR-hoofdredacteur Mireille van Ark vrolijk vertelden over hun plan, haakte schrijfster Ronit Palache in. Zij plaatste vraagtekens bij de werkwijze van de journalisten „Hoe journalistiek is zo’n uitlokfilmpje maken eigenlijk?”, vroeg ze.

„Jij noemt het uitlokking, maar eigenlijk zijn we gewoon het proces ingegaan”, zegt Muusse daarop. „Je kunt heel duidelijk zien dat we een nepaccount aan hebben gemaakt. Dat we geen verifieerbare bron zijn. Yvonne Coldeweijer heeft ook niet gecheckt of het om een echt persoon ging. En zo hebben we haar getest. Dus dat kun je ook participatiejournalistiek noemen.”

Verhitte discussie over Yvonne Coldeweijer

Maar daar gaat Palache niet in mee. Even later legt ze uit waarom zij vindt dat Yvonne Coldeweijer niet zoveel verkeerd doet. „Hoe minder taboes, hoe minder er ‘exposed’ hoeft te worden. En er is kennelijk een behoefte van heel veel mensen om die vrouw te volgen. Wij maken haar zo groot. Je kunt ook denken: wat maakt mij het nou uit? Jullie doen dit om kenbaar te maken wat haar verdienmodel is. Ik weet niet heel veel van haar, maar wat ik wel weet is dat ze behoorlijk transparant te werk gaat. En dat ze zichzelf niet chiquer voordoet.”

Muusse en Van Ark snappen niks van die woorden. „Je doet net of juice of roddels iets goeds is. Maar die zijn toch helemaal niet wenselijk?”, bijt Muusse Palache toe. De twee liggen elkaar duidelijk niet. „Wil jij dan dat zij handelt zoals BNR-journalisten doen?”, vraagt Palache. „Daar gaat het niet om! Het gaat helemaal niet om Yvonne Coldeweijer, het gaat erom hoe juicekanalen opereren”, reageert Muusse dan.

‘Ik ga het toch voor Yvonne Coldeweijer opnemen’

Ook mediajournalist Mark Koster plaatst een kanttekening. „Ik ga het toch voor Yvonne Coldeweijer opnemen. Ik vind het goed van BNR dat ze haar werkwijze blootleggen. Maar wat interessant is: ze heeft wél gecheckt bij Talitha Muusse of ze inderdaad cocaïne snuift. En nu ben ik streng: toen heb jij haar geblokkeerd”, wijst Koster naar Muusse. „Talitha, dat had je dus niet moeten doen. Zij kreeg nu niet de kans om meer vragen te stellen. Dat is verwijtbaar.”

Talitha Muusse is het daar niet mee eens. „Ik heb twee keer ontkend. Ze had meer moeten doen. Nu heeft ze op basis van één wazig filmpje, waarop niet eens te zien is wat ik doe en wie ik ben, conclusies getrokken.”

Talitha Muusse: ‘Dit is wat iedereen kan overkomen’

Hoofdredacteur van BNR Mireille van Ark springt dan in de bres voor Muusse. „Wat hier is gebeurd: Talitha zegt in haar antwoord dat ze het niet is. Vervolgens…”, maar ze kan haar zin niet afmaken. „Nee, ze zegt ‘uhh'”, antwoordt Koster. „Hé, laat me mijn verhaal even afmaken!”, gaat Van Ark verder.

„Ze zegt dat ze het niet is. En toch zet Yvonne Coldeweijer het online, ondanks dat de bron niet te verifiëren is. Dat kan dus ook iemand zijn die een hekel aan haar heeft. Die haar wil beschadigen.” „Dit is wat iedereen kan overkomen. Dat is het punt wat ik wil maken”, wijst Muusse op de gevaren van juicekanalen.

‘Juicekanalen voeden een toxische cultuur met hun spionnen’

Dan zegt presentator Khalid Kasem dat juicekanalen ook iets kunnen opleveren. „Jaimie Vaes zat hier laatst en die zei dat het filmpje haar juist uit haar schulp heeft getrokken. Dus juicekanalen kunnen ook helpen.” Muusse gaat daar deels in mee. „Maar dat is maar in 10 procent van de gevallen. De maatschappelijke schade is veel groter. Het voedt een toxische cultuur, met ‘spionnen’ die alles in de gaten houden en constant willen ‘exposen’.”

„Maar wacht even”, zegt journalist Mark Koster. „Jullie bij BNR hebben toch ook wel eens een geheim dossier in de brievenbus gehad? Waarvan de afzender onbekend is. Dat heb ik ook weleens gekregen. Dus een geheim is niet per definitie slecht. Sterker nog: dat is soms misschien wel goed.” Dat argument snapt BNR-hoofdredacteur Van Ark wel. „Maar wij zullen altijd checken of er meerdere bronnen zijn die het verhaal kunnen verifiëren.”