Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

‘Forum voor Democratie-politici geven antisemitische kanalen groter bereik’

Forum voor Democratie ligt onder vuur. Nieuw onderzoek van de Universiteit Leiden toont namelijk aan dat FVD-politici antisemitische kanalen een zetje geven. Dat schrijft de Volkskrant. Zo retweeten de leden van deze partij structureel tweets van accounts waarop antisemitische teksten en plaatjes te vinden zijn.

De tweets zelf bevatten weliswaar geen directe antisemitische uitingen, maar door deze accounts aandacht te geven, vergroten FVD’ers de zichtbaarheid en populariteit van die accounts.

‘Forum voor Democratie geeft aandacht aan antisemitische accounts’

In het onderzoek noemen de onderzoekers ook voorbeelden. Zoals toen Forum voor Democratie-Kamerleden Thierry Baudet en Pepijn van Houwelingen berichten retweetten van het account Eatlovepray21. Dat klinkt als een vredelievend account en de twee Kamerleden deden ogenschijnlijk niet iets geks. De tweets gingen namelijk over het coronabeleid, iets waar de twee zich wel vaker over uitspreken. Wat er in de tweets stond, was zelfs relatief onschuldig en in lijn met het standpunt van FVD. Maar, zo blijkt uit het onderzoek, het effect van de retweets is groter dan op het eerste gezicht leek.

Ondanks de naam zijn er op dat account namelijk flink wat antisemitische teksten en plaatjes te vinden. De eigenaar van het account is een Nederlander die een foto van acteur Denzel Washington gebruikt als profielfoto. Hij noemde het coronavaccin een ‘jodenbrouwsel’ en deelt bijvoorbeeld portretten van ceo’s van farmaceutische bedrijven die zijn voorzien van een davidster. En diezelfde verspreider was nu met twee muisklikken door Baudet en Van Houwelingen onder de aandacht gebracht van hun respectievelijke 273.000 en 43.000 volgers.

Het voorbeeld staat niet op zichzelf. FVD-politici retweeten structureel Twitter-accounts die grossieren in antisemitisme, is te lezen in het onderzoek.

Partij vaker onder vuur

Thierry Baudet en zijn partij hebben wel vaker te maken met kritiek op hun opvattingen. Zo vergeleek Baudet het coronabeleid eind vorig jaar met de Holocaust. Daar ontstond een hoop ophef over – ook bij Theo Hiddema – en Baudet moest zelfs voor de rechter verschijnen. „De ongevaccineerden zijn de nieuwe joden, de wegkijkende uitsluiters zijn de nieuwe nazi’s en NSB’ers”, twitterde de Forum voor Democratie-leider. In een ander bericht zette Baudet twee foto’s naast elkaar. Hij vergeleek een foto van een kind dat niet naar een sinterklaasfeest mocht met een kind met een Jodenster dat wacht op deportatie.

Uiteindelijk werd Baudet niet vervolgd om deze tweets, maar hij moest ze wel verwijderen.