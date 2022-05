Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Johan Derksen is klaar met Eva Jinek: ‘Stond te dansen en schreeuwen om stoppen Vandaag Inside’

Johan Derksen ging er gisteren in Vandaag Inside met gestrekt been in. Het slachtoffer: Eva Jinek. Van haar moet Derksen even niets weten. Leonie ter Braak, vriendin van Jinek, relativeerde de boel nog wat. Maar ‘het kwaad’ op Twitter was al geschied.

Johan Derksen moest over Eva Jinek even wat kwijt, gaf hij in de aankondiging van het programma met Wilfred Genee en René van der Gijp meteen aan. „Het is een onbetrouwbaar loeder.”

Johan Derksen vindt Eva Jinek ‘een eng mens’

„Een redactielid van ons (van Vandaag Inside, red.)”, begon Derksen, „was aanwezig bij de laatste uitzending van Jinek. Toen waren wij net gestopt. Eva Jinek gooit na de uitzending altijd een paar pilsen naar binnen. Ze is op het toneel gesprongen en is gaan dansen en schreeuwen in een microfoon ‘dat wij dat Vandaag Inside toch maar mooi van de buis hebben gekregen’. Dat soort kreten. Dan denk ik dat je een eng mens bent als je zoiets doet. Twee getuigen waren erbij.” Met de tweede bedoelt Johan Derksen Özkan Akyol, ook een vaste gast van Vandaag Inside. „Ik dacht: joh, maak jij je nou zorgen om je kijkcijfers. Maar niet over ons.”

Bij de terugkeer van Vandaag Inside op de buis had Derksen al zijn middelvinger naar andere talkshows opgestoken.



Johan hekelt actie Eva Jinek: ‘Dan ben je toch een eng mens als je zoiets doet?'https://t.co/7FWFdrZX10 #vandaaginside pic.twitter.com/tzry4DXdty — Vandaag Inside (@vandaaginside) May 19, 2022

Reactie Leonie ter Braak

Tv-maakster Leonie ter Braak was ook tafelgast in Vandaag Inside en gaf aan blij te zijn dat het programma terug is. „Ik ben blij dat ik er weer zit.” Veel berichtjes met de vraag of zij dat na de kaarsrel van Johan Derksen nog zou doen, kreeg Ter Braak wel. „Ik heb geen moment overwogen om dat niet te doen en denk dat het goed is dat er af en toe een vrouw aanschuift.” Op haar kenmerkende rustige manier deed zij haar woord, zoals zij later ook zou doen over het onderwerp menstruatieverlof. Ze is dol op Eva Jinek, zei Ter Braak. „Ook privé. Ik kan met weinig mensen zo hard lachen als met Eva. Ik vind ook wel dat zij heel erg hard wordt aangepakt omdat zij gepleit zou hebben dat VI van de buis moest en sponsoren zich moesten terugtrekken. Als je gewoon terugkijkt naar die uitzending, dan zit zij daar als talkshowhost en oppert zij de vraag wat men er van vindt en of sponsoren zich zouden moeten terugtrekken.”

Johan Derksen: „Dat vind ik hetzelfde ongeveer, dat is heel erg vals.” „Meen je dat?”, reageerde Ter Braak. „Het kan toch de tendens zijn van dat moment?” Derksen: „Sterker nog, er zijn wat slechteriken in het land die dat aangrijpen om dat onmiddellijk te roepen ja. Om je een oor aan te naaien.” Leonie ter Braak weer: „Ik vind niet dat Eva dan zegt dat dat zo moet.” Derksen: „Poneren is er eigenlijk om vragen.”

Eva Jinek aan de social media-schandpaal

Of Eva Jinek daadwerkelijk stond te springen en te schreeuwen? We weten het niet, Metro was er niet bij. Veel twitteraars blijkbaar wel, want zij nagelden de talkshow-host van RTL 4 direct aan de schandpaal. Johan Derksen baseerde zich op twee mensen van Vandaag Inside, die volgens hem dus toevallig wél bij de slotaflevering van het Jinek-seizoen aanwezig waren. Dat was genoeg voor mensen op Twitter. Enkele voorbeelden:



Johan Derksen is er ook eindelijk achter gekomen dat Eva Jinek een loeder is..en nu snel kappen met die Leonie ter Braak #doorpakken #vandaaginside — Theo A (@19ta61) May 19, 2022



Dus Eva Jinek heeft op tafel staan te dansen met paar biertjes roepende: we hebben mooi voor elkaar dat VIvandaag van de buis is.

Ik wist dat het tv wereldje verrot is maar zo erg niet.

Ondertussen duikelen haar kijkcijfers.#VIVandaag #Jinek — Rene (@rene_bobtail) May 19, 2022

Andere meningen waren er ook.



Dus resumerend. Johan Derksen, die zijn eigen mening heilig maakt en zegt overal schijt aan te hebben, haalt zijn gram op Kaag en Jinek die hun mening gaven. Die schijt van hem blijkt een hard drolletje. #vandaaginside — Jacco van Roon (@Javaro73) May 19, 2022



Ik vind nu dat 'VI' nu echt overdrijft over Eva Jinek om haar een loeder te noemen. — Sapna (@Sapnagirl38) May 19, 2022

Vandaag Inside terugkijken? Dat kan hier.