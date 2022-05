Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Johan Derksen aanvaardt uitleg Eva Jinek over Vandaag Inside: ‘Wil zelfs aan tafel komen’

Johan Derksen is in Vandaag Inside teruggekrabbeld als het gaat om zijn uithaal naar Eva Jinek. Gisteravond vertelde hij in de talkshow dat hij een telefoontje van Jinek had gehad en dat hij haar uitleg heeft aanvaard.

Zijn uithaal een dag eerder loog er niet om. Eva Jinek zou na haar slotaflevering van Jinek met wat bier op hebben staan dansen en hebben geroepen ‘dat ze Vandaag Inside‘ toch maar mooi van de buis hadden gekregen. Dit na de ophef over Johan Derksen na zijn verhaal over een kaars en de penetratie daarmee van een vrouw, een halve eeuw gelden. Hij en collega’s Wilfred Genee en René van der Gijp besloten toen op te stappen. Zij keerden snel weer terug. Een redactielid van Vandaag Inside was toevallig bij de avond van Eva Jinek aanwezig. Johan Derksen noemde de tv-maakster donderdag ‘een eng mens’ en ‘een onbetrouwbaar loeder‘.

Johan Derksen: ‘Eva Jinek kon er niet van slapen’

Gisteravond kwam Johan Derksen op zijn beschuldiging terug. Eva Jinek had hem gebeld met een uitleg, gaf hij toe. Derksen: „Ik heb Jinek beticht van oncollegiaal gedrag. Ze heeft me vandaag gebeld, ze zat er erg mee. Ze heeft er vannacht niet van geslapen. Dat vind ik vervelend, want Eva Jinek is een prima wijf verder. Daar hebben we ook een hele goeie relatie mee. Volgens ons redactielid heeft ze het echt gezegd, maar Eva kon het zich niet herinneren. Ze verontschuldigde zich wel een beetje. Zij zei ‘we hadden een afterparty en wat gedronken. Dan word ik wat gillerig.”



Johan gebeld door Eva Jinek: 'Ze zei: als ik dat gezegd heb, is het als grap bedoeld'https://t.co/CVRhol7ncw #vandaaginside pic.twitter.com/mcquEjMreQ — Vandaag Inside (@vandaaginside) May 20, 2022

Hoe zat het dan? Johan Derksen: „Sam van de redactie zei dat ze een dankwoord uitsprak. Over ‘het beste team waarmee ze gewerkt had, dat ze het fantastisch hadden gedaan’ en ‘dat we zelfs Vandaag Inside van de buis hadden gekregen’. Eva zei nu ‘ik kan het me niet herinneren, maar als ik het gezegd heb dan is het al grap bedoeld.” Ook Wilfred Genee was door Eva Jinek gebeld: „Ze zei dat ze had geroepen een wat grotere kans op hoge kijkcijfers te hebben omdat er een concurrent verdwenen is.”

Jinek wil wel bij Vandaag Inside aanschuiven

Johan Derksen: „Ik ging volledig op de getuige af en ben er niet bij geweest.” Hélène Hendriks, als tafelgast aanwezig: „Zo erg is het toch ook allemaal niet? Op een bedrijfsfeestje wordt wel meer geroepen.” Genee: „Het is een beetje opgeblazen, denk ik. Eva Jinek heeft een grapje gemaakt. Dat zouden wij toch ook gedaan hebben?” Hendriks: „Eva is een tof mens. Qua humor zou ze hier best wel passen.” Johan Derksen daarop: „Sterker nog, ze zei dat ze wel graag een keer zou willen aanschuiven.” Wilfred Genee: „Nou, ze is van harte welkom.”

Aanschuiven deed Eva Jinek gisteren zelf in de RTL 4-talkshow van haar collega Beau van Erven Dorens. Ze zat er enigszins ontdaan bij om over ‘het onderwerp Johan Derksen te vertellen’. Jinek gaf inderdaad aan dat zij Derksen en Genee had gebeld, maar vertelde ook dat het niet waar is wat er op de borrel is gebeurd. Dat ze machteloos heeft moeten toekijken hoe zij publiekelijk is afgerekend. Toch weer een andere versie. Maar: „Ze waren allebei heel aardig.” Hoe dan ook: de kou is uit de televisie-lucht.



'NPO stond meteen bij me op de stoep'

Eva Jinek is geschrokken van opmerkingen door Johan Derksen die beweerde dat zij #vandaaginside van de buis wilde. #BEAU

https://t.co/zcILHScVic — BEAU (@BeauRTL) May 20, 2022

‘NPO stond meteen bij me op de stoep’

Johan Derksen had vanmorgen nog meer nieuws, in De Telegraaf. In een interview vertelt hij dat de NPO de mannen van Vandaag Inside na het stoppen meteen binnen wilde halen. „Ik had thuis in Grolloo een directielid van Talpa nog niet uitgezwaaid of de NPO stond op de stoep. Het argument was dat wij iets konden invullen wat de NPO niet brengt.” Uiteindelijk kwam het er dus niet van, omdat de talkshow-heren terugkeerden bij SBS6. De Telegraaf ruimde vanmorgen pagina 2 en 3 voor het interview met Johan Derksen in. Die zegt in het artikel ‘dat hij zich even drie dagen belangrijker dan Poetin heeft gevoeld’. „Het was wat overdreven allemaal.”