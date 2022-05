Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Roddel van Yvonne Coldeweijer over ‘snuivende’ Talitha Muusse blijkt nepvideo

Yvonne Coldeweijer zwaait inmiddels de scepter in roddelland. Via haar juicekanaal Life of Yvonne brengt ze roddels en schandalen naar buiten van voornamelijk bekende Nederlanders. Maar BNR-presentatrice Talitha Muusse had haar tuk met een nepvideo, waar Coldeweijer intrapte.

Voetballers, acteurs, zangeressen of influencers, Coldeweijer spaart niemand op haar juicekanaal. Haar zogenoemde ‘spionnen’ delen roddels en achterklap over bekend Nederland met haar. Waarna zij, naar eigen zeggen, op onderzoek uitgaat. Blijkt de roddel te kloppen, dan deelt ze deze op haar kanaal. Veelal gaan dit soort verhalen over ruzies, relatieperikelen, vreemdgaan of drugsgebruik.

Video van ‘snuivende’ Talitha Muusse blijkt nep

Zo ook afgelopen week, toen Coldeweijer een video deelde van oud-Op1-presentatrice en BNR-journalist Talitha Muusse. Daarop was te zien dat Muusse in de wc stond te snuiven en Coldeweijer onthulde het drugsgebruik. Maar wat bleek, de video was nep, laat de radiozender weten.

BNR en Muusse besloten namelijk Coldeweijer te testen en zetten de video in scène. Hoe zij dat aanpakten? BNR verstuurde de nepvideo vanuit een anoniem Instagramaccount naar het kanaal van Coldeweijer. Daarna werd deze al snel besproken op het roddelkanaal.

Yvonne Coldeweijer reageert op nepvideo

Muusse en BNR proberen met hun actie de werkwijze van Coldeweijer en meerdere juicekanalen aan het licht te brengen. Want bepaald goede journalistiek is het niet. Coldeweijer deed wel navraag bij Muusse, die in die berichten het gerucht ontkende. Ondanks dat deelde de roddelkoningin de video een dag later met haar volgers in een betaalde Telegramgroep. Daar legde Coldeweijer wel uit dat de video „mogelijk nep” kon zijn.

Na de onthulling van Muusse en BNR reageert Coldeweijer op haar handelen. Zij legt uit dat ze „niet een of andere onderzoeksjournalist is”. En over haar aanpak is ze duidelijk. „Ik ben niet BNR, ik ben niet NRC, ik ben niet een of andere onderzoeksjournalist. Ik ben gewoon een juicekanaal. Als ik een video ontvang van iemand die zit te snuiven, dan post ik het gewoon. Het is gewoon juice. That’s it.”

Andere kijk op juicekanalen

Muusse liet aan BNR weten dat haar kijk op juicekanalen is veranderd na deze actie. „Ik zie ook weleens verhalen van Yvonne voorbijkomen over BN’ers en dan denk je toch: waar rook is is vuur. Maar nu weet ik: er is vaak alleen maar rook.”

Coldeweijer verdient inmiddels een flinke duit met haar roddelkanaal. Zij beheert een YouTubekanaal met 170.000 volgers, een Instagramaccount met 466.000 volgers en een betaald Telegramkanaal met 3.100 volgers. Volgens BNR levert dat laatste account haar jaarlijks bijna 4 ton op.

Rechtszaak Yvonne Coldeweijer en Samantha Steenwijk

De rechtszaak tussen Coldeweijer en zangeres Samantha Steenwijk was voor BNR en Muusse de aanleiding om de boel verder uit te zoeken. Enkele weken geleden oordeelde de rechter rectificatie van een bericht van Coldeweijer over de zangeres. Daarin beweerde de roddelkoningin dat Steenwijk door middel van illegale afslankpillen veel gewicht verloor. Iets wat volgens Steenwijk niet waar was en daarna sleepte ze Coldeweijer voor de rechter. Volgens de rechter had Coldeweijer te weinig bewijs om dit bericht destijds naar buiten te brengen.