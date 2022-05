Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Yvonne Coldeweijer haalt uit naar Talitha Muusse en BNR: ‘Triest’ en ‘gênant’

Yvonne Coldeweijer werd er door Talitha Muusse en BNR behoorlijk ingeluisd, met een nepvideo. Daarin stond Muusse, zogenaamd, te snuiven op de wc en Coldeweijer bracht deze roddel naar buiten. Klein detail: de video bleek in scène gezet en daarna ging de boel online los. Coldeweijer haalt nu op haar manier weer uit naar Muusse.

Yvonne Coldeweijer zwaait de scepter in roddelland. Via haar juicekanaal Life of Yvonne brengt ze roddels en schandalen naar buiten van voornamelijk bekende Nederlanders. Haar zogenoemde ‘spionnen’ delen roddels en achterklap, waarna Coldeweijer op onderzoek uitgaat. Maar BNR-presentatrice Talitha Muusse had haar tuk met een nepvideo, waar Coldeweijer intrapte.

Yvonne Coldeweijer reageert op actie BNR en Talitha Muusse

BNR stuurde de video, via een anoniem Instagramaccount, naar Coldeweijer toe. Zij checkte de roddel kortstondig bij Muusse en deelde die daarna al snel het gerucht met haar duizenden volgers. Muusse maakte via een andere video bekend dat het om een valstrik ging. De boodschap achter deze actie: geloof niet klakkeloos alles wat er op de juicekanalen verschijnt. Want niet alles is grondig geverifieerd.

Coldeweijer haalt nu, op haar manier, weer uit naar Muusse. Op haar Instagramaccount sneert ze naar de „ontslagen presentatrice van Op1” en de radiozender. „Ze misleidden me met nepjuice en haalden daar zelfs de landelijke pers mee. Zo zo, dat was alweer even geleden hè meid? Zat je carrière in een dipje?”, schrijft de roddelkoningin. „De rechter heeft me richtlijnen gegeven waar ik me aan hoor te houden. Ik hoef niet te bewijzen dat iets 100 procent zeker waar is. Ik moet laten zien dat het aannemelijk is”, vervolgt Coldeweijer. Daarmee verwijst ze naar de recente rechtszaak tussen haar en zangeres Samantha Steenwijk, waarbij de rechter een rectificatie eiste.

Twitter en BNR-journalisten reageren op Coldeweijer

„Als jij in een video stiekem bij de wastafel aan een sleutel snuift, acht ik het aannemelijk dat je daar coke gebruikt. Dat is toch logisch? Daarnaast heb ik hoor en wederhoor toegepast en ook nog vermeld dat de video fake kan zijn. Ik heb dus rechtmatig gehandeld.” Daarna haalt de roddelverzamelaar ook nog uit naar „publieke radiozender” BNR. „Betaald van ons belastinggeld.” Ze schrijft dat er een oorlog en financiële crisis aan de gang is en ze het „triest” vindt dat de zender zich bezighoudt met dit soort „onzin”. „Hier betalen we jullie niet voor, kleutertjes.” Overigens benadrukt BNR-journalist Aäron Loupatty daarna dat BNR geen publieke radiozender is.



Yvonne Coldeweijer is BOOS!

Yvonne Coldeweijer is poep aan het praten. Onwaarheden verspreiden https://t.co/V5Ty5sV0bK — Kees Dorresteijn (@KeesvandeRadio) May 22, 2022



Net een filmpje in scene gezet waarin ik een baby uit een brand huis red, terwijl ik Poetin via de telefoon succesvol overtuig om een functie elders te gaan betrachten. Heb het naar Yvonne Coldeweijer gestuurd, dus ik hoop dat ze het zo gaat posten. — Willem de Gelder (@WdeGelder) May 23, 2022

Daarna schreef Coldeweijer nog een korte Instagram-story over de media-aandacht die Muusse volgens haar opeist. Iets dat ze als „gênant” bestempelt. Op Twitter reageert menig Nederlander op de actie van BNR. Vooral Coldeweijer kan online op een aantal ‘rake klappen’ rekenen. Maar zij krijgt ook bijval van haar trouwe volgers.