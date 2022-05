Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Einde van Dwars door de Lage Landen in zicht: ‘Kan er geen genoeg van krijgen’

Bijna hebben ze het Pieterpad uitgelopen: Arnout Hauben, Philippe Niclaes en Ruben Callens. De mannen van Dwars door de Lage Landen wisten gisteren na een korte onderbreking met hun op één na laatste aflevering meer dan een miljoen kijkers te trekken, meldt Stichting Kijkonderzoek. Kijkers vonden het weer een prachtige aflevering: „Mannen, bedankt!”

Dwars door de Lage Landen trapt af op de 28ste wandeldag, waarbij de Belgen het hele Pieterpad van Maastricht naar Pieterburen bewandelen. Onderweg gaan ze op zoek naar verhalen die de streken die ze passeren kleur hebben gegeven. In deze aflevering volg je de drie in hun tocht vanuit de Achterhoek richting Overijssel. En ook over vorige afleveringen waren kijkers trouwens enthousiast.

Dwars door de Lage Landen in de Achterhoek

Geluidsman Ruben staat klaar met zijn microfoon om voor Hauben een slagboom te creëren, die ze over een onzichtbare grens de Achterhoek in brengt. Het is niet lang voor de eerste grap al wordt gemaakt: „Jij zult je hier direct thuis voelen, Philippe”, zegt Hauben tegen de cameraman. „Ze noemen zichzelf hier boeren.” Maar trots zijn ze op het boer-zijn in de Achterhoek, legt Hauben uit. „Er zijn hier veel boerderijen en veel kastelen.” Waarop Ruben zegt liever een boer dan een baron te willen zijn. „Dan ben ik de baron. Gaan jullie mij niet een stukje dragen?”, grapt Hauben.

In Gaanderen schrikken de mannen eerst van een agressieve buizerd die jongen zou hebben in de bossen. Daarna worden ze door een voorbijganger getipt om langs te gaan bij een muzikant die in het Nedersaksisch zingt. Daar is Hauben wel benieuwd naar. De muzikant verwelkomt de Belgen en zingt ze toe. Het wordt duidelijk dat ze aardig wat muzikaal succes hebben gehad: de eerste cd van de band werd zelfs platina. „We zijn gewoon jongens van de Achterhoek, en we zingen in het Achterhoeks. Zoals jullie Belgen het hebben over Hollanders, hebben wij het van oorsprong ook. Met die grote bek en weinig gevoel voor gezelligheid.” Zodra de trekharmonica tevoorschijn komt, zorgt de zanger zelf voor de gezelligheid.



Na een korte onderbreking gaat 'Dwars door de Lage Landen' vanavond weer verder. In de Achterhoek wordt Arnout gewaarschuwd voor een agressieve buizerd waarna hij uit onverwachte hoek wordt belaagd. Kijk 'Dwars door de #LageLanden' elke dinsdag om 20.25 uur op NPO 2. pic.twitter.com/FSrMZKyHk5 — vpro (@vpro) May 17, 2022

Tussen boer en adel

Op de 29ste dag zoeken ze de kastelen op. „In heel Gelderland staan 390 kastelen”, vertelt Hauben. Zo lopen ze op de 665ste kilometer langs kasteel Den Bramel, en dan nog één en nog één… „Het stopt niet, hé”, zegt Hauben. Bij Huis Verwolde vragen ze zich af of er ‘nog volk op het kasteel woont’. Na een praatje met een buurtbewoner worden ze doorgestuurd naar een buur. Die belt de barones op die toezicht houdt op het kasteel. Dan komt de barones aangereden na het doen van boodschappen: „Ik ben een heel normaal mens”, zegt ze lachend. Wie zijn die mensen die in die kastelen wonen?, wilden de mannen weten. De barones heeft tot haar twaalfde in het kasteel gewoond, maar woont nu nog wel op het landgoed, legt ze uit. „Nu is het een museum.”

Na een lange en gezellige babbel zet Hauben zijn VR-bril op het hoofd van de barones om haar het kasteel en de omgeving rechtstreeks vanuit de lucht te laten zien. Dit hebben de mannen eerder in Dwars door de Lage Landen ook bij andere voorbijgangers gedaan en zorgt keer op keer voor mooie reacties. En nu ook: „Wauw! Echt leuk”, zegt de barones.

Van een flat naar de natuur

Dan moeten de mannen een fikse regenbui doorstaan en komen ze veel tegenliggers tegen. Het is een kudde schapen met hun herderin. „Heb je je scheerapparaat bij je? Ik kan wel een extra laagje wol gebruiken”, lacht Hauben door de bui heen. „Jullie hebben wel een mooie dag uitgekozen”, grapt de herderin. In dienst van natuurmonumenten begrazen haar schapen de Sprengenberg. De herderin vertelt hoe ze bij de schapen is gekomen: „Eigenlijk wilde ik met deze honden leren werken”, zegt ze, terwijl ze wijst naar haar zwart-witte herdershonden. Nu heeft ze 500 schapen en 8 honden. De herderin is opgegroeid in de Amsterdamse Bijlmer, maar het liefst wilde ze de natuur in. „Zo ben ik hier terecht gekomen.”

Einde van Dwars door de Lage Landen in zicht

Tegen het eind van deze aflevering van Dwars door de Lage Landen passeren de Belgen een honderdjarige man, waarmee ze praatje maken in de zon en komen ze mede-Pieterpad-wandelaars tegen, die een emotioneel verhaal over hun overleden dochter delen. Kijkers waren weer in de ban van deze aflevering: „Een prachtig programma met mooie, integere en grappige gesprekken”, zegt een kijker bijvoorbeeld.



Wat een prachtig progamma is #dwarsdoordelagelanden, met mooie integere & grappige gesprekken. En de prachtige natuur van het #pieterpad@vpro@NPO2 — ⓓⓞⓡⓘⓝⓔ 🌼🌞 (@DorinevdH) May 17, 2022



Ñog maar 1 aflevering te gaan. Zo jammer!#dwarsdoordelagelanden — Els Rupert (@ElsRupert) May 17, 2022



#dwarsdoordelagelanden

Wat een heerlijk programma!!

Ga hier aub mee door mannen. #Arnout is een geweldige sfeermaker en interviewer. Kan er geen genoeg van krijgen. — Sanders (@birdy1933) May 17, 2022

De zevende aflevering van Dwars door de Lage Landen is hier terug te zien.