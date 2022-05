Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kritiek op Beau-item over Johnny Depp: ‘Slap’

Er is zoveel gaande in de Depp vs. Heard zaak (poepen in een bed, anyone?) dat ook wij soms het spoor even bijster zijn. Maar Beau van Erven Dorens waagde zich er gisteravond even aan in zijn Beau. Met een item over de zaak, inclusief Jack Sparrow-lookalike, besloot hij de rechtszaak wat duiding te geven. Maar lukte dat? Volgens kijkers is het antwoord duidelijk ‘nee’.

Volgens sommige kijkers was het item zelfs ‘slap’ en werd Depp door de tafelgasten al veroordeeld. Terwijl op sociale media veel mensen juist aangeven Amber Heard wat raar te vinden en Depp te steunen. Bij Beau schoven Amerikadeskundige Tom van ‘t Einde, strafrechtadvocaat Zahra Boufadiss én Jack Sparrow-imitator Jacob Kuipers aan.

Depp vs. Heard bij Beau

„De rechtszaak van de eeuw”, zoals Depp vs. Heard nu al wordt genoemd, lag dus op tafel bij Beau. Van Erven Dorens wil van Boufadiss graag weten hoe zij hier naar kijkt vanuit haar functie. „Ik denk dat de hele wereld wel een deel heeft gezien, het is bijna niet te ontwijken. Maar ik kijk wel met een deel ongemak naar die beelden. Je ziet twee wereldberoemde mensen met een leger aan advocaten, wiens doel het lijkt te zijn om elkaar volstrekt te vernietigen”, komt het antwoord van de strafrechtadvocaat.

Volgens Boufadiss is het niet mogelijk om nu al vast te stellen wie er gelijk gaat krijgen, maar wel dat ze allebei zo’n verregaande reputatieschade op hebben gelopen „dat ik me afvraag of we ze ooit nog in een film gaan zien”. Er zit overigens een Nederlands tintje aan de rechtszaak: onlangs is een interview met Twan Huys gebruikt als bewijsmateriaal. Volgens de strafrechtadvocaat gaat het er in deze zaak precies aan toe „zoals je in de films ziet”.

Wat opvalt in de studio, is de levensechte Jack Sparrow die, in vol ornaat, in het publiek zit. Compleet met eyeliner en piratenhoed nipt hij aan de bar aan een drankje. Terwijl het hier toch om (mogelijke) mishandeling gaat. Enfin, terug naar de zaak. Volgens Van ‘t Einde, Amerikakenner, wordt Heard „volledig gefileerd”. „Elk kommaatje dat ze verkeerd zegt, wordt uitvergroot. Het is wel gênant om te zien. Je ziet eigenlijk twee mensen die heel beschadigd uit een relatie zijn gekomen.” Van ‘t Einde noemt ook dat de relatietherapeut van het stel onlangs is gehoord, die bevestigde dat er sprake was van huiselijk geweld. „Niet alleen door Johnny, maar ook door Amber Heard. Ze zijn eigenlijk allebei slachtoffer”, aldus de Amerikakenner.

Er is overigens een documentaire gemaakt over de zaak, die Metro al mocht bekijken. De mening van onze recensent: „Niet bedoeld als entertainment, maar toch ‘smullen geblazen’.”

‘Alsof een man geen slachtoffer kan zijn’

Het bovenste gesprek is nog tot daaraan toe, maar waar kijkers vooral over vallen, is de laatste opmerking van Van ‘t Einde én een opmerking van Beau zelf. Zo zegt Van ‘t Einde dat Depp en Heard „allebei een beetje slachtoffer zijn”, maar kijkers noemen het feit dat Depp géén geschiedenis heeft van huiselijk geweld en Heard wél. Even later in de uitzending zegt Van Erven Dorens dan ook nog dat hij ‘toch altijd een beetje kiest voor de vrouw’. „Alsof mannen geen slachtoffer kunnen zijn?”, vragen kijkers zich verontwaardigd af. Een ander: „Verander ‘believe women’ in ‘believe evidence’.”

Verder zijn de aanwezigen maar slecht geïnformeerd, volgens Beau-kijkers, en was de aanwezigheid van de Jack Sparrow-imitator niet echt nodig. Ook politiek journalist Bas Paternotte mengt zich in de discussie: „Bij Beau is Johnny Depp reeds veroordeeld door de ‘deskundigen’. Want stel je voor dat een man een keer slachtoffer zou kunnen zijn.” Zelf de grip op de zaak ook een beetje kwijt? Onlangs lichtten we enkele highlights voor je uit.

Een greep uit de reacties:



Heel slecht geïnformeerde tafel over die hele zaak, en dan een kwartier vullen met een lookalike van Jack Sparrow. Wat een slap item hahaha. #beau — Victor Hopman 🇺🇦 (@victorhopman) May 17, 2022



Wat als Johnny de rechtszaak is begonnen omdat hij valselijk beschuldigd is? Hij heeft geen DV verleden. Door weer naar de man te wijzen als ‘de bullebak’ maakt dat er geeneen man naar voren durf te stappen om te zeggen dat hij wordt mishandeld. AH heeft een DV verleden #beau — Tre©️ (@paintyoga) May 17, 2022



@BeauRTL : "Ik kies dan toch altijd een beetje voor de vrouw". Oh oh Beau wat ben je toch een walgelijke hielenlikker. #DeppVsHeard #beau #AmberHeardlsALiar — – (@up2date2021) May 17, 2022



Bij #Beau is Johnny Depp reeds veroordeeld door de 'deskundigen'. Want stel je voor dat een man een keer slachtoffer zou kunnen zijn. — Bas Paternotte (@baspaternotte) May 17, 2022



“Iedereen kiest voor de vrouw” 🤔 deze meneer kiest toch ook gewoon een kant?#beau — patricia delfgauw (@tiesjes) May 17, 2022

