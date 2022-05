Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Verbijstering om dood ex-Ajacied Lukoki (29): ‘Op deze leeftijd, zo triest’

Er wordt met ontsteltenis gereageerd op het nieuws dat voetballer Jody Lukoki op 29-jarige leeftijd is overleden. „Het is ongelofelijk.”

De dood van Lukoki is door meerdere bronnen dichtbij de speler aan De Telegraaf bevestigd. Waaraan de aanvaller is overleden, is op dit moment niet duidelijk.

Laatste werkgever verbijsterd om dood Lukoki

Zijn laatste werkgever FC Twente heeft met ontsteltenis kennis genomen van het overlijden van de door Ajax opgeleide aanvaller, meldt De Telegraaf. Technisch directeur Jan Steuer heeft een eerste reactie gegeven: „Het is ongelofelijk. Op deze jonge leeftijd. Zo triest. Dit is echt verschrikkelijk. We leven mee met zijn familie en vrienden.”

Het laatste teken van leven van Lukoki op sociale media zag er qua sport ondanks een zware blessure nog prima uit. Een week geleden meldde hij hard aan het trainen te zijn.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Jody Lukoki (@jlukoki)

Eerste elftal van Ajax bereikt

Lukoki doorliep de jeugdopleiding van Ajax en bereikte ook het eerste. Ondanks dat hij ruim dertig officiële wedstrijden speelde voor de Amsterdammers en vijf keer scoorde, brak hij nooit echt door.

Na een verhuurperiode aan Cambuur speelde hij nog voor PEC Zwolle (voor die club maakte hij tegen Sparta Praag de eerste Europese goal ooit), Ludogorets in Bulgarije, Malatyaspor in Turkije en FC Twente. Door een gescheurde kruisband voetbalde Lukoki nooit een wedstrijd in het eerste van de Tukkers. Zijn contract in de Grolsch Veste werd nog maar een paar maanden geleden, in februari, ontbonden. De drievoudig international van de Democratische Republiek Congo zat in de laatste fase van het herstel van zijn kruisbandblessure.

Debuut Lukoki onder Frank de Boer

De helaas overleden voetballers debuteerde in 2011 onder trainer Frank de Boer in de klassieker Ajax – Feyenoord. Hoewel hij maar tien minuutjes mocht meedoen, werd hij door de fans in de armen gesloten. Lukoki passeerde Feyenoorder Tim de Cler namelijk met een onvervalste panna. Hij dit deed overigens na een fluitsignaal en buiten het speelveld, waardoor zijn actie buiten Amsterdam niet werd gewaardeerd.

Veel succes in Bulgarije

Zijn mooiste voetbaltijd beleefde Lukoki bij PFK Ludogorets. Hij speelde er meer dan honderd wedstrijden, waaronder veel Europese. Met Ludogorets werd hij vier keer kampioen van Bulgarije.

In 2015 kwam de voetballer minder goed in het nieuws. Hij moest voor de rechtbank verschijnen als verdachte van heling. Lukoki werd vrijgesproken.

Op sociale media beginnen de geschokte reacties over de onverwachte dood binnen te druppelen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Jezus… Jody Lukoki overleden. 29 pas. Wat afschuwelijk voor de nabestaanden. pic.twitter.com/hfITHqcRm3 — Esther💉 (@life_of_esther) May 9, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

De maker van ons eerste doelpunt in Europa. Voor eeuwig in de boeken en in ons blauwwitte hart. Nu naar een mooie plek daarboven, waarschijnlijk op de brommert. Rust zacht Jody Lukoki 💙 pic.twitter.com/CFDafhATVW — Desespereert Nimmer de podcast (@desnimmercast) May 9, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Rust zacht lukoki.. vergeet je voetbal kijken nooit meer https://t.co/eMJ4HyoFIU — Ale SCC (@Ale_SCC) May 9, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.