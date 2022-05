Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Soy Kroon durft lied ‘Toen Ik Je Zag’ aan bij Humberto, kijkers zijn blij verrast

Toen Ik Je Zag zal voor altijd bij Antonie Kamerling horen. Soy Kroon durfde het aan om het lied gisteravond in talkshow Humberto te zingen. Dat kan vanwege de lading van het nummer helemaal mis gaan, maar dat ging het niet. Kroon verraste de kijkers, die dat op sociale media luid en duidelijk laten weten.

Antonie Kamerling is al meer dan elf jaar niet meer onder ons. De acteur stapte in oktober 2010 uit het leven. Zijn song Toen Ik Je Zag wordt nog altijd gedraaid en is ook nog in de Top 2000 terug te vinden. Voor veel mensen geldt het lied als een guilty pleasure of gewoon echt een lievelingsnummer. Kom niet aan dat pronkstuk van Kamerling uit de film All Stars (1997). In de Top 40 stond Toen Ik Je Zag vijf weken op nummer 1.

Dit is het origineel:

Soy Kroon zingt Toen Ik Je Zag straks ook in het theater

Dat Soy Kroon bij Humberto Tan aanschoof en Toen Ik Je Zag zong, was natuurlijk niet zomaar. De acteur (en zanger) staat vanaf januari 2023 in de theaters in de solovoorstelling Nu ik je zie. Dit naar het gelijknamige boek van Merlijn Kamerling over zijn overleden vader Antonie. In het boek vertelt de twintiger over zijn zoektocht naar een eigen identiteit. Jarenlang wilde hij niets over zijn vader Antonie Kamerling horen, later wel. Soy Kroon speelt Merlijn dus straks en vertelde daar alvast in Humberto over.

„Toen ik een jong jongetje was dat acteur wilde worden, leerde ik het nummer kennen”, zei Kroon aan tafel. „En natuurlijk ook All Stars en Antonie. Voor hem heb ik altijd een soort fascinatie gehad omdat ik hem een ontzettend interessante acteur vond. En waar veel meer achter school dan we allemaal dachten.” Soy Kroon brengt Nu ik je zie als een toneelvoorstelling. Het zingen van Toen Ik Je Zag was een verzoek van de Humberto-redactie. Daar had Kroon dan wel even de bibbers over. „Het nummer is al zo vaak gedaan en zo goed ook.”

Hulde voor vertolking lied Antonie Kamerling

Maar goed, hij toonde lef. Soy Kroon moeste er live op tv ‘aan geloven’. Precies 25 jaar na het verschijnen van Toen Ik Je Zag van Hero, het personage in All Stars destijds van Antonie Kamerling. Nu loopt Kroon (26) – hij was dus 1 toen het nummer uitkwam – doorgaans niet voor een uitdaging weg. Metro sprak de acteur onlangs nog over zijn rol als Jezus in The Passion. En ook over een ander beladen verhaal: De Trompettist in Auschwitz. Dat toneelstuk speelde Kroon met Thomas Cammaert.

Dat Soy Kroon kan zingen, hoorden de tv-kijkers bij The Passion al. Men was vol lof. En ook nu weer. Mensen thuis gaven soms aan vooraf best even huiverig te zijn geweest. Maar Kroon slaagt wat hen betreft met vlag en wimpel.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Soy Kroon is de enige waarvan ik den ja jij mag "Toen ik je zag" zingen. Elk ander dan denk ik blijf gvd af van dit lied. Das van Antonie. Dat heb ik ook met Elvis Presley, ga niet zo achterlijk de king of Rock-'n-Roll nadoen. Behalve Danny Vera die zingt alles v Elvis prachtig. — Anja ❤ (@AnjaJosTweet) May 22, 2022



Wow @soykroon kippenvel van begin tot eind, jij zingt het met dezelfde prachtige intentie als Anthony #humberto #toenikjezag — ivonne hutjens (@ivonnevonneke) May 22, 2022

Wow @soykroon kippenvel van begin tot eind, jij zingt het met dezelfde prachtige intentie als Anthony #humberto #toenikjezag — ivonne hutjens (@ivonnevonneke) May 22, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

In mijn ogen is “Toen Ik Je Zag” het mooiste Nederlandse liedje ooit. Soy Kroon deed het heel goed maar wie dit nummer ook uitvoert, niemand zal ooit de versie van Antonie overtreffen ❤️#Humberto #AntonieKamerling — Jesper 🏛 (@JesperB12) May 22, 2022



Soy Kroon – Toen ik je zag bij #Humberto.. Ik hou zó van dit nummer en deze versie raakte me ook weer!❤ — misschaoot (@misschaoot1) May 22, 2022

Soy Kroon – Toen ik je zag bij #Humberto.. Ik hou zó van dit nummer en deze versie raakte me ook weer!❤ — misschaoot (@misschaoot1) May 22, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Holy SMOKES @soykroon!!! Waanzin gewoon…zo ultiem mooi gezongen! Kom hier met dat album van je!!! #Humberto — ⭕ Peter Kennedy ⭕ (@peterkendy) May 22, 2022

Holy SMOKES @soykroon!!! Waanzin gewoon…zo ultiem mooi gezongen! Kom hier met dat album van je!!! #Humberto — ⭕ Peter Kennedy ⭕ (@peterkendy) May 22, 2022



ik doe m'n tv aan en zie Soy Kroon, i love life — jas (@jasmijnnvb) May 22, 2022

ik doe m’n tv aan en zie Soy Kroon, i love life — jas (@jasmijnnvb) May 22, 2022



Ik kan echt elke dag naar Soy Kroon zijn stem luisteren 😍 #Humberto — Kellogs (@KeLLyxTumpo) May 22, 2022

Ik kan echt elke dag naar Soy Kroon zijn stem luisteren 😍 #Humberto — Kellogs (@KeLLyxTumpo) May 22, 2022



Ademloos naar je geluisterd @soykroon #Humberto kom graag naar je kijken volgend jaar. — Mo (@MoniqueKatuin63) May 22, 2022

Ademloos naar je geluisterd @soykroon #Humberto kom graag naar je kijken volgend jaar. — Mo (@MoniqueKatuin63) May 22, 2022

Denk je aan zelfmoord? Je kunt anoniem bellen of chatten met 113 Zelfmoordpreventie. Bel gratis 0800-0113 of chat via 113.nl.

Wil je Toen Ik Je Zag van Soy Kroon terugkijken? Dat kan hier.