Reizen en inflatie? In dit Europese land reis je nu ‘spotgoedkoop’ met het openbaar vervoer

Reizen is al duur genoeg, zeker in deze tijd met de hoge inflatie. Maar er is nu een Europees land dat in ieder geval het openbaar vervoer betaalbaar maakt. In Duitsland maak je namelijk sinds vandaag voor 9 euro een maand lang onbeperkt gebruik van het ov.

De Duitse regering maakt daarmee reizen met het openbaar vervoer een flink stuk goedkoper. Reden voor deze beslissing is de stijgende inflatie, die ook ons in Nederland treft.

Duitsland heeft spotgoedkope treinkaartjes

Spoorwegmaatschappij Deutsche Bahn en ook andere vervoerders namen het initiatief. De tickets voor een spotprijsje zijn geldig voor drie maanden. In de zomermaanden juni, juli en augustus reis je in Duitsland zeer voordelig het hele land door. Dit geldt voor treinen, trams en bussen.

Het goedkope ov-plan werd officieel goedgekeurd in de Bundestag, het parlement in Berlijn. Sommige lokale vervoerders begonnen vorige week al met de betaalbare kaartjes.

Reizen door het Duitsland

Hoe het kan dat deze prijs omlaag kan? De vervoerders hoeven de komende drie maanden minder belasting te betalen voor benzine en diesel. De energiebelasting komt daarmee op het minimumniveau volgens de Europese richtlijnen.

Reizigers kunnen met dit ticket met zowel lokaal als regionaal openbaar vervoer reizen. Dit geldt voor heel Duitsland, dus ook in de steden en over alle netwerkgrenzen heen. Dit ticket geldt alleen niet voor de hogesnelheidstrein door het land heen. Daarbij gaat het om bekende EC- of ICE-treinen.

Hoge inflatie reden voor goedkoop openbaar vervoer

De stijgende energieprijzen en hoge inflatie als gevolg van de oorlog in Oekraïne waren voor de Duitse regering genoeg reden om dit plan door te voeren. Ook maakten zij 2,5 miljard euro vrij voor dit initiatief. Om zo de gemiste inkomsten van de ticketverkoop in zestien deelstaten te compenseren.

Mocht je een tripje naar Duitsland overwegen? Let dan wel op. Het ticket is geldig per kalendermaand. Dus mocht je een kaartje halverwege juni kopen, geldt deze alleen voor de maand juni. Het ticket is geldig voor de Duitsers en toeristen.