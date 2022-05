Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Race om de Ringen met Beau van Erven Dorens: hopen op relationele ellende…

„In Race om de Ringen nemen zes verloofde stellen het tegen elkaar op in een loodzware race door Jordanië”, zegt presentator Beau van Erven Dorens. „Middels opdrachten en strategisch denken moeten de geliefden aan elkaar bewijzen dat ze klaar zijn voor de volgende beslissende stap in hun leven. Namelijk: trouwen.” Zal dat nieuwe tv-programma wat zijn?

Race om de Ringen is vanaf morgenavond nieuw op RTL 4. Metro keek de eerste aflevering alvast vooruit voor de rubriek Blik op de Buis. Verslaggever Erik Jonk bekijkt (en beoordeelt) nieuwe of opmerkelijke programma’s van de reguliere tv-zenders en streamingdiensten.

Is Race om de Ringen origineel?

Op het eerste gezicht zou je zeggen: nee. Race om de Ringen is een relatietest en die kennen we natuurlijk wel. Of het nou op Tempation Island, met exen op een beach of waar dan ook is. Maar toch: strijden voor je relatie in woestijnland Jordanië en vooral om een bruidsschat van 25.000 euro en ook nog eens een betaalde huwelijksreis van je dromen… dat kennen we nog niet. Er toch maar eens goed voor gaan zitten dus.

Metro stelde de zes verloofde koppels, die allemaal relatief snel gaan trouwen, eerder al aan je voor. We doen het na het zien van aflevering 1 nog eens in een paar zinnen over. Ondernemerskoppel Joeri en Renate uit Ede: „Wij zijn luxe paardjes”, stellen ze zelf vast. Beste quote meteen: „Downtown, dat betekent toch hoofdstad?” Susan en Thomas uit Deventer: een stel ‘waarvan de relatie intens is’. Hij: „Ik geniet er elke dag van.” Zij: „Nou, ik niet hoor.” Sanne en Bilal uit Zierikzee: kunnen heel slecht tegen hun verlies. Bilal heeft een voordeel dat hij Arabisch spreekt: „Wel jammer dat ze me evengoed niet kunnen verstaan.”

Leonie en Rick uit Amsterdam: hij wordt ‘pinnig’ als zij op een wegenkaart de rechterkant van de stad Oman aanwijst en „west dus” concludeert. Lauren en Bart uit Pijnacker: in oktober vroeg hij haar in een luchtballon ten huwelijk. Bart wil altijd alleen maar winnen, Lauren snapt daar niets van. En tot slot Patricia en Bjorn uit Schoonhoven: ‘lieverd’ of schat is bij haar ten strengste verboden. „Verschrikkelijk, daar krijg ik kriebels van.”

In het intro wordt al gevloekt

Nog voor Beau van Erven Dorens als leading man zijn eerste woorden uitgesproken heeft, klinkt er in het intro al een flinke vloek. En: „Dit is voer voor een echtscheiding.” Kijk, zo wil je het zittend voor de buis natuurlijk hebben. Wat volgt is echter een vrij gezapige race in zes auto’s vanaf het vliegveld in Oman richting Beau in een kasteel buiten de Jordanese hoofdstad. Die kan worden gevonden via een man in een juwelierszaak die zij via een foto moeten zoeken. Beetje (boel) Wie Is De Mol? dus. Wie als laatste arriveert speelt een zogeheten ringspel tegen een of meerdere andere stellen. Win je? Niks aan de hand. Win je dat spel niet? Ringetje inleveren. Twee ringen kwijt? Weg bruidsschat van 25.000 euro, exit Race om de Ringen. Zoiets.

Er wordt ons door Beau van Erven Dorens en de makers uitputting beloofd en een flinke relatietest. Dat ontbreekt in de eerste aflevering nogal, maar kan nog komen. Wel zien we wanhopig rondrijden in een grote stad en een stel dat vooral goed is in verdwalen. Je ziet irritatie. Een aanrijding waar de politie aan te pas moet komen. En zes stellen die naar elkaar een bijzondere gelofte moeten maken (beetje tranen natuurlijk, maar vooral veel gezwijmel). En oh ja, die luxe paardjes: die denken dat een uitputtende race doorstaan met loodzware rolkoffers heel handig is.

Na Race om de Ringen geschikt om te trouwen

„Je zult het uiterste uit jezelf moeten halen”, zegt Beau van Erven Dorens na opdracht 1. „Je zult je partner op een andere manier leren kennen. Wie het einde haalt, is zeker geschikt om te trouwen.” Lekker nieuws voor de andere vijf stellen…

Het is best een ‘okay-show’ hoor, dat Race om de Ringen. Misschien moet we de koppels nog wat beter leren kennen (lees: hopen op hommeles). Dat is ook elk seizoen bij Boer Zoekt Vrouw het geval. Maud kenden we daarin na de start toch ook nog niet goed? Aan het einde valt morgenavond het woord ‘bondje’ al, wat we al van zoveel andere programma’s kennen. Of we daar nu blij van worden… Met een berg relationele ellende kan dit programma best wat worden. Of zelfs heel leuk. Maar op zulke misère hopen we natuurlijk niet echt. Héus niet. Echt echt echt niet!

Aantal blikken: 2,5 uit 5. Kan best 3,5 worden (zie hierboven).

Race om de Ringen is elke donderdagavond om 20.32 uur te zien op RTL 4. Terugkijken via RTLXL kan natuurlijk ook.