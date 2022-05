Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Boven de 40 en in het leger: Rusland zoekt naar meer militairen

Oudere veteranen kunnen zich binnenkort opnieuw inschrijven bij het leger in Rusland. Deskundigen denken dat Rusland met personeelstekorten kampt door de oorlog in Oekraïne, waardoor de Russische Doema heeft besloten de maximumleeftijd voor militairen te schrappen. Oekraïne claimt dat bijna 30.000 Russische soldaten zijn omgekomen sinds het begin van de Russische invasie.

Het parlement stemde vandaag in met een wet waardoor ook Russen boven de 40 jaar in het leger mogen dienen. De wet heeft alleen nog een handtekening nodig van president Vladimir Poetin.

Vredesplan ‘een fantasie’ volgens Rusland

Dat Rusland geen interesse heeft om de oorlog te staken in Oekraïne, blijkt maar weer uit de nieuwe wet. Ook vandaag keurde Rusland een Italiaans voorstel om tot vrede te komen in Oekraïne af. Een woordvoerder van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken noemt het plan „een fantasie” die niet serieus genomen kan worden. „Oekraïne enerzijds van wapens voorzien en tegelijkertijd met een vredesplan komen, is onmogelijk”, laat de woordvoerder weten.

Ook de Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft zich vandaag uitgesproken over een mogelijke vrede tussen de twee landen. Op het World Economic Forum zei Zelenski dat hij alleen direct met zijn Russische ambtsgenoot wil praten en niet met tussenpersonen.

Zelenski eist directe communicatie met Poetin

Als Poetin „de realiteit inziet”, dan zouden ze volgens de Oekraïense president een diplomatieke oplossing kunnen vinden voor het conflict. Dan moet Moskou wel eerst zijn troepen terugtrekken tot de frontlinies van voor de Russische invasie van 24 februari. „Dat zou een eerste stap zijn richting onderhandelingen.” Zelenski wil uiteindelijk al het Oekraïense territorium terug.

De vredesonderhandelingen begonnen al kort na het begin van de oorlog, maar zijn al lange tijd vastgelopen. Volgens Russische persbureaus vonden de laatste besprekingen plaats op 22 april. Beide partijen geven elkaar de schuld van het uitblijven van een doorbraak.

Geweld gaat door

Ook vandaag wordt er weer hevig gevochten in Oekraïne. In Zaporizja, een stad in het zuidoosten van het land, is volgens de lokale autoriteiten vanochtend vroeg bestookt met raketten. De regionale overheid spreekt van vier Russische ballistische raketten die afgevuurd werden op de stad, waarvan er een zou zijn uitgeschakeld door de luchtafweer.

Alle Metro-artikelen over de oorlog in Oekraïne lees je hier.