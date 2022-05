Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hunebedjagers en multimiljonairs in laatste Dwars door de Lage Landen: ‘Elke kilometer was raak!’

In de laatste aflevering van Dwars door de Lage Landen trekken Arnout, Ruben en Philippe door Drenthe en Groningen. Na een lange tocht is het hoge noorden bereikt, maar dat betekent ook het einde van de serie waarbij de Vlamingen van Oostende aan de Vlaamse kust, naar Pieterburen in het noorden van Nederland lopen. Kijkers vinden het maar al te jammer dat Dwars door de Lage Landen ten einde is: „Elke kilometer was raak. Bedankt mannen!”, klinkt het.

De voetreis van Arnout Hauben, Ruben Callens en Philippe Niclaes in Dwars door de Lage Landen heeft gisteren 1,1 miljoen kijkers getrokken. Dat levert het programma, uitgezonden door de VPRO op NPO 2, een tweede plek op in de top 25 van best bekeken programma’s, meldt Stichting KijkOnderzoek. In deze laatste aflevering ontmoeten de wandelaars hunebedjagers, multimiljonairs en getuigen van de Molukse treinkaping. Ook de vorige aflevering werd trouwens prachtig gevonden.

Laatste kilometers voor Dwars door de Lage Landen

De laatste kilometers van de tocht beginnen op de 32ste wandeldag. Ze passeren wat volgens Hauben één van de bekendste monumenten op het Pieterpad is: „Het heet de Poort van Drenthe, en staat op de grens tussen de provincies Overijssel, waar we vandaan komen, en Drenthe, waar we naartoe gaan.” Het monument verwijst naar de Drentse hunebedden, die de mannen in deze aflevering, waarbij de laatste 150 kilometer zijn aangebroken, nog tegen zullen komen.

Ze passeren eerst een jongen die zijn hond aan het uitlaten is, en daarna is het tijd om voorbereidingen te treffen voor de regen die eraan komt. Bij een lokale kringloopwinkel scoort Hauben een ultramoderne paraplu: „Die gaan we nodig hebben. Dit is echt een goeie paraplu.”

Alpaca’s in een weiland

„Zie jij wat ik zie?”, vraagt Hauben op dag 33. Hij wijst naar alpaca’s die aan het grazen zijn in een weiland. „Dat vind ik fantastische beesten. Die staan hier te grazen op of onder de zeespiegel, terwijl ze normaal op zo’n 5000 meter hoogte in de Andes leven.” „Buenos días“, roept Hauben naar de alpaca’s, in de hoop dat zij hun ‘moedertaal’ verstaan. Ze komen de eigenaar tegen, die zegt dat hij zeventig alpaca’s voor de vermeerdering heeft. De boer had eerst koeien, vertelt hij terwijl ze in de oude koeienstal staan. „Tot 2005 hadden we koeien, maar toen kwam de Amerikaanse koeiengriep”, legt hij uit. „Voor de export van levende dieren is dat lastig. Boeren en de overheid besloten toen om koeien te vaccineren.” Deze boer had de pech dat zijn koeien werden gevaccineerd met een vervuilde batch. „De koeien gaan dood en je gaat er zelf ook kapot aan.”



Als je door de Nederlandse polder wantdelt kom je niet alleen koeien, schapen en paarden tegen, maar tegenwoordig ook… alpaca's! Arnout wil hier het fijne van weten en zoekt de eigenaar op. Vanavond in de laatste aflevering van 'Dwars door de #LageLanden' om 20.25 uur op NPO 2. pic.twitter.com/GAbN2LcStV — vpro (@vpro) May 24, 2022

Camping Hunebed

Als eerbetoon aan het rijke verleden van de hunebedden, hebben de mannen een slaapplek geregeld op een bijzondere plek. ‘Camping Hunebed’ welteverstaan. „Wij hebben een hunebed, die staat hier”, zegt de campinghouder enthousiast. Hij leidt hen naar de plek waar het voormalige hunebed staat. „Ze hebben het gesloopt toen de spoorweg werd aangelegd.” De campinghouder blijkt zelf gefascineerd te zijn door alle oude voorwerpen die in de buurt te vinden zijn. Elke vondst heeft hij bewaard. Uiteindelijk biedt hij Hauben en zijn vrienden een slaapplek binnen aan, waar ze maar al te graag gebruik van maken. Al sloopten ze wel een kozijn.

Later in Dwars door de Lage Landen bezoeken ze het dorp Glimmen, waar ooit de Postcode Loterij viel die veel bewoners in één klap miljonair maakte. Ze bezoeken een manege waarbij een vrouw vertelt over de multimiljonairs in het dorp, waarvan haar moeder er één is. „Toen ze de prijs won, lag ze in het ziekenhuis. Ze zei dat ze al blij zou zijn als ze 100 euro zou winnen.” Uiteindelijk won haar moeder 5,7 miljoen euro. „Dus ze was wel blij, ja.”

Reis is ten einde gekomen

„Al kende Glimmen niet alleen maar voorspoed”, zegt Hauben. „In 1977 was de plaats het decor van een bloedstollende treinkaping.” Hauben verwijst naar de Molukse treinkaping. Ze gaan op zoek naar mensen die het kunnen navertellen in de Molukse wijk in Groningen. Een jonge jongen, genaamd Alvaro, brengt de mannen naar oom Rudi die hen er meer over kan vertellen. Rudi deelt het verhaal en zingt een lied.

De reis is nu echt zo goed als ten einde. „Het is de laatste kilometer van onze tocht”, vertelt Ruben als ze op een brug staan die over een sloot loopt. Voor de allerlaatste keer dit seizoen gebruikt hij zijn microfoon als denkbeeldige grenspoort. „Daar moeten we zijn. Je kunt de Noordzee al ruiken en voelen”, zegt Hauben. In alle vroegte keren de mannen de volgende ochtend via hetzelfde water waar ze 37 dagen geleden startten, naar huis. Een zeilboot op het wad brengt ze terug naar België. Kijkers bedanken Arnout, Ruben en Philippe voor het mooie programma: „Dank aan onze zuiderburen”, zegt een kijker.



Ready for take of.

Dank aan onze zuiderburen.

Jullie waren fantastisch.

Graag meer van deze tv.#dwarsdoordelagelanden Bye, bye.🖐🏼💫 pic.twitter.com/C2csgqGgLt — AstridSchravenInterieurontwerp & -advies🏠 (@DeLoftWijchen) May 24, 2022



Jammer, jammer! De tocht van Arnout, Ruben en Philippe #dwarsdoordeLageLanden is tot een einde gekomen. Zoveel interessante, ontroerende, komische, verdrietige en inspirerende menselijke verhalen. Elke kilometer was raak! Bedankt mannen!

Topserie bij @een @vpro. — Ben Veldhuizen (@BenVeldhuizen) May 24, 2022



#dwarsdoordelagelanden was zo'n leuk programma om te volgen. Gewoon in België en Nederland, maar toch boeiend. En wat een prachtige ontmoetingen met gewone normale burger zoals jij en ik. Dit was top TV. — Thei (@BinnenTheo) May 25, 2022



Net de laatste aflevering gekeken van

mijn opgenomen #dwarsdoordelagelanden

Mooiere tv bestaat gewoon niet. Mooiere programmamakers ook niet.

Dank je wel Arnout, Ruben en Philippe. ❤️ — MCDesigns 🎨 (@MiriamDesigns) May 24, 2022

De laatste aflevering van Dwars door de Lage Landen kun je hier terugkijken.