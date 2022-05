Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Schietpartij in Texas gebeurde in één klaslokaal van basisschool

De schietpartij op de basisschool in Texas vond plaats in één klaslokaal. Dat blijkt uit interviews met het Texaanse ministerie van Openbare Veiligheid, die op verschillende Amerikaanse televisiezenders, waaronder CNN, meer details hebben gegeven over het bloedbad. Naast de 21 doden die vielen, zouden er ook leerlingen gewond zijn achtergebleven.

Woordvoerder Chris Olivarez zegt dat het op dit moment onduidelijk is hoeveel van de gewonde kinderen de schietpartij hebben overleefd. Wat vaststaat is dat negentien leerlingen en twee docenten zijn omgekomen. Het is de dodelijkste schietpartij op een school in de Verenigde Staten sinds die op de Sandy Hook Elementary School in Connecticut in december 2012. Toen doodde een schutter 26 mensen, onder wie twintig kinderen van 5 tot 10 jaar oud.

Motief schutter nog steeds onduidelijk

Het motief van de schutter is nog steeds onduidelijk. Beveiligingsmedewerkers van de school zouden hebben geprobeerd de man de toegang te ontzeggen, maar slaagden daar niet in. De 18-jarige Salvador Ramos zou zichzelf vervolgens in een lokaal hebben opgesloten en begon daar om zich heen te schieten. De schutter werd ter plekke doodgeschoten nadat agenten er in waren geslaagd het klaslokaal te betreden.

Amerikaanse media hebben de identiteit van enkele slachtoffers bekendgemaakt. Volgens CNN zouden alle nabestaanden inmiddels op de hoogte zijn gesteld, maar de politie kan dit nog niet bevestigen. Wel is duidelijk dat de kinderen in leeftijd variëren van 7 tot 10. Leerlingen zouden hebben geprobeerd te ontsnappen door ramen in te slaan en één leerling zou om het leven zijn gekomen tijdens een telefoongesprek over de schietpartij met de hulpdiensten.

Dodelijke schietpartij Texas

Dat het tragische ongeval veel mensen raakt, blijkt wel uit de talloze berichten die mensen delen op sociale media. Zo heeft de Amerikaanse president Joe Biden het parlementen opgeroepen om te handelen tegen de wapenlobby.

„In godsnaam, wanneer staan we tegen de wapenlobby op”, citeerde onder meer The New York Times. „We moeten handelen.” Biden deed zijn oproep in een emotionele toespraak. „Hun ouders zullen hun kind nooit meer zien, ze nooit meer in bed laten springen en met ze knuffelen”, zei Biden. Hij stelt voor een verbod op aanvalswapens en andere „verstandige wapenwetten” in te voeren.

Wapenlobby

Ook in ons eigen land reageren politici op de schietpartij. Minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken noemt de berichten „ronduit verschrikkelijk”.



