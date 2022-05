Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Koppels gaan op tv (bij Beau) weer eens hun relatie testen: deze verloofden zie je in Race om de Ringen

Je relatie testen en dat op tv, zullen we maar niet vernieuwend noemen. Integendeel. Zes verloofde koppels gaan dat echter wel doen in een relatie-programma met weer een heel ander sausje. De tortelduiven (of niet…) strijden om een huwelijksreis in het nieuwe RTL 4-programma Race om de Ringen.

Vanaf donderdag 26 mei presenteert Beau van Erven Dorens dit nieuwe Race om de Ringen. In het programma testen zes stellen met trouwplannen hoe sterk hun relatie is en strijden ze tegen andere koppels om ‘de huwelijksreis van hun leven’ te winnen.

Relatie testen in wedstrijd ‘loeispannende race’

RTL belooft ‘een loeispannende race’, dwars door Jordanië. Nee, dat kan natuurlijk niet in Dokkum of Cadzand. Er zijn namelijk lichamelijk en geestelijk uitputtende ‘en zo nu en dan ook hilarische’ opdrachten bedacht. Daar heb je een beetje hitte en woestijnzand voor nodig. Is de liefde bestand tegen de ontberingen van de woestijn – waar het ook ijskoud kan zijn – en de stress die deze race met zich meebrengt? En staan ze samen sterk genoeg om de andere stellen te verslaan?

Dit zijn de eerste flitsen van Race om de Ringen:

Maak kennis met de koppels uit Race om de Ringen

Bilal en Sanne – Zeeland, Zierikzee

De 27-jarige Sanne (verpleegkundige) en de 29-jarige Bilal (bouwkundige) groeien op in het Zeeuwse Zierikzee. Als ze allebei in dezelfde strandtent komen te werken, slaat de vlam tussen de twee over. Hun verschil van afkomst en cultuur zorgt in het begin van hun relatie nog voor wat onbegrip in hun omgeving.

Maar inmiddels zijn ze al elf jaar happy met elkaar en dit zien hun beide families ook. Op het voor hun bekende Zeeuwse strand in een romantisch prieel heeft Bilal Sanne ten huwelijk gevraagd. Race om de Ringen zien ze als een grote uitdaging. Ze zijn benieuwd hoe ze het er samen van af gaan brengen in andere, zware omstandigheden.

Lauren en Bart – Zuid-Holland, Pijnacker

De sportieve Bart van 32 (headhunter) en de 32-jarige Lauren (legal counsel) groeien allebei op in de gemeente Leidschendam-Voorburg. Ze kennen elkaar al ver voordat ze een relatie krijgen. Bart had vroeger al een oogje op Lauren, maar van een flirt is dan nog geen sprake. Totdat ze elkaar twaalf jaar geleden bij het uitgaan weer eens tegenkomen.

Bart gooit al zijn charmes in de strijd en verovert zo het hart van Lauren. Vorig jaar vroeg Bart Lauren ten huwelijk in een luchtballon midden in de Serengeti. Een droomaanzoek. Aan Race om de Ringen willen ze vol overgave en met 100 procent inzet meedoen.

‘Ideaal koppel voor Race om de Ringen’

Joeri en Renate – Gelderland, Eefde

Dit ondernemerskoppel leert elkaar tien jaar geleden kennen in het Gelderse Doetinchem. Tijdens een avond stappen valt de nu 40-jarige Joeri (autodealer) voor de nu 50-jarige charmante Renate (eigenaresse afslank- en bewegingsstudio). Ondanks het grote leeftijdsverschil worden de twee stapelverliefd op elkaar. Vooral voor Renate is het verschil in het begin wennen, maar de liefde overwint.

Het koppel houdt van luxe en gaat graag chique uiteten. Het is dus ook geen verrassing dat Renate haar geliefde Joeri ten huwelijk heeft gevraagd in hun favoriete sterrenrestaurant. Omdat ze weten wat hard werken is, vinden ze zichzelf het ideale koppel voor Race om de Ringen. Ook zijn ze benieuwd hoe het hun vergaat om even niet in luxe te leven.

Leonie en Rick – Noord-Holland, Amsterdam

De 30-jarige Leonie (anesthesiemedewerker) en de 33-jarige Rick (huisarts) hebben elkaar zes jaar geleden leren kennen in het nachtleven van Amsterdam. Rick was op slag verliefd op Leonie. En ook Leonie kon niet om Rick heen. Het stel heeft een grote passie voor reizen, yoga en festivals.

Bijna drie jaar geleden is Rick voor Leonie op de knieën gegaan tijdens een romantische boottocht in Rotterdam. Een half jaar later gaat ook Leonie op haar knieën voor Rick, omdat ze hem ook een romantisch aanzoek en mooie verlovingsring gunt. Race om de Ringen lijkt voor dit avontuurlijke koppel een fantastische ervaring in Jordanië. Ze zien zichzelf al helemaal de woestijn trotseren met een kameel.

Bjorn en Patricia – Zuid-Holland, Schoonhoven

Patricia van 27 (verpleegkundige) en Bjorn van 33 (proces manager) leren elkaar tien jaar geleden kennen tijdens het uitgaan. Hoewel het geen liefde op het eerste gezicht is, raken ze na een tijdje toch smoorverliefd op elkaar. Het stel krijgt op jonge leeftijd twee kinderen.

Vorig jaar heeft Bjorn Patricia ten huwelijk gevraagd op het strand in Portugal. Het was een romantisch aanzoek met ondergaande zon in het bijzijn van hun twee kinderen en familie. Nu hun verbouwing bijna achter de rug is en de kinderen wat ouder zijn, groeit de behoefte aan spanning en avontuur. Met Race om de Ringen hoopt het stel uit hun comfortzone te komen en elkaar op een andere manier te leren kennen.

Thomas en Susan – Overijssel, Deventer

Als de 37-jarige Susan (gezinscoach) de 38-jarige Thomas (audicien) vijftien jaar geleden achter de draaitafel ziet staan, is ze meteen verkocht. Voor Susan is het liefde op het eerste gezicht, voor Thomas niet. Hij gaat volledig op in zijn werk als DJ, maar Susan houdt vol.

Na veel geduld wordt haar wachten beloond, Thomas wordt ook verliefd op Susan. Hoewel Thomas geniet van zijn kunstenaarsleven en geen huisje-boomje-beestje-wens heeft, laat hij zijn liefde voor het DJ’en achter zich. Inmiddels is het stel twaalf jaar samen, hebben ze twee dochters en heeft Thomas Susan zelfs ten huwelijk gevraagd. Het koppel gelooft in het volgen van je hart en dat is precies wat ze met hun deelname aan het avontuur van Race om de Ringen doen.

Krijg je geen genoeg van de liefde (of huilen om een geliefde) op tv? Temptation Island: Love or Leave is ook nog bezig. Op Videoland.

Race om de Ringen is vanaf donderdag 26 mei wekelijks om 20.30 uur te zien bij RTL 4.