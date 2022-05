Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kritiek op Beau van Erven Dorens, noemt Yvon Jaspers ‘pooier’

Er is weer eens wat te doen op social media om een uitspraak in een talkshow. Dit keer is Beau van Erven Dorens aan de beurt, die volgens sommigen een misplaatste opmerking maakte over de rol van Yvon Jaspers in Boer Zoekt Vrouw. Hij noemde haar namelijk „een pooier”. In de studio zelf ontstond ook meteen verontwaardiging, vooral uit de hoek van Marc-Marie Huijbregts (die al eens eerder zei dat hij ‘verliefd’ is op Maud, die tot zover wij weten nog gelukkig is met boer Evert).

Boer Zoekt Vrouw heeft dit seizoen een, zo lijkt, nóg sterkere grip op tv-kijkend Nederland dan normaal. Met kijkcijfers in de miljoenen, willen veel mensen maar wat graag weten hoe het hun favoriete boeren vergaat. Onlangs waren kijkers dolblij omdat Evert uiteindelijk voor Maud koos. Maar er zijn hier en daar ook ongemakkelijke momenten, zoals de zoenen van boer Rob voor Wendy en Sonja. „Twaalf hommelkasten en één kloothommel“, was het oordeel van kijkers.

Beau van Erven Dorens: ‘Yvon Jaspers is een pooier’

Maar nu is juist Beau van Erven Dorens die ‘kloothommel’, lijkt wel. Tijdens een gesprek over het boerenliefdesprogramma gooit hij er namelijk een opmerking in over Yvon Jaspers, die nogal slecht ontvangen wordt. Aan tafel bij de talkshowhost zitten Huijbregts (een van Nederlands grootste BZV-fans) en BBB-politica Caroline van der Plas. Het „liefdesleven van de boer”, noemt Huijbregts het. Daar haakt Van der Plas op in met: „Ik ken heel veel leuke boeren.” Maar dan moet Beau toch even zijn ei kwijt: „Maar Caroline, het is een datingprogramma. Yvon Jaspers is gewoon een pooier.”

„Nou, nou, nou, nou, nou, nou”, komt het al snel uit de hoek van Huijbregts, verontwaardigd. „Ze is de boeren aan het koppelen aan leuke vrouwen, het is toch gewoon zo?”, vraagt Beau nog, zich van geen kwaad bewust. Volgens Huijbregts klopt dat echter niet en is Jaspers juist „een matchmaker”. „Oké, een hippe pooier”, gaat Beau akkoord.

Wanneer Huijbregts dan vertelt hoe mooi hij het vindt dat stugge boeren die „alleen maar tussen de koeien zitten” dankzij Jaspers alsnog iemand kunnen vinden, gaat de presentator er weer tegenin. „Er zit een soort moeizaam figuur tussen de koeien en dan komen er drie vrouwen en die worden gewoon door de ‘pimp’, Yvon, neergegooid, iemand moet met hem het leven gaan delen. Ik vind dat best wel ranzig.”

Huijbregts hoort dit met klapperende oren (en heel grote ogen) aan en brengt er nog tegenin dat het juist niet ranzig is. Tegen Beau: „Ja, wat jij zegt is ranzig. Maar zo maak je alles ranzig.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wat een schandalige uitspraken

Bij RTL 4 Beau.

Beticht dat (Collega) Yvonne Jaspers een Pooier is.

Zij presenteert Boer zoekt Vrouw

Na commentaar van Marc-Marie Huibrechts. Zegt Beau een Hippe Pooier en noemt haar daarna een Pimp. Hier moet Heel hard tegen opgetreden worden ! pic.twitter.com/BWKC7NHcP3 — Eric (@Erik00769127) May 9, 2022

Kritiek van kijkers

Alhoewel wat mensen in de studio zeker konden lachen om deze opmerking, is dat bij kijkers thuis wel anders. Niet gek ook, als je de eerder genoemde kijkcijfers erbij pakt. Er zijn namelijk heel wat mensen die flink genieten van Boer Zoekt Vrouw en dit soort opmerkingen dus niet waarderen. „Wat een laag niveau”, „Beau wil de kijkers van Derksen”, zijn enkele meningen die op social media voorbijkomen. Toch vragen mensen zich ook af ‘of er wat minder Marc-Marie Huijbregts op tv mag’.

Wil je Beau terugkijken? Dat kan hier.