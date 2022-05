Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Diederik Ebbinge woest op bedreigers Femke Halsema: ‘Om te kotsen, flikker op’

Morgen gaat het gebeuren: dan speelt Ajax tegen Heerenveen. Om 20.00 uur trappen de Amsterdamse en de Friese club af. Voor Ajax bestaat de kans dat ze voor de 36ste keer kampioen worden, mits ze Heerenveen verslaan. Een eventuele huldiging van Ajax zou dan in het stadion plaatsvinden, in plaats van op het Museumplein of op een terrein buiten het stadion, zoals gebruikelijk is. Daar zijn Ajax-supporters niet blij mee, en zij „bedolven” burgemeester Femke Halsema onder „bedreigingen en gescheld”. Acteur Diederik Ebbinge is daar op zijn beurt weer woest over.

„De lol van het eventuele kampioenschap van onze club wordt ons volledig ontnomen door het domme gore tuig dat zich Ajax-supporter noemt en dit soort bedreigingen uit” schrijft hij. „Al jaren verkloten jullie flutfiguren alles onder het mom van clubliefde. Om te kotsen. Flikker op echt!#AJAX”



Halsema ‘bedolven’ onder bedreigingen van Ajax-supporters

Gisteravond liet Halsema weten dat ze veel bedreigingen had ontvangen. Naar eigen zeggen werd ze daaronder „bedolven”. Zij legt uit dat „talloze bedrijven” zijn gebeld, maar door het grote tekort aan beveiligingspersoneel moest de gemeente samen met Ajax toch besluiten „dat we de huldiging niet veilig konden organiseren” op het Museumplein.

Halsema zegt de teleurstelling te begrijpen aangezien zij ook voor het groots vieren van sportieve successen is. „We hebben de huldiging niet voor niets weer naar de stad gehaald in 2019.” Hoewel Halsema zegt zelden te reageren op bedreigingen, doet ze nu wel de dringende oproep aan mensen om zich in te houden. Metro sprak Halsema overigens onlangs nog, toen we een bezoekje brachten aan de Vrijheidspont op 5 mei.

Supportersvereniging baalt van mogelijke huldiging in stadion

Dat de supporters van Ajax balen dat de huldiging in het stadion is, moge duidelijk zijn. Maar directeur van de supportersvereniging Fabian Nagtzaam benadrukt het nog maar eens: „Dat is diep en diep triest.” Hij hoopt echter dat dit besluit eenmalig is en dat de gemeente Amsterdam de volgende keer ‘het personeelsbeleid beter op orde heeft’.

„Het is echt doodzonde”, stelt Nagtzaam. „De laatste huldiging in 2019 is fantastisch verlopen, behalve dat ene blikje dat richting de burgemeester werd gegooid. Er waren toen meer dan 100.000 mensen op het Museumplein, die net als onze spelers helemaal uit hun dak gingen. Huldigingen trekken ook vaak een leuk publiek. Je ziet veel ouders en kinderen. Nu is er alleen een huldiging in de Johan Cruijff ArenA als het woensdag goed voor ons afloopt tegen Heerenveen. Hopelijk wordt dat wel een heel mooie huldiging, want dat verdienen onze spelers en supporters.”