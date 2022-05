Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kijkers smullen van liefdesspektakel Boer Zoekt Vrouw, alleen de serenade van Rob kon Wendy niet overtuigen

Alle nieuwe Boer Zoekt Vrouw-liefdes vetrokken voor de aflevering van gisteravond naar het buitenland voor hun romantische citytrip. En daar gebeurde een hoop waar de BZV-kijkers van konden smullen. Een gepassioneerde kus onder een waterval tussen Maud en Evert, diepe gesprekken tussen Janine en Sander, Karlijn die de stugge Jouke deed ontdooien en de vertederende Annette en Hans. Alleen bij Rob liep het nou niet bepaald van een leien dakje. Ondanks een serenade en honderden versierpogingen.

De aflevering begint al hartstochtelijk als tortelduifjes Evert en Maud in Split in Kroatië aankomen. Zij trekken samen in een hotelkamer en drinken champagne om hun „connectie”, zoals Maud dat zegt, te vieren. Zo’n beetje heel Nederland hoopte eerder dat boer Evert uiteindelijk voor ‘zijn’ Maud koos en dat deed hij.



Beste @KroNcrv. Mogen Maud en Evert alsjebliéft een eigen real-life serie krijgen na afloop van #boerzoektvrouw? Bedankt. Mede namens de rest van #bzv minnend Nederland. — [email protected] 🌺 (@PinieB) May 8, 2022

Maud en Evert zoenend onder waterval in Boer Zoekt Vrouw

Het koppel last uiteindelijk zelfs een zoenmoment in bij een Kroatische waterval, waar mening kijker bij wegsmelt. Maar later wordt ook het toekomstperspectief besproken. Want Maud moet alles, inclusief hondenuitlaatservice, achterlaten voor de boerderij van Evert. Op een bankje in Split vraagt Evert aan Maud of ze snel naar de boerderij komt. Wat ze belooft te gaan doen. „Je bent heel lief en ik hou van jou”, sluit de verliefde boer af.



Ik schoot zojuist vol van Everts aarzelende vraag "Kom je…..t volgend weekend…..naar mij?" Godsammuh zò intens lief voor een gesloten boer 🥲😍

En wat boft ie met Maud!#bzv #boerzoektvrouw#Evert #Maud pic.twitter.com/wTFWobJLVe — SannyZoet🌷 (@ZoetSanny) May 8, 2022



Schapenboerin Janine en Sander lijken in het Portugese Lissabon vooral nog zoekende naar elkaar, maar dat gaat wel op een lieve manier. Sanders geduld wordt namelijk op de proef gesteld. De tranen vloeien nog steeds bij Janine, die maar niet lijkt te weten hoe ze het moet aanpakken. Kijkers prijzen Sanders geduld en begrip. Zo lucht Janine haar hart over de „paniek” die haar soms overvalt en haar vorige relatie die haar „zelfvertrouwen” heeft beschadigd. Maar Sander had het niet beter kunnen aanhoren dan dat hij deed.



Respect voor Janine dat ze zich zo openstelt. Ook zo mooi om te zien dat Sander niet afhaakt, maar haar juist tegemoet wil komen. Wat een power koppel #boerzoektvrouw — Judith (@pinacoladakoud) May 8, 2022



Heb mij zo zitten ergeren aan Rob -en ook aan Wendy- dat ik bijna vergeet dat er nog anderen zijn. Wat is Sander een prachtkerel. Zo lief, stoer en begripvol. Een lot uit de loterij. Hoop zo dat Janine dat ook gaat zien en toelaten. Go girl! #bzv #boerzoektvrouw — Marianne R.🇺🇦💙💛🌻 (@montflor) May 8, 2022



BZV-kijkers smelten weg bij Hans en Annette

Bij Karlijn en melkveehouder Jouke gaat het, in het Deense Kopenhagen, ook voor de wind. De ietwat stugge Jouke transformeert langzaam maar zeker door ‘zijn’ Karlijn. Hij spreekt uiteindelijk zelfs uit dat hij „zo verliefd” is op haar.

Paardenboer Hans en zijn Zeeuwse Annette stelen ook de harten van kijkers. Ze verblijven in het Ierse Clifden en de romantiek spat ervan af. Want die twee lijken elkaar toch ook echt te hebben gevonden. Knuffelen in bed, Annette die de vragen van Hans vertaalt naar het Engels, gieren van het lachen en zingen in de kroeg. Dat zit wel goed tussen die twee.



Ik vind dit goud! Daar in dat kleine cafe aan de haven, ⁰daar zijn de mensen gelijk en tevree. ⁰Daar in dat kleine cafe aan de haven, ⁰daar telt je geld of wie je bent niet meer mee. #boerzoektvrouw #bzv pic.twitter.com/MERcR4eu5M — Ronald ®️ | 🙏🏻🇺🇦 (@ronald0973) May 8, 2022

Wendy niet in ‘vuur en vlam’ door boer Rob

Kersenboer Rob is aan het begin van de aflevering nog erg blij met Wendy in het Franse Reims. Maar Wendy lijkt de boot voornamelijk af te houden. Terwijl Rob als een verliefde puber om haar heen fladdert en haar om de haverklap probeert te zoenen, blijft Wendy terughoudend. De kersenteler pakt uiteindelijk, wederom, zijn gitaar erbij om met True Colors van Cyndi Lauper, Wendy toch te overtuigen. Maar dat pakt niet zo uit zoals hij wellicht hoopte. Wendy voelt niet wat Rob voelt. De aflevering van Boer Zoekt Vrouw eindigt met een serieus gesprek tussen de twee. Wendt mist „aantrekkingskracht” bij Rob, die zelf uitlegt dat hij wel veel „diepgang” te bieden heeft. Maar daar lijkt zijn date niet echt warm van te worden. Ondanks dat Wendy degene was die boer Rob een bief stuurde. Waar dit boerenschip strandt, is nog maar de vraag.



Altijd als je denkt dat niet erger kan overtreft Rob zichzelf toch weer: #bzv #boerzoektvrouw pic.twitter.com/FmCpVMklvM — Josan ✨ (@Josyanne) May 8, 2022



Wendy begon de wedstrijd met een minirok en eindigt met een coltrui.. De non verbale communicatie lijkt me duidelijk…#boerzoektvrouw #bzv — [email protected] met een K en een I (@mrsblomdotcom) May 8, 2022



Wie schreeuwde ook: “NEEEE” toen je die gitaar zag? #boerzoektvrouw — Ale Schuurman (@cocoflanel8) May 8, 2022

Volgende week volgt de reünie en zien we welke koppels het liefdeavontuur hebben overleefd.

Wil je de hele uitzending van Boer Zoekt Vrouw terugkijken? Je vindt de aflevering van gisteravond hier.