S10 overtuigend in juryshow: ‘Als de sterren goed staan, haal ik de finale’

Vanavond gaat het Eurovisie Songfestival voor de kijkers dan echt van start met de eerste halve finale. Onze eigen S10 treedt daarin op en zij heeft er wel vertrouwen in dat ze uiteindelijk in de finale belandt. Gisteren trad ze namelijk op tijdens de zogeheten tweede dress rehearsal van de eerste halve finale voor de vakjury’s. Daarmee is haar lot op het behalen van een finaleticket al voor de helft bepaald.

Tot nu toe lopen de optredens van de zangeres zo goed als vlekkeloos. Zo repeteerde ze gisteren, voor het optreden voor de vakjury’s, ook al in PalaOlimpico in Turijn. Ook toen was er geen vuiltje aan de lucht. Wel kreeg de zangeres nogal wat kritiek op de jurk die ze droeg bij de opening van het hele festijn, op de turqoise loper. Die zou lelijk zijn en „geïnspireerd op de klokkenluider van de Notre Dame”. Toegegeven: het kledingstuk had ietwat hoge schouders.



Applaus voor jury-optreden S10

In het perscentrum van Turijn waren verschillende journalisten aanwezig, die allemaal luisterden naar S10’s optreden. Zij waren duidelijk onder de indruk, want na haar laatste noten klonk een luid applaus. Ook in de zaal gingen de handen op elkaar. Het was voor het eerst dat S10 haar nummer De Diepte voor een volle zaal kon zingen.

Op basis van de tweede dress rehearsal verdelen traditiegetrouw de vakjury’s in de deelnemende landen alvast hun punten. De televisiekijkers geven hun punten vandaag pas na de live-uitzending. Beide scores tellen voor 50 procent mee.



Nederland in de finale van het Eurovisie Songfestival?

Vanavond gaat het dan echt beginnen, voor S10 en nog een hoop andere landen. Op NPO1 kijk je vanavond om 21.00 uur de eerste halve finale, met daarin een aantal favorieten. Oekraïne, dat al wekenlang getipt wordt voor de eindoverwinning, mag als zesde het podium betreden en ook Griekenland (startplaats 15) en Noorwegen (16) staan bij de bookmakers in de top tien. S10 treedt op als achtste.

Volgens de wedkantoren zullen Griekenland, Noorwegen en Oekraïne zeker in de finale staan. Ook voor S10 zijn de kansen groot. Zelf heeft ze er sowieso vertrouwen in, „als de sterren goed staan wel”. Als de wedkantoren het bij het juiste eind hebben, eindigt Nederland tijdens de finale zelfs in de top 10. „Ik hoop heel erg dat we de finale halen. Ik heb wel goede hoop. Ik voel het ook wel. En dan pakken we gewoon lekker door naar zaterdag.”

Lachend: „Het lijkt me wel echt kut als ik niet in de finale kom. Dat zou ik echt heel erg vinden. Dus ja, we gaan er wel voor.” En S10 is tijdens haar optredens niet alleen: haar vrienden zitten in de zaal in Turijn. „Dat is heel fijn om te weten, maar ik moet er niet te veel aan denken dat ze er zijn, want ik moet wel gefocust zijn. Anders is mijn performance gelijk de deur al uit. Ik zal me heel erg op mijn eigen gedachtes moeten focussen.”