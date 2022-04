Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Boer Zoekt Vrouw-boer Rob kan het bij kijkers maar niet goed doen: ’12 hommelkasten en 1 kloothommel’

Die arme boer Rob heeft het nogal lastig. Boer Zoekt Vrouw-kijkers lijken namelijk met de aflevering kritischer te worden. Ook na de aflevering van gisteravond stroomt social media weer vol met afkeurende reacties. Maar Rob nam gisteren ook een grote stap: hij deelde zijn allereerste zoen uit. En daarna nog een hele hoop, maar dat terzijde.

Ruim 2,5 miljoen mensen keken gisteren naar het programma waarin meerdere boeren (en boerin Janine) de liefde proberen te zoeken. Daarmee blijft BZV aan de top van de best bekeken programma’s staan. Ook vorige afleveringen, waarin kijkers opeens dol waren op de excentrieke Maud of de aflevering van vorige week met het „beste moment ooit“, scoorden goed.



Ik ben ervaren #bzv kijker en kan dus een flink tenenkrommend niveau aan maar Rob…too much #vlekkeninmnnek — eveline hoedemaeker (@eefhoedemaeker) April 17, 2022

Kritiek op Rob uit Boer Zoekt Vrouw

Maar dan even naar boer Rob, die nogal wat kritiek over zich heen krijgt. Bij hem zijn nog twee vrouwen over: Wendy en Sonja. En alhoewel hij dus zijn eerste zoen (zeg gerust meerdere zoenen) heeft uitgedeeld, valt de manier waarop hij dat deed niet goed bij kijkers. Volgens hen doet hij namelijk te veel boer Geert na, een naam die trouwe Boer Zoekt Vrouw-kijkers niet snel zullen vergeten. Hij was namelijk net te opdringerig en te gretig. En dat patroon lijkt zich nu te herhalen.

Samen met de twee overgebleven vrouwen besluit boer Rob namelijk bij de hommelkasten te gaan kijken. En eenmaal daar besluit Rob een soort wedstrijd aan te kondigen. „Wie als eerste een hommelkast vindt, krijgt van mij een zoen”, aldus de boer. Je snapt het: de vrouwen deden maar wat graag hun best. Uiteindelijk kregen beide vrouwen drie luide zoenen (op de wang dan, dat wel). Maar Wendy kreeg nog een extraatje: omdat zij terugkwam met maar liefst zes kasten, kreeg zij nog zes zoenen, waarbij de boer hardop tot zes telde.

Het beeld: je oudtante die bij je verjaardag luide, natte zoenen op je wang geeft: ge-(smak)-fe-(smak)-li-(smak)-citeerd. Kijkers van Boer Zoekt Vrouw werden er (enigszins logisch) ongemakkelijk van. Later bleek ook nog eens dat hij het terugbrengen van de kasten als test zag. Wie de meeste terugbracht, toonde volgens hem de meeste inzet. „Het gevoel ging in me los”, zei boer Rob dan ook toen hij zag dat Wendy zo haar best had gedaan.



‘Wie het eerste een hommelkast vindt, krijgt van mij een zoen’ #bzv pic.twitter.com/cJuCd3Qg1X — Merel (@WebMerel) April 17, 2022



Het is toch eigenlijk best een wonder dat er bij Rob nog niemand vrijwillig is opgestapt?#bzv #boerzoektvrouw — Iris (@_Iris1994_) April 17, 2022



12 hommelkasten en 1 kloothommel op de boerderij bij Rob. #boerzoektvrouw #bzv — bazig (@Baas_T) April 17, 2022

Massage van Wendy

Wendy lijkt sowieso Robs favoriet te zijn. Ze wijken amper van elkaars zijde en arme Sonja krijgt er geen woord tussen. Dan maakt Rob het nog eens erger door te zeggen dat ze ‘haar moment niet pakt’. Maar Sonja kaatst terug: „Omdat het mijn moment ook niet was.” Wendy had hem namelijk eerder een massage gegeven – waar hij heel erg van genoot – en hij vroeg zich af waarom Sonja dat niet ook eens deed.

Een aantal afleveringen geleden hadden kijkers overigens ook veel te zeggen over Rob. Zo vroeg Wendy destijds aan hem ‘of hij ook goed kan luisteren’ en vielen Boer Zoekt Vrouw-kijkers vooral over zijn muzikale kunsten.



Rob doet even een functioneringsgesprek met die rode krullebol. 'Pak je momenten'. Wat een ei, joh. #bzv #boerzoektvrouw — Naat (@NathalieMontfo7) April 17, 2022



Rob: “ik vroeg jou om mij te masseren en dat doe jij niet. Waarom ben jij niet los?” Pffff #bzv — Anja82 (@Anja826) April 17, 2022



Alsof het programma zonder Rob nog niet ongemakkelijk genoeg was. Met Rob is het helemaal ongemakkelijk. #bzv #boerzoektvrouw pic.twitter.com/AAsnz2nemI — Iris (@_Iris1994_) April 17, 2022

