Menstruatieverlof pas in Nederland wanneer taboe weg is: ‘Betrek de mannen bij dit ‘vrouwendingetje”

In Spanje lijkt het binnenkort mogelijk te zijn: menstruatieverlof. Kunnen we zoiets ook in Nederland verwachten? Volgens jongerenvakbond FNV gaat dat niet zolang er een menstruatietaboe heerst op de werkvloer. Dat kan volgens menstruatiekenner Peter de Vroed heel makkelijk verholpen worden: „Verspreid de juiste kennis en informatie en betrek de mannen bij dit ‘vrouwendingetje’.”

„Zolang er nog een taboe op menstruatie rust op de werkvloer, hebben verlofdagen voor menstruatie nog weinig zin”, zegt vakbondbestuurster Hacer Karadeniz van jongerenbond FNV Young & United over het eventuele menstruatieverlof in Nederland. Menstruatieverlof is daarnaast niet voor lichte klachten. Het geldt alleen voor zware menstruatiepijn.

Menstruatieverlof in Nederland

De FNV heeft in november al een peiling gehouden over het veelbesproken onderwerp. Onder duizenden respondenten bleek dat driekwart van de Nederlanders onder de 35 jaar menstruatieverlof wel een goed idee vindt. Een meerderheid van de personen die menstrueren gaf aan minder goed hun werk te doen in die periode. Maar een probleem: er wordt op de werkvloer niet over gesproken.

🩸 Menstruatieverlof in Spanje De Spaanse regering heeft een wetsontwerp voorgesteld dat menstruatieverlof in het leven roept. „Menstruatie zal geen taboe meer zijn. Het is gedaan met gaan werken met pijn”, zei Irene Montero, de minister van Gelijkheid. De wet heeft alleen nog groen licht van het parlement nodig. Spanje zal, als het parlement ermee instemt, het eerste land in Europa worden met menstruatieverlof. Japan, Zambia en Indonesië hebben zo’n verlof al langer.

Karadeniz vindt het een groter probleem. „Er is nu weinig begrip, vrouwen hebben een schuldgevoel over menstruatie.” Volgens haar moet dat taboe er dus eerst af. „Als problemen niet besproken worden, dan wordt er ook geen rekening mee gehouden.” De menstruatie moet dus eerst genormaliseerd en gefaciliteerd worden.

Taboe doorbreken

Volgens de FNV kan dat door bijvoorbeeld menstruatieproducten aan te bieden op de werkvloer. „Hartstikke leuk, maar daar los je het probleem niet mee op”, vertelt Peter de Vroed, oprichter van Menstruatie Voorlichtingsinstituut. Het taboe wordt volgens hem pas doorbroken wanneer de juiste kennis en informatie wordt verspreid. En vergeet ook niet het betrekken van mannen bij menstruatie.

„Wat heel goed werkt, is het mannen gewoon laten voelen. Laten voelen hoe het is om menstruatiekrampen te hebben”, legt De Vroed uit. Hij heeft het hier over simulatoren die de pijn nabootsen. „Je kan een man niet uitleggen wat zo’n kramp is, dat moet hij voelen.” Het grootste taboe is volgens hem dat menstruatieklachten erbij horen en dat het een natuurlijk proces is. „Klachten zijn nooit een natuurlijk proces.”

Wist je dat het woord taboe origineel gezien ook ‘menstrueel bloed’ betekent? „Het is daardoor heel diepgeworteld in onze maatschappij”, merkt De Vroed op. „Het wordt gezien als iets wat vreemd is en niet over gesproken moet worden. Als mannenmaatschappij kunnen we daar niet mee om gaan. Het is vies en we hebben het er niet over. Dat moet anders.”

Mannenmaatschappij moet het mogelijk maken

Dat het dus nog een taboe is, is duidelijk. „Vrouwen durven er niet over te praten, uit angst om voor zeikwijf uitgemaakt te worden. Dat is ook de reden waarom ik me ermee bemoei, want mij maken ze niet uit voor zeikwijf”, zegt De Vroed. Toch is vooral het praten hetgeen wat het taboe moet laten verdwijnen. „Zo krijgen we oog voor de verschillen die er mogen zijn. Als we er niet van uitgaan dat we allemaal gelijk zijn, wat vreselijk saai is natuurlijk, dan ontstaat er ruimte om te ontdekken dat die verschillen enorm krachtig zijn.”

Volgens de menstruatiedeskundige kan menstruatieverlof gewoon werken. „Wanneer mijn vrouw menstrueert, dan neemt ze een dag complete rust. Ik heb dan menstruatiecorvee. Wanneer zij die dag rust neemt, heeft ze daarna energie voor 10!” De Vroed legt ook uit dat ze sindsdien korter menstrueert, minder klachten heeft en veel energieker is. „Gewoon door rekening te houden met je behoeftes.”

De Vroed vindt ook dat menstruatieverlof moet kunnen. „Vrouwen moeten zelf aangeven of ze daar behoefte aan hebben, want je moet het niet als een vaste regel gaan opvoeren. Ze zijn wijs genoeg om dat zelf in te vullen. De mannenmaatschappij waarin wij leven moet dat mogelijk maken. Als je er behoefte aan hebt, moet je daar gebruik van kunnen maken.”

Voor- en tegenstanders van menstruatieverlof

