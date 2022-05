Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Onweer, veel regen, valwinden, lokale tornado… maar dan een weekend vol zon

Het weer van het komende weekend ziet er prima uit. Maar vandaag? Zet je schrap: bakken met regen krijgen we te verduren. En onweer, valwinden of zelfs een lokale tornado.

Zeker zondag wordt een heerlijke dag voor buitenactiviteiten, voorspelt weerdienst Weeronline. Zomerse temperaturen boven 25 graden staan niet op het programma, maar op de meeste plaatsen wordt het wel ruim 20 graden. Het weerbeeld van vandaag is heel anders. Er komen fikse onweersbuien voor met regionaal veel neerslag en vooral in Limburg is kans op noodweer.

60 millimeter regen niet uitgesloten

Na een zonnige start van de dag valt vanmiddag op veel plaatsen regen. In vooral het zuiden en zuidoosten gaat het plenzen. Over het zuidoosten trekken zware onweersbuien en is kans op plaatselijk noodweer met veel onweersontladingen. Lokaal zijn er (zeer) zware windstoten van meer dan 100 kilometer per uur en (grote) hagelstenen van 2 tot 4 centimeter groot. Ook valt veel regen en kan 20 tot 40 mm vallen. In het zuiden van Limburg zijn neerslagsommen tot 60 millimeter niet uitgesloten. Lokaal valt e zelfs nog meer en dat is meer dan een normaal maandgemiddelde in mei. Zelfs extreme weersverschijnselen zoals valwinden of een lokale tornado zijn bij dit soort buien niet uitgesloten. In de rest van het land valt gestage regen en valt 5 tot 15 millimeter.

Qua onweer was het gisternacht ook al raak. Veel mensen maakten daar in de zeer vroege ochtend beelden van.

Zaterdag een bui, maar ook zon

Morgen komen in de ochtend vooral in het noorden en oosten enkele buien voor. Verder is het een droge dag met een mix van wolken en zon. Het wordt 16 graden op de Waddeneilanden, 18 graden in Amsterdam en 21 graden in het oosten en zuidoosten. De wind waait uit het westen en is matig, aan zee soms vrij krachtig. Het weercijfer varieert van een 6 in de gebieden met een grotere kans op regen en vlak aan zee (vanwege de wind) tot een 8 in het zuidoosten van het land.

Zondag heerlijk weer om buiten te zijn

Na de regen? Zondag wordt een droge dag met veel zonneschijn en slechts enkele wolken. Met maxima van 19 graden in Den Helder tot 24, lokaal 25 graden in het zuidoosten is het warmer dan zaterdag. De wind is zwak of hooguit matig en waait uit het zuidwesten. Het weercijfer komt op veel plaatsen uit op een 9. Voor sommige activiteiten zoals wandelen en fietsen is het zelfs ideaal weer met een weercijfer 10. Ook het weercijfer voor de barbecue geeft Weeronline voor zondagmiddag een 9 of een 10!

Pas wel op met zonnen, want de zonkracht is 6. Dit betekent dat je huid zonder zonnebrandcrème al in een kwartiertje kan verbranden. In het uiterste zuiden van het land kan de zon aan het begin van de middag zelfs even zonkracht 7 zijn.