Na corona ook een soa-epidemie? Aantal testen stijgt met een derde

Opmerkelijk nieuws uit de soakliniek. Het blijkt dat het aantal mensen dat zich vorig jaar liet testen op seksueel overdraagbare aandoeningen (soa’s) met 30 procent is gestegen. Het gaat om 138.436 mogelijke besmettingen met een soa, meldt het gezondheidsinstituut RIVM. Toch is dat aantal lager dan in 2019, het jaar voor de uitbraak van het coronavirus.

Van een nieuwe epidemie kunnen we in ieder geval niet spreken. De toename komt vooral doordat er in 2020 minder zorg beschikbaar was bij de Centra Seksuele Gezondheid (CSG’s) als gevolg van de coronapandemie. Vorig jaar konden weer meer mensen gebruikmaken van deze zorg dan het voorgaande jaar.

Soa-epidemie?

Bij ruim 17 procent van de vrouwen die zich lieten testen was de uitslag positief. Bij mannen was bijna een kwart positief. „Het percentage positieve testen was lager dan in 2020 maar nog wel hoger dan in 2019, met name bij heteroseksuele mannen en mannen die seks hebben met mannen”, laat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu weten.

Tijdens de pandemie hadden singles duidelijk minder seks. Dat blijkt uit een onderzoek van Kenniscentrum Rutgers en Soa Aids Nederland. De mogelijkheden om een nieuwe liefde te ontmoeten waren beperkt. En om geen corona op te lopen, deden singles voorzichtiger met zowel daten als seks.

Liefdesleven in tijden van corona

Een groot deel van de jongeren vond het vervelend dat de coronacrisis hun liefdes- en seksleven belemmerde. De lockdowns en de avondklok hebben jongeren echt als een dieptepunt ervaren, zegt onderzoeker Hanneke de Graaf van Rutgers. „Dat had niet zozeer te maken met gebrek aan seks, maar veel meer met het gemis aan mogelijkheden om nieuwe mensen te ontmoeten en om simpelweg verliefd te worden. Voor jongeren is het van vitaal belang om elkaar fysiek te blijven ontmoeten en te blijven ontdekken.”

Toch was er wel behoefte aan intimiteit. Vanuit het idee ‘dan heb ik tenminste iemand’ ontstonden zo coronarelaties. Veel jongeren voelden zich geïsoleerd, ze beschrijven de afgelopen twee jaar als ‘saai’. Een derde kampte door het gebrek aan ontmoetingen met depressieve gevoelens.