Derksen biedt excuses niet aan na uitspraken: ‘Ik heb me kwetsbaar opgesteld’

Johan Derksen gaat geen excuses aanbieden voor wat hij gisteravond heeft gezegd bij Vandaag Inside. In het praatprogramma biechte hij een ‘jeugdzonde’ op, waar flink wat ophef om is ontstaan.

Derksen vertelde gisteren dat hij in zijn jongere jaren met de keeper van Veendam op stap was en met twee „juffrouwen” mee naar huis ging. „En die juffrouwen zijn zo dronken, die kotsen ons helemaal onder. We zijn weggegaan en die juffrouw lag bewusteloos op een bank, en er stond zo’n grote kaars, die hebben we erin gestopt en zijn we weggegaan.”

Johan Derksen onder vuur om ‘jeugdzonde’

Het verhaal kwam tot stand nadat er werd gepraat over beschuldigingen aan het adres van Johnny de Mol. Deze zou een vrouw enkele jaren geleden hebben gedrogeerd en seksueel misbruikt. Na zijn verhaal erkent Derksen dat hij er niet trots op is. „Maar dat soort dingen gebeuren als je jong bent.” Het leverde een storm van kritiek op, de zoveelste voor Derksen. Op social media vinden mensen het niks minder dan een verkrachting.

Talpa, het mediabedrijf achter Vandaag Inside, zegt geschrokken te zijn van de uitlatingen van Derksen. „We zijn enorm geschrokken van de uitlatingen van Johan Derksen. Dit is een ernstige zaak waar we zorgvuldig naar gaan kijken. We gaan op de kortst mogelijke termijn in gesprek met Johan”, zegt een woordvoerder.

Reactie Derksen: ‘Trek er geen woord van terug’

Maar Derksen zelf lijkt de ophef niet te begrijpen. „Ik trek er geen woord van terug”, zegt de analist in een reactie tegenover het AD. „Ik bied ook mijn excuses niet aan. Het is een jeugdzonde die ik heb opgebiecht, daarmee heb ik me kwetsbaar opgesteld. Ik ben er niet trots op, maar ik heb gezegd wat ik heb gezegd. Het gebeurde in de tijdgeest van toen.”

Dat laatste benadrukte hij ook gisteravond tijdens het programma. „Nu zou je er een gevangenisstraf voor krijgen. Een officier van justitie zou dit, technisch gezien, als verkrachting kunnen uitleggen.” Het is momenteel onduidelijk of er vervolgstappen zullen worden genomen.