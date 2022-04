Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Tim Hofman in College Tour over bedreigingen: ‘Veiligheidsknop voor helikopters’

Tim Hofman is inmiddels een van de meest invloedrijke mediafiguren in ons land door alle onthullingen in zijn programma’s. Voor Twan Huys een reden om hem uit te nodigen voor een nieuwe serie van College Tour. Waar Hofman, onder toeziend oog van vierhonderd studenten, gisteravond sinds lange tijd reageerde op The Voice of Holland.

Sinds de BOOS-uitzending over het schandaal rondom The Voice of Holland in januari dit jaar, heeft Hofman niet meer over dit onderwerp gesproken. Maar gisteravond vond hij het tijd om daar na een aantal maanden toch op te reageren.



Tim Hofman; wat een schitterend mens! #collegetour — Jeroen van der Veer (@JeroenvdVeer) April 24, 2022

Tim Hofman vertelt in College Tour over bedreigingen

Hofman vertelt onder meer over zijn angststoornis, de psycholoog die hij bezoekt, maar ook over de beveiliging die hij in zijn leven nodig heeft. Hij draagt zelfs een veiligheidsknop bij zich, ter bescherming. „Bij een stresssituatie of een codewoord, dan komen er helikopters.” Hij legt uit dat hij doodsbedreigingen krijgt. „Of ik wilde eindigen als Peter R. de Vries.”



Noem me naïef maar ik vind het zo erg dat Tim Hofman moet worden beveiligd. Doe toch eens normaal met z’n allen. De omgekeerde wereld dat diegene die goed doet z’n veiligheid kwijt raakt. Iedere keer weer. #CollegeTour — Kim Kluijtmans (@KimKluijtmans) April 24, 2022

Twan Huys haalt The Voice of Holland aan

Uiteindelijk komt het onderwerp der onderwerpen rond Hofman ter sprake: The Voice of Holland. Het was al bekend dat LINDA.-redacteuren de eerste slachtoffers doorstuurden naar Hofman. „Zij kregen dat niet rond, journalistiek gezien”, zegt Hofman. Daarna komt ook Linda de Mol ter sprake, het gezicht van LINDA. en de ex-partner van Jeroen Rietbergen. Hofman sprak De Mol nooit over het schandaal.

Hofman vraagt aan de zaal: „Welke vrouw heeft weleens te maken gehad met seksueel overschrijdend gedrag?” Daarna gaan veel handen de lucht in. Daarna vraagt hij: „Welke man heeft zich hier weleens schuldig aan gemaakt?”, en dan blijft het angstvallig stil. Ook de beschuldigingen rond D66 komen ter sprake. Hofman is, zoals Hofman dat kan zijn, cynisch over de situatie. Integendeel, hij heeft niet veel goeds te zeggen over Sigrid Kaag en haar partij.



Sinds Tim Hofman nogal wat naar buiten gebracht heeft als het gaat om mannen die hun handen niet thuis kunnen houden? In deze situatie zie ik de rol van Kaag hetzelfde als die van Linda de Mol in de Voice-gate. En wat mij betreft staan daar consequenties tegenover… — Lucky Luuk (@hetisluke) April 24, 2022

Talkshow voor Tim Hofman?

Overigens valt één student op met zijn vragen. Zijn Rotterdamse accent, woordkeuze en nonchalante houding zorgen voor de nodige hilariteit. Hoewel hij een vrij serieuze vraag stelt, reageert hij uiteindelijk met: „Oh lekker man.” Waar Hofman zelf ook erg hard om moet lachen.

Huys vraagt tot slot of Hofman niet geschikt zou zijn voor een talkshow. Maar dat laat hij een beetje in het midden. Wel vertelt hij dat hij ooit gebeld werd door een commerciële omroep. „Ik stond in de Gamma. Toen zeiden ze: ‘De grote baas wil met je spreken.’ En toen zei ik: ‘Maar ik heb geen zin’. En toen heb ik opgehangen omdat ik af moest rekenenen”, zegt Hofman. „Toen belde mijn manager en die zei: ‘What the fuck heb je gezegd?. Dat is hoeveel zin ik heb om weg te gaan bij BNNVARA.”



College tour #Tim Hofman…

Bewogen mens … mooi — Diny Brouwer (@DinyBrouwer1234) April 25, 2022

Wil je College Tour terugkijken? De aflevering van gisteravond vind je hier.