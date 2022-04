Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Media Inside-kijkers loven tafeldames Emma Wortelboer en Britt Dekker: ‘Zó gelachen’

Het programma Media Inside, de één waardeert het, de ander vindt het drie keer niks. Maar veel kijkers prijzen de uitzending van gisteravond. Want volgens het enthousiaste kijkerspubliek weten presentatoren Marcel van Roosmalen en Gijs Groenteman het laatste medianieuws goed te brengen. Maar tafelgasten Britt Dekker en Emma Wortelboer stalen gisteravond voornamelijk de show.

Wortelboer en Dekker doen het goed bij de Media Inside-kijkers. Want waar Van Roosmalen en Groenteman vaak satirisch en sarcastisch zijn, lijken de tafeldames vooral hun ongefilterde zelf.



#mediainside dit programma is echt een aanwinst voor de publieke omroep, kritisch en ludiek. — Jaap Slot (@slot_j) April 24, 2022

Kijkers loven Britt Dekker en Emma Wortelboer bij Media Inside

In Media Inside worden de nieuwste programma’s en actualiteiten uit de mediawereld besproken. Britt Dekker staat inmiddels bekend om haar typische uitspraken. Zo vertelt ze onder meer over haar interview met koning Willem-Alexander en koningin Máxima. Ze legt uit dat Máxima zich verslikte in een worteltje. Dekker besefte zich dat de koningin ook gewoon een mens is. „Toen dacht ik: ‘Oh ja, die kan ook gewoon een worteltje in haar keel krijgen’.”



Later komt ook de uitzending van College Tour ter sprake, die vlak voor Media Inside werd uitgezonden. Tim Hofman schoof aan bij Twan Huys om tegenover vierhonderd studenten zijn verhaal te doen.



Marcel van Roosmalen en Gijs Groenteman halen uit naar Tim Hofman

Van Roosmalen en Groenteman uiten zich vaker ietwat kritisch richting Hofman. Het irriteert hen dat Hofman zo „deugt”. Dekker gooit er even de term „big dick-energy” in. En dat dat de reden is waarom Van Roosmalen en Groenteman zo’n moeite hebben met Hofman.



@Brittjje scoorde een homerun bij Media Inside; @debroervanroos heeft 'big dick energy' en dat roept jaloezie op. Ik snap de satire maar ik word ook moe van iemand klein proberen te maken die gewoon ongelooflijk zijn best doet om goed te doen. #nietsmismetdeugen — Job Burger (@BurgerJob) April 24, 2022



Ik had niet naar #CollegeTour gekeken precies vanwege mijn verwachting dat het zo zou zijn als #mediainside schetste. Ik heb weer zó gelachen! @Brittjje & @emmawortelboerr pasten ook heel goed bij de formule. — roos vonk (@roosvonk) April 24, 2022



De nabeschouwing van College Tour kan natuurlijk alleen worden gedaan door Marcel van Roosmalen #MediaInside — Jarno van Straaten (@JarnovStraaten) April 24, 2022

Emma Wortelboer wil niet bij HLF8 aan tafel

Volgens sommige kijkers begrepen Wortelboer en Dekker niet altijd de satirische toon van Groenteman en Van Roosmalen, maar dat leidde wel tot vermakelijke televisie. Op social media klinken positieve reacties op de dames die bij de Media Inside-mannen aanschoven. „Volgende week weer graag deze tafeldames” en „twee ideale tafeldames”, klinken sommige reacties.



Als de ironie niet begrepen wordt…😸

Marcel van Roosmalen over Tim Hofman

"Dat deugen dat irriteert"#Mediainside pic.twitter.com/aFLEZccSNd — Peter ✏ ✌🇺🇦 (@PlanBeeP) April 24, 2022

Later in de uitzending wordt ook HLF8 van Johnny de Mol besproken. Rond die talkshow is nogal wat te doen, omdat De Mol wordt beschuldigd van mishandeling. Wortelboer kaart aan dat het moeilijk is om de talkshowtafel daar te vullen. Zelf heeft ze, naar eigen zeggen, een uitzending afgezegd. De Mol zou haar daarna persoonlijk hebben teruggebeld om zijn kant van het verhaal te doen. „Ik voelde me daar niet prettig bij. Dan moet ik daar de roze olifant in de kamer gaan vermijden.”



@emmawortelboerr de vleesgeworden cancelcultuur bekent dat ze besloten heeft om niet meer bij #hlf8 komt. Een poging om haar duidelijk te maken dat Johnny nergens voor veroordeeld is negeert ze door het eten van een wortel. #mediainside — Maarten Kagie (@KagieMaarten) April 24, 2022



#mediainside was weer erg leuk! Volgende week graag weer met deze tafeldames. — Naat (@NathalieMontfo7) April 24, 2022



Twee ideale tafeldames! Britt en Emma! #mediainside — Robert (@Stokstaartje020) April 24, 2022

Wil je Media Inside terugkijken? De aflevering van gisteravond vind je hier.