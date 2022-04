Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zelenski ziet enorme opmars leger Rusland in Oekraïne: ‘Iedereen die oorlog kan voeren, is er’

President Volodimir Zelenski van Oekraïne ziet zijn land in het oosten geconfronteerd worden met een massale opmars van Russische troepen. „Momenteel is praktisch het hele leger van Rusland dat tot vechten in staat is op ons territorium en in het grensgebied met Rusland geconcentreerd.”

Dat zei hij gisteravond in zijn gebruikelijke videoboodschap op Telegram.

De invasiemacht heeft „bijna iedereen en alles wat beschikbaar is om oorlog te voeren tegen ons samengebracht”. Om Oekraïne te verdedigen, deed hij opnieuw een oproep meer wapens te leveren. „Als we toegang zouden hebben tot al het noodzakelijke oorlogsmaterieel dat te vergelijken is met wat de Russische Federatie in stelling kan brengen, dan hadden we deze oorlog al beëindigd”, aldus Zelenski.

‘Morele plicht om wapens aan Oekraïne te leveren’

Hij voegde er nog aan toe dat het een „morele plicht” is van elk land dat deze wapens heeft om die ter beschikking te stellen van Oekraïne. Dan kunnen de levens van duizenden landgenoten worden gered.

In dezelfde toespraak besprak Zelenski ook de situatie in de zwaar belegerde havenstad Marioepol, die hij als „zo moeilijk als maar kan” omschreef. Dat zou mede komen doordat het Russische leger alle pogingen blokkeert om humanitaire corridors te organiseren en Oekraïense burgers te redden. Rusland beweerde ondertussen dat er wel een humanitaire corridor vanuit Marioepol is, maar dat niemand die gisteren had gebruikt.

Zelenski stuurde op Twitter gisteren ook een boodschap dat hij contact heeft gehad met premier Mark Rutte. Hij meldt dat hij Rutte heeft geïnformeerd over de verslechterde situatie in de Donbas. Ook hint hij weer op een toekomstige samenwerking tussen Oekraïne en andere Europese landen als nieuw lid van de EU.



Continued dialogue with 🇳🇱 PM Mark Rutte @MinPres. Informed about the aggravation of the situation in Donbas. Ukrainians are doing everything to stop the aggressor. Grateful for supporting 🇺🇦. When peace is restored we'll build 🇺🇦-🇳🇱 relations of a new quality together in the EU! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 19, 2022

Nieuwe corridor vanuit staalfabriek Oekraïne

De Russische kolonel-generaal Mikhail Mizintsev zei gisteravond dat er vanmiddag een nieuwe humanitaire corridor zal worden geopend vanuit de staalfabriek in Marioepol. Daar bevinden zich de laatste in de stad aanwezige pro-Oekraïense militairen, alsmede een onbekend aantal Oekraïense burgers. Het doel van die te openen corridor is tweeledig, zei Mizintsev: om burgers te evacueren en om Oekraïense strijders in staat te stellen zich over te geven.

Rusland meldde vorige week dat de staalfabriek was ‘leeg geveegd’. Later bleken de militairen van Oekraïne zich nog in het gebouw te bevinden en absoluut niet van plan waren te vertrekken. Een door Rusland gesteld ultimatum werd genegeerd.

‘Burgers kunnen Marioepol verlaten’

Burgers kunnen vandaag de Zuid-Oekraïense havenstad Marioepol weer verlaten via nog een evacuatieroute. De afgelopen drie dagen wisten Oekraïne en Rusland daar geen overeenstemming over te bereiken. Oekraïne wil 6000 mensen met bussen uit de stad naar Zaporizja brengen, zegt de burgemeester van Marioepol.

Volgens vicepremier Irina Veresjtsjoek mogen vrouwen, kinderen en ouderen de stad verlaten via een speciale route. „Gezien de catastrofale humanitaire situatie in Marioepol focussen we ons vandaag hierop”, aldus Veresjtsjoek. „Gezien de moeilijke situatie kan het nog veranderen, houd daarom de officiële kanalen in de gaten.” Het is niet bekend of mensen ook andere delen van het land waar wordt gevochten kunnen ontvluchten.

De burgemeester van Marioepol zegt dat er nog ongeveer 100.000 burgers in de stad zijn. Volgens hem zijn tienduizenden inwoners van de stad gedood.