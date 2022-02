Hilariteit om ‘moedertje’ bij Married at First Sight: ‘Kap hiermee’

Dat de band tussen Joep en zijn moeder innig is, werd wel duidelijk na de beelden van Married At First Sight. Sommigen vinden ze zelfs iets té innig. En dat laten ze massaal weten op Twitter.

Koffertje, hapjes, schoentjes. Joep houdt er wel van om zijn woorden te verkleinen. Toch valt het bij kijkers van Married At First Sight niet lekker wanneer de deelnemer dat doet in het bijzijn van zijn ‘moedertje’.

Koffertje, hapjes, schoentjes

„Ik heb m’n koffertjes al bijna gepakt, ik heb m’n eten gemaakt voor de hapjes en schoentjes gepoetst”, vertelt Joep zijn moeder vol trots als ze hem komt helpen tijdens de voorbereiding voor zijn trouwdag. Op Twitter vraagt iemand zich af of iemand de navelstreng tussen hem en zijn moeder kan doorknippen. „Joep. Gozer. Kap met die verkleinwoorden”, raadt een kijker hem aan.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Lachen als je moeder van Joep ook nog een rode tas blijkt te hebben….#mafsnl #MAFS pic.twitter.com/illfCt6Cg9 — Dreamer (@MCnotHamm3r) February 1, 2022

Niet alleen de moeder van Joep, maar ook die van Caroline krijgt een lading kritiek over zich heen. Als haar dochter in de visagie zit, staat moeder Jantine er afkeurend bij. Of er nog een borsteltje door haar dochters wenkbrauwen mag. En zijn haar lippen wel kiss proof? Ook grapt ze of er ‘meer lagen dan op de muur’ op het gezicht van Caroline worden gesmeerd.

‘Zelfs haar mondhoeken hangen chronisch omlaag’

Op Twitter vreest een kijker dat „de moeder van Caroline in staat is om van elk fijn moment de glans te laten verdwijnen. Zelfs haar mondhoeken hangen chronisch omlaag.” Dat Jantine haar dochter weg moet geven, vindt ze niet erg, want „ze kan altijd nog terug.” En die kans acht ze vrij groot, als ze dan kijkt naar de exen van haar dochter. „Ze heeft wel relaties gehad, maar ik weet niet wat ze er in zag. Het is leuk en ze wil graag. Dus ze probeert ook maar wat.”

Hieronder zie je een fragment van Married At First Sight, van Joep die de naam van zijn aanstaande nou weleens wil weten: