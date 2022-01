Eerste beelden nieuwe Married At First Sight-aflevering zijn alweer om te smullen

Fans zullen alweer op het puntje van hun stoel zitten voor de nieuwe aflevering van Married At First Sight. Vanavond is die te zien op tv en de eerste beelden beloven nu al veel goeds. Zien we daar een kus, nog vóór het jawoord gegeven is?

Vanavond zien we hoe Astrid en Sander en Astleigh en Rowan elkaar het jawoord geven. En die eerste twee, die hebben het al flink gezellig. Nadat Sander zijn geloftes heeft uitgesproken, volgt er gelach, geknuffel én alvast de eerste kus. Dat is een goed begin voor deze tortelduifjes, die elkaar voor het eerst zien bij het altaar.

Beelden Married At First Sight

Het lijkt dus meteen te klikken tussen Astrid en Sander, die zich in een zelfde levensfase bevinden. Astrid is 57, Sander 61. Ze staan allebei positief in het leven, maar hebben de ware nog niet aan de haak kunnen slaan. Ze zijn allebei lang samen geweest met een partner, Astrid heeft twee dochters, Sander één. Dat wordt een gezellige boel dus, als ze de finishlijn halen.

Over zijn type zegt Sander: „Lekkere Hollandse meid. Die gewoon lekker gezellig in het leven staat, net als ik. Die ook van een beetje genieten houdt en die er gewoon wil zijn voor mij, omdat ik er ook voor haar wil zijn.” Voor Astrid is het ook simpel: „Gewoon lekker samen alles delen. Leuke dingen met elkaar meemaken en die arm om je heen. Het vertrouwde, gewoon een leuke man.”

Als Sander Astrid ziet, bij het altaar, begint hij meteen te glunderen. Bekijk hun eerste momenten samen hier:

Nieuw seizoen

Het nieuwste seizoen van Married At First Sight, seizoen 7, is nog maar net van start gegaan. In de vorige aflevering zagen we hoe de koppels die elkaar vanavond het jawoord geven, zich hebben voorbereid op de grote dag. Welke jurk doe ik aan, wat ga ik zeggen?

Voor wie het concept niet kent: bij Married At First Sight koppelt een team van experts steeds twee mensen aan elkaar. Zij zijn single en het lukt ze maar niet de juiste tegen te komen. Maar ze hopen dat experts de juiste match voor hen kunnen kiezen. Ze ontmoeten deze persoon pas bij het altaar, waar ze elkaar direct het jawoord geven. Daarna gaan ze een intensief samenlevingstraject in, waarin ze alle hoogte- en dieptepunten van een ‘echt’ stel beleven.

Heb je de eerste aflevering van Married At First Sight gemist? Die kun je terugkijken.