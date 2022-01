Gerard Ekdom werd in The Tribute – Battle of the Bands van z’n sokken geblazen

Een waar eerbetoon door favoriete bands en artiesten als Queen, Abba, Barbra Streisand, The Rolling Stones of Amy Winehouse tot in de perfectie na te spelen. Dat is vanaf vandaag het nieuwe SBS6-programma The Tribute – Battle of the Bands. Metro belde met presentator Gerard Ekdom en met deelnemer Nick ‘Bruce Springsteen’ Dekkers, die een concert in de Ziggo Dome hoopt te winnen.

Ja je leest het goed, de Ziggo Dome met z’n 17.000 plaatsen in Amsterdam. De vier beste kandidaten van The Tribute – Battle of the Bands spelen – als het weer mag – op 7 mei in de grootste poptempel van ons land. De nummer vier een kwartier, plek drie een half uur, de runner-up 45 minuten en de grote winnaar een uur. Daar wil je wel een paar noten strak voor raken.

Daar zijn dan ook genoeg gegadigden voor. Bands die speciaal voor The Tribute werden geformeerd. Hobbyisten die héél graag muziek maken en al meerdere jaren hun favoriete act tributen. Artiesten die qua uiterlijk helemaal niet lijken (hoeft ook niet). Of juist wel, let op Amy Winehouse. En ook een professionele act als The Billy Joel Experience, die zonder corona steevast in volle zalen en theaters speelt, was voor de zaterdagavond-wedstrijd op SBS6 te porren. Metro sprak frontman Alexander Broussard in 2018 nog, toen Billy Joels Piano Man op nummer 3 in de Top 2000 belandde. „Studenten hangen bij het nummer in de lampen.”

Tribute-bands hebben doorgaans mooie en gelijkende namen, om op posters en social media een blik van herkenning voor elkaar te krijgen. Denk aan Queen Must Go On, Exile (A Rolling Stones Tribute), Brucified, Celebrating Amy, om er eens vier te noemen.

Dit kwartet zien we natuurlijk in The Tribute – Battle of the Bands terug. Net als drie erkende juryleden. Cesar Zuiderwijk, drummer van het vorig jaar door dramatische omstandigheden gestopte Golden Earring, is de verrassendste naam. Hem zagen we in zo’n rol niet vaak of nooit. Zuiderwijk wordt bijgestaan door Angela Groothuizen en Spike van DI-RECT. En natuurlijk is daar als gezegd Radio 10-DJ Gerard Ekdom, die voor muziekprogramma’s regelmatig en heel graag een ‘tussendoortje’ naar televisie maakt.

‘The Tribute – Battle of the Bands’ voelt als een warm bad’

„The Tribute – Battle of the Bands is wel héél erg leuk om te doen”, vertelt Ekdom enthousiast aan de telefoon. „Ik heb weleens gezegd als er iets op tv gedaan moet worden, het wel in mijn straatje moet passen. Dat past dit programma totaal, de muziek spat ervan af. De herkenbaarheid is hoog, de jury is top, de band en de muziek zijn goed. Ja, het eren van grote helden voelt als een warm bad.”

Ekdom vindt het prachtig dat veel deelnemers in het dagelijks leven iets heel anders doen. „Zo hebben we een hoofd van een basisschool die ook lesgeeft. ’s Avonds transformeert hij zich tot Don Henley en speelt hij met z’n vriendenclub na een hap bami van de Chinees lekkere liedjes van The Eagles. Ik vind het fantastisch om te zien dat zulke mensen er helemaal voor gaan.”

Gerard Ekdom noemde tribute-bands eerst coverbands, maar die woorden moest hij van de kandidaten terugnemen. „Néééé, zeiden ze, een coverband speelt ‘allerlei liedjes van anderen’. Als je je als coverband bij de Kamer van Koophandel aanmeldt, schijnt het dat je verplicht I’ve Got The Music In Me moet kunnen spelen, haha.”

Origineel moet zo goed mogelijk klinken, maar…

Gaat het in The Tribute – Battle of the Bands simpelweg om qua spel ‘zo goed mogelijk op de originele band lijken’, of spelen zaken als het publiek – dat tijdens de opnames in Ede aanwezig mocht zijn – ook een rol? Ekdom: „Het origineel moet zo goed mogelijk benaderd worden, maar dat is niet het enige aspect. In elk geval kijken onze drie geweldige juryleden allemaal op hun eigen manier. Cesar Zuiderwijk let op heel andere dingen dan Angela Groothuizen en Spike. Laatstgenoemde heeft heel snel het gitaarwerk en de chemie tussen de verschillende bandleden in de gaten. Cesar kijkt altijd naar de ritmesectie. Angela houdt op haar beurt het totaalplaatje en de vocalen in de gaten. Maar of de band overkomt op de zaal en die zaal eventueel meekrijgt, speelt natuurlijk mee.”

„De hoofdprijs is natuurlijk wel de Ziggo Dome. The only road to Ziggo Dome voor bands als deze deelnemers is dit programma. Maar dat zit wel goed hoor. We hebben te maken met alleen maar muzikofielen, inclusief deze presentator. Ja, het is een mooi cluppie bij elkaar.”

Gerard Ekdom van z’n sokken geblazen

De Metro-verslaggever zag in Praag ooit een Red Hot Chili Peppers-tributeband die qua zang beter was dan ‘de echte Peppers’. En op de Zwarte Cross stond de 3J’s uit Volendam een uurtje Led Zeppelin te jengelen – vooral zanger Jan Dulles – om U tegen te zeggen. Werd Gerard Ekdom in The Tribute – Battle of the Bands van zijn sokken geblazen? „Meerdere malen, absoluut. Als ik vooraf hoorde welk nummer er zou worden gespeeld, dan twijfelde ik soms. Hadden ze niet beter voor een meer uptempo song kunnen kiezen? Maar dan gebeurde het tóch met een ballad. She’s Always a Woman? Het publiek stond op de stoelen bij wijze van spreken. Dat gebeurt in de eerste aflevering ook met Barbra Streisand. Je krijgt geen regelrechte dijenkletser te horen, maar het lukt gewoon. Stevie Wonder? Hartstikke goed! Ik vind het mooi wat er kan gebeuren op zo’n moment en wat muziek kan doen.”

Wat muziek kan doen, ontdekte ook Nick Dekkers, zanger van het negenkoppige Brucified uit Woensel-West in Eindhoven. Niet moeilijk te raden: Nick zingt dus – sinds een jaar of drie – Bruce Springsteen. Bij toeval. Dekkers, die al weet of hij de Ziggo Dome heeft gehaald, maar dat prima weet te verbergen: „Een aantal Bruce-idolate vrienden sleepten me in 2016 mee naar het Malieveld in Den Haag, de laatste keer dat Bruce Springsteen in Nederland optrad. Ik kende natuurlijk zijn geijkte materiaal uit de Top 2000, maar was op dat moment geen die hard-fan. 90 euro voor een kaartje vond ik dan ook best veel, haha. Maar goed, ik ging mee. Die vrienden zeiden ‘als je het een keer gezien hebt, dan ben je Brucified’. ’Ik heb 3,5 uur staan te genieten van die gast op dat podium. Dat wilde ik ook. Nou zie daar, Brucified is onze bandnaam geworden.”

Wel of niet meedoen aan The Tribute – Battle of the Bands

Nick Dekkers heeft een eigen klusbedrijf en de andere Brucified-leden hebben de meest uiteenlopende beroepen. Van een werknemer bij de ANWB, tot een uitvoerder in de glasvezel en van een dierenfarmaceut tot een kapper en een zwemleraar.”

Diezelfde leden waren het niet meteen eens over deelname aan The Tribute – Battle of the Bands, geeft Nick Dekkers toe. „Sommige jongens dachten de kwaliteit niet te kunnen waarborgen die voor het programma werd gezocht. Ik heb aldoor hard geroepen dat we dat wél konden. We werden gevraagd en ik vond dat men dat niet voor niets deed. Uiteindelijk bleek deelname een Godsgeschenk. Als band hebben we de afgelopen tijd weinig kunnen doen. Alleen wat livestreams in theaters in de regio. Net toen we Brucified op de kaart dachten te gaan zetten, kwam er een of ander virus. Meedoen was dus fantastisch.”

Een virus dat Brucified overigens ook aanzette tot een optreden vanuit eigen huiskamers:

Waren tribute-bands net voor corona kwam populair eigenlijk? De Brabantse Bruce: „Ik noem het een upcoming niche. Zo was er in het Klokgebouw hier in Eindhoven jaarlijks een festival met tribute-bands, ook uit het buitenland. Ik zag dat en dacht: als je lef hebt, dan ga je The Boss doen. Het was pittig om hem neer te zetten, zeker met die geweldige band om hem heen die op momenten belangrijker is dan Bruce Springsteen zelf. Dat de markt nog groter zou worden, zagen wij wel gebeuren. Maar ja…”

‘Met een tribute-band kun je je onderscheiden’

Nick Dekkers zong meerdere jaren in een coverband. „Tributes waren nog niet zo mijn ding. Tot ik in Den Haag de veelzijdigheid van Bruce ontdekte. Toen dacht ik: hier zit in principe alles in en het ligt me qua stemgeluid en timbre. Dus waarom niet? Je kunt je met een tribute wat meer onderscheiden dan een coverband. En tja, ik denk dat we God op onze blote knieën mogen bedanken als Bruce Springsteen nog een keer in Nederland langskomt. Wat dat betreft is er vraag naar ons.”

Die vraag kwam dus ook vanuit SBS6. Gerard Ekdom noemt The Tribute – Battle of the Bands als afsluiter ‘Luilekkerland in coronatijd’. „Ik heb al die prachtige muziek live mogen horen, terwijl het land zo goed als optredensloos was. Iedereen had zin in dit programma, kan ik je vertellen. En ik beloof je: als je er op 7 mei bij bent in de Ziggo Dome, dan heb je echt een goeie tijd.”

The Tribute – Battle of the Bands is vanaf vandaag (15 januari) zes zaterdagen om 20.00 uur op SBS6 te zien en terug te kijken op Kijk.nl.