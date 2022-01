The voice of Holland: mokerslag voor een van RTL’s vlaggenschepen

The voice of Holland is al jaren een van de vlaggenschepen – lang zelfs hét vlaggenschip van RTL 4. Zeker op de vrijdagavond. De talentenjacht trekt sinds september 2010 steevast zo’n 1,5 miljoen kijkers en kent meerdere succesvolle spin-offs. Maar vandaag geen feest en hoge kijkcijfers, wel een mokerslag.

RTL maakte vanmorgen bekend het twaalfde seizoen van The Voice of Holland per direct van de buis te halen. Dit vanwege verhalen over ongepast gedrag, aangezwengeld door Tim Hofman en zijn BNNVARA-programma BOOS (donderdag volgt een uitzending over de zaak). Bandleider Jeroen Rietbergen, partner van Linda de Mol, heeft tegenover RTL een bekentenis afgelegd en spijt betuigd. Hij is opgestapt.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Bandleider Jeroen Rietbergen erkent de beschuldigingen en stapt per direct op.https://t.co/WzTsXH9SRM pic.twitter.com/E8sDMh3lfq — Tim Hofman (@debroervanroos) January 15, 2022

The voice of Holland internationale hit van John de Mol

The voice of Holland komt uit de koker van John de Mol. Hij bedacht een talentenjacht waarbij de deelnemers, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Idols en X Factor, blind hun eerste auditie doen. Zanger Roel van Velzen kwam vervolgens op het idee van de inmiddels wereldberoemde draaiende rode stoelen. The voice of Holland ging op 17 september 2010 in première op RTL 4 met een onvergetelijke Ben Saunders. Het was meteen een hit. Voor de allereerste aflevering bleven 1,7 miljoen kijkers thuis. Genoemde Saunders won het eerste seizoen van de talentenjacht, die in de volgende jaren ook de carrières van onder anderen Maan de Steenwinkel, Leona Philippo en Duncan Laurence lanceerde.

Voor John de Mol betekende The voice of Holland een internationale en daarmee financiële klapper. De zoektocht naar de beste stem werd inmiddels in meer dan 150 landen uitgezonden.

Veel nominaties voor The voice

Het format ging direct al snel de wereld over. Landen als de Verenigde Staten, Duitsland en Australië kregen een eigen versie van The voice. De talentenjacht wordt in meer dan 150 landen uitgezonden en valt veelvuldig in de prijzen. Zo werd The voice 69 keer genomineerd voor een Emmy Award. Zeven nominaties voor de prestigieuze Amerikaanse tv-prijs werden verzilverd. In eigen land won The voice of Holland in 2012 de Gouden Televizier-Ring. Tijdens dat gala werd in 2020 muzikaal in gegaan op het tienjarig bestaan.

Juridisch getouwtrek

Ook de spin-offs volgden al snel. In 2012 kwam eerst The Voice Kids, voor zangtalent van 8 tot 14 jaar. Senioren van 60 jaar en ouder kunnen hun zangtalent sinds de zomer van 2018 laten beoordelen in The Voice Senior. Ook deze formats gingen de grens over. Het succesvolle programma kwam in 2015 in handen van ITV toen John de Mol zijn productiehuis Talpa Media voor honderden miljoenen verkocht aan de Britten.

Dat De Mol ondanks die verkoop waarde bleef hechten aan The voice, bleek drie jaar geleden. Toen ontstond juridisch getrouwtrek rondom de nog altijd succesvolle talentenjacht omdat De Mol probeerde de programma’s naar SBS6 te halen. Die zender kreeg hij in 2017 volledig in handen, waarna Talpa-formats als Miljoenenjacht en Dance Dance Dance de overstap van RTL naar SBS maakten. Ook onder meer Wendy van Dijk en Johnny en Linda de Mol stapten over, maar The voice en de spin-offs bleven bij RTL 4.

‘Het gaat om meer dan alleen Jeroen Rietbergen’

Die zender en producent ITV ontvingen onlangs berichten over mogelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik bij The voice of Holland. Daarop werd besloten de uitzendingen te staken en onderzoek te laten doen. De aantijgingen komen onder meer van Tim Hofman, die met zijn BNNVARA-programma BOOS al langere tijd bezig is met de verhalen. Hofman stelt „tal van reacties” te hebben van „mensen die zeggen slachtoffer of getuige te zijn van machtsmisbruik en seksueel overschrijdend gedrag bij The voice“. Bandleider Jeroen Rietbergen stapte naar aanleiding van de beschuldigingen dus per direct op. Volgens de makers van BOOS gaat het „niet alleen om aanklachten tegen Jeroen Rietbergen, maar om aanklachten tegen meerdere personen binnen het programma”.

De jonge Pascale was tot nu toe een van de hoogtepunten van het lopende maar nu stilgelegde seizoen van The voice of Holland. Zij overtuigde alle coaches met Voilá, de inzending van Frankrijk tijdens het Eurovisie Songfestival 2021.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Nog geen verdere namen binnen The voice

Namen noemt BNNVARA niet, de uitzending van BOOS over The voice is donderdag te zien. Volgens meerdere roddelkanalen, de zogenaamde juicechannels, overtrad coach Ali B meermaals grenzen. Ook over voormalig coach Marco Borsato, die zowel kandidaten van The voice of Holland als The Voice Kids begeleidde, doen verschillende verhalen de ronde. Bewijs is echter nog niet geleverd. Bij het Openbaar Ministerie Midden-Nederland werd eerder deze week aangifte gedaan tegen een persoon die „gerelateerd is aan de talentenjacht”. Om wie het gaat, maakt het OM niet bekend. Wel zegt een woordvoerster dat het niet gaat om Marco Borsato. Volgens RTL Boulevard heeft een oud-kandidaat aangifte gedaan tegen Ali B. „Ali heeft nooit misbruik gemaakt van zijn positie en heeft zich nooit seksueel grensoverschrijdend gedragen”, liet het management van de rapper weten.

Chantal Janzen: ‘Onderste steen moet boven’

Vaste The voice of Holland-presentatrice Chantal Janzen heeft op de vandaag ontplofte zaak gereageerd. Zij is geschrokken van de berichten over ongepast gedrag achter de schermen. Ze wenst alle betrokkenen via Instagram veel sterkte.

„Geschokt over de berichten omtrent The voice“, schrijft Janzen op sociale media. „Schande voor de hardwerkende mensen aan en in dit programma die hier niets van weten en niets mee te maken hebben. Onderste steen moet boven.”