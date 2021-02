Veel steun voor George Kooymans (Golden Earring) die ALS heeft

George Kooymans heeft de progressieve spierziekte ALS. Het nieuws over de bij leven al legendarische gitarist van Golden Earring komt hard aan bij fans, maar ook veel mensen die weinig of niets met zijn band en de rockmuziek hebben.

Maar het hardst bij Kooymans zelf natuurlijk, die na bijna zestig jaar optreden het podium niet meer op zal kunnen. Heel veel mensen, bekend en onbekend, leven met de muzikant op sociale media mee.

Ziekte George Kooymans lag opeens op straat

Het trieste nieuws over de zieke George Kooymans werd vanmorgen door de pagina Privé in de Telegraaf gebracht. Over de aard van de ziekte liet zijn manager nog niets los. Dat vertelde de Golden Earring-oprichter in de loop van de dag zelf, aan het AD. De gitarist zegt niet meer te kunnen optreden. „Zoals het er nu uitziet, niet. Nu kan ik het niet en het is een progressieve ziekte. Optreden gaat helaas niet meer.’’ Het einde van Golden Earring lijkt daarmee na een indrukwekkend lange periode voorbij. Zanger Barry Hay en drummer Cesar Zuiderwijk hebben aangegeven met de band te zullen stoppen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

„We hadden te zijner tijd zelf iets naar buiten willen brengen, maar het ligt inmiddels op straat. Ernstig ziek, werd geschreven en dan speculeren mensen over wat er aan de hand is. Ik ben inderdaad ziek, ik heb ALS”, vertelt hij aan de krant. „Het is een heel naar bericht en ik ben niet echt in de stemming om daar verder veel over te zeggen. Ik sta onder behandeling in het universitair ziekenhuis in Leuven. That’s it.”

Wat is de spierziekte ALS?

ALS is een ziekte van de zenuwcellen die de spieren van het menselijk lichaam aansturen. Het werken van de spieren gaan langzaamaan achteruit. Bij ALS worden geleidelijk steeds meer spieren aangedaan, behalve de hartspier. De volledige naam is Amyotrofische Laterale Sclerose en de oorzaak is nog altijd niet gevonden. Met oud-voetballer Fernando Ricksen kreeg de ziekte de afgelopen jaren een gezicht. Hij overleed in september 2019. De Stichting ALS Nederland staat bekend om reclamespotjes om het koud van te krijgen. Mensen die aan ALS zijn overleden staan met pakkende quotes in advertenties om aandacht voor de ziekte te genereren. ‘Ga door met mijn strijd’, bijvoorbeeld. Deze personen hebben daar uiteraard toestemming voor gegeven. In januari viel een tv-spot met Marieke Bakker op. Deze dertiger is nog wel onder ons en bracht een krachtig verhaal. In Nederland hebben ongeveer 1500 mensen ALS.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

George Kooyman leven lang al gitarist

George Kooymans richtte in 1961 samen met zijn buurjongen Rinus Gerritsen de band The Tornados op. De jongens, 13 en 15 jaar oud, kwamen er al snel achter dat er al een band bestond met die naam, en kozen een nieuwe: The Golden Earrings. Later viel de laatste s nog weg. In de jaren erna versterkten Barry Hay en Cesar Zuiderwijk de rockband, die succes kreeg in binnen- en buitenland. Ook vormt Kooymans samen met Boudewijn de Groot en Henny Vrienten het trio Vreemde Kostgangers.

Veel reacties en steun voor held Golden Earring

Er zijn veel mensen geschrokken van het nieuws over George Kooymans. Muziekliefhebbers of niet, niemand gunt een ander deze ziekte (uiteraard). Ook Golden Earring kwam zelf nog met een bericht op Twitters.

„Wat ontzettend verdrietig, deze aanleiding voor het stoppen van #GoldenEarring. Dat doet pijn aan mijn muzikale hart. Einde van een tijdperk”, zegt Wilma Plaat in een bericht. Nico Dijkshoorn noemt het nieuws dramatisch.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

In de docu over maken plaat: #GeorgeKooymans laat aan de band trots zijn nieuwe gitaar zien. Zo ontroerend. Zo lief. Zo een jongetje. Wat een dramatisch nieuws vanochtend. George ernstig ziek. — Nico Dijkshoorn (@dijkshoorn) February 5, 2021

Bart Haenen vindt dat we trots moeten zijn op George Kooymans. „Geweldige band, prachtige nummers, legendarische optredens. Je mag als land zijnde trots zijn op zo’n band. Radar Love, Long Blond Animal, She flies on Strange Wings en Weekend Love. Voor de jongere generatie: Verplichte luisterkost.” „Golden Earring stopt na ALS-diagnose van gitarist George Kooymans. Goh wat sneu! Sterkte George!”, vindt Kees Dullemond.

Hier zie je nog enkele reacties.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Heel veel sterkte naar de familie en vrienden van George Kooymans met zijn vreselijke ziekte. Jammer dat de @GoldenEarringNL stopt, maar wat trots kan je als Nederlander zijn met zo'n band. Heel veel sterkte mannen🍀 — Teun Manders (@TeunManders02) February 5, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Heel veel sterkte voor #GeorgeKooymans #goldenearring #ALS

Een fantastische muzikant in een wereldse band. — nietie (@nietie66) February 5, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Love to @4GoldenEarring guitarist George Kooymans diagnosed with ALS ♥️ — Rick Friel (@rickfriel) February 5, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.