Daar is-ie: de keiharde trailer van het nieuwe (vierde) seizoen Mocro Maffia

Over precies twee weken verschijnt het vierde seizoen van de oh zo populaire serie Mocro Maffia bij Videoland. Hierboven zie je de – laten we zeggen – snoeiharde trailer van de langverwachte nieuwe reeks.

Voor de kenners: in dit vierde seizoen van Mocro Maffia duurt de ruzie tussen kamp Romano en zijn rivaal Paus nog altijd voort. Romano sluit met zijn nieuwe Mexicaanse zakenpartners een deal met een Duits-Turkse clan in Düsseldorf. Zo wil hij niet alleen Paus, maar ook zijn Colombiaanse leverancier Tia Alvarez uit de weg ruimen. Een ondergedoken Paus zint na zijn marteling aan het einde van seizoen drie op wraak en stuurt Tatta met een nieuwe partner richting Düsseldorf.

Doorgaan in Mocro Maffia alsof er niets gebeurd is

Nog steeds voor de kenners: Samira probeert de moord op Mo de Show weg te stoppen door verder te gaan met haar leven alsof er niets is gebeurd. Wanneer ze bij een buurtbijeenkomst de ernst van haar situatie begint in te zien, zijn de ogen van rechercheur Moussaoui al op haar gericht en zal ze hem van zich af moeten schudden. Hiervoor negeert ze haar man Taxi, met wie ze in een relatiecrisis is beland, en schakelt ze de hulp in van Tonnano.

Na de dood van zijn maatje Ibo en de hereniging met zijn vader, keert Komtgoed – zo heet ie – de criminele wereld die hem opslokte, de rug toe. Dit tot ongenoegen van zijn vrienden die uit zijn op wraak voor Ibo, maar ook een ongeduldige Tonnano in hun nek hebben hijgen, die op zijn beurt Komtgoed probeert te vinden vanwege een opgelopen schuld. Als de buurtgemeenschap lucht krijgt van de situatie van de jongens, worden alle zeilen bijgezet om ze uit handen van de criminele wereld te houden.

Denk je, waar gaat dit allemaal over, maar klinkt boeiend? De eerste drie seizoen zijn op Videoland ook te streamen.

Sinem Kavus zorgt voor een Turks maffia-lijntje

Sinem Kavus is een nieuw gezicht in Mocro Maffia. Of beter gezegd: een nieuw maar ook oud gezicht. Om haar personage Meltem te introduceren, bracht Videoland speciaal voor en over haar de korte film Mocro Maffia Meltem uit. Metro sprak de actrice over haar spannende introductie.

Het achtdelige vierde seizoen van de Videoland Original Mocro Maffia is vanaf vrijdag 28 januari wekelijks te zien bij Videoland. De serie wordt geregisseerd door Victor D. Ponten en Aaron van Valen en wordt geproduceerd door Fiction Valley.