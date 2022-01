Diederik Gommers optimistisch over coronacijfers bij Beau: ‘2G geen zin meer’

Ic-topman Diederik Gommers schoof gisteravond aan bij Beau en zijn boodschap over de coronacijfers was optimistisch. Dalende ic- en ziekenhuiscijfers en ook de besmettingscijfers hebben geen drastische effecten. Volgens hem komen de ic’s niet meer vol te liggen met omikron-patiënten en hij denkt dat het tijd is om „voorzichtig te versoepelen”. Een 2G-beleid heeft volgens hem „geen zin meer”.

Gisteren schreef Metro al over de recente coronacijfers. Het aantal besmettingen piekt, maar de ziekenhuisopnames, het aantal ic-patiënten en de sterftecijfers waren nog nooit zo laag. Ook is er in de ziekenhuizen weer ruimte voor het behandelen van reguliere patiënten, wat ook Gommers beaamt.

Diederik Gommers aan tafel bij Beau over coronacijfers

Gommers heeft een aantal dia’s bij zich, net als minister Ernst Kuipers ook toepast tijdens de persconferentie, om de boel te duiden. „Omikron is een ander virus. Als je volledig gevaccineerd bent, dat werkt niet meer. Maar je ziet wel dat de booster een effect heeft.” Volgens de ic-topman is het land inmiddels klaar om met meer besmettingen te kunnen dealen. Hij denkt namelijk dat de ic niet meer vol komt te liggen met coronapatiënten.

Dus wil Beau van Erven Dorens (die gisteren nog een uitbrander kreeg van Maxim Hartman) horen van Gommers dat het tijd is om te versoepelen. „Ik denk dat het goed is dat we sneller gaan versoepelen, maar je wilt wel voorzichtig zijn.”



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Op de x-as zie je …..zo begint #diederikgommers zijn uitleg bij #Beau In het spoor van zijn oud-collega en nu minister Ernst Kuipers die ook al ‘slides’ gebruikte op de persco. Talkshow voor hoogopgeleiden — Liesbeth vd Kruit (@LiesbethvdKruit) January 18, 2022



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Gommers net te gast bij #beau. Hij legde middels grafiekjes uit dat het aantal besmettingen stegen, maar de ziekenhuis bezoeken daalden. Engeland loopt aantal weken voor met #Omicron en ook daar daling ziekenhuis pt. Diederik, stuur ze even door naar Ernst met begeleidend briefje — DaRudeboy (@DaRudeboy2) January 18, 2022

Virus z’n gang laten gaan

De presentator kaart aan dat veel kinderen nu besmet zijn of in quarantaine zitten. Veel klaslokalen zijn leeg. Van Erven Dorens vraagt: „Komt er een moment waarbij jij zegt: nu moet je het virus z’n gang laten gaan? Het is zo onschadelijk dat je het beste gewoon iedereen naar buiten kunt sturen?” En volgens Gommers gaan we die kant op. „We accepteren dan meer besmettingen en de risicogroep moet zelf de verantwoordelijkheid nemen om zich te beschermen.” Hij noemt de medische mondkapjes en boosterprikken op voor deze doelgroep.

Het aantal gezette boosterprikken neemt inmiddels af en Van Erven Dorens kaart aan dat sommige mensen in de samenleving twijfelen over een extra prik. „Bij de vorige virussen hebben we steeds ‘vaccineren, vaccineren’ gezegd. Nu met die omikron-variant zien we dat het vaccin minder effectief is.” De ic-topman legt uit dat net geboosterde mensen wel beschermd zijn tegen een infectie, maar dat dat snel afneemt. „Het is een eigen keuze. Maar het blijft wel een risico als je niet boostert.”



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Gommers for President! Geef die man een standbeeld! Verteld in 2 minuten meer dan die twee van 19.00 uur…

Cornonamoe: ja.

Gommersmoe: NEE!#beau #Gommers — Enrico Wardenier (@Wardo91) January 19, 2022

2G-beleid niet nodig volgens Gommers

Ook komt het 2G-beleid ter sprake. Gommers haalt het recente onderzoek van de TU Delft aan, waaruit bleek dat 2G en 3G niet effectief zijn. „Het verschil tussen volledig gevaccineerd en ongevaccineerd is in effectiviteit maar klein. Dan heeft 2G geen zin meer.” Hij pleit er dan ook voor om, net zoals in het rapport stond, in deze fase met omikron iedereen te testen.



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

#Gommers die doodleuk bij #Beau zegt wat ingevoerde mensen al lang weten, maar de grote massa nog niet: de booster werkt een beetje misschien, maar slechts heel kort. Ook keert hij zich tegen 2G. Heeft geen zin. #HetEindspelNadert — Hans van Tellingen (@hansvantelling) January 18, 2022

Politiek verslaggever Wouter de Winther haakt nog in op het 2G-verhaal. „Ons is voorgehouden dat dat de uitweg kon zijn.” Ook vertelt hij dat landen als Italië, Frankrijk of Duitsland wel een 2G-beleid hanteren. „Zijn die landen dan allemaal gek geworden? Of kan het zijn dat het rapport niet helemaal correct is?” Gommers trekt de kennis van de universiteiten niet in twijfel. Hij legt uit dat die landen het 2G-beleid invoerden tijdens de fase van de delta-variant. Voor omikron is dat verschil kleiner.

Maar is omikron dan het laatste stukje van de pandemie? Dat is volgens Gommers te voorbarig. „Het kan dat het minder wordt, maar het kan ook dat de volgende variant toch nog een stevige variant is.”



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Als Wouter de Winther wetenschappelijk onderzoek door twee universiteiten in twijfel trekt, dan vinden we dat opeens heel normaal? Ze lijken wel heel erg teleurgesteld dat 2G niet werkt en dat de uitsluiting van ongevaccineerden dus niet meer nodig is. Waarom is dat? #beau — Karin (@Kaatje_30) January 19, 2022



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

#beau Is omikron niet hetzelfde als gewoon griep? — Eric van Hout (@EricvanHout2) January 18, 2022

