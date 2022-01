Kijkers lyrisch over Denkend aan Holland van André van Duin en Janny van der Heijden

Sommige mensen schaatsen de Elfstedentocht, andere mensen zwemmen ‘m en André van Duin en Janny van der Heijden gaan gewoon met de boot. Ook handig. Het programma dat ze daarover maken, Denkend aan Holland, behaalde gisteravond met de eerste aflevering ruim anderhalf miljoen kijkers.

Om ‘precies’ te zijn, keken zo’n 1,56 miljoen mensen naar het winterseizoen van Denken aan Holland. En social media liegt er niet om: de kijkers zijn lyrisch over onder meer de ‘positiviteit’ van het programma. Het programma staat dan ook op plek drie in de lijst van best bekeken programma’s, aldus Stichting KijkOnderzoek. Naar de aftrap van het zomerseizoen in augustus keken ook ruim 1,5 miljoen mensen.

In Denkend aan Holland, dat normaliter in de zomer is, ontdekken Van der Heijden, haar teckel en Van Duin Nederland vanaf het water. Elke aflevering trekken ze eropuit met hun boot, afgewisseld door bezoekjes aan de plekken rond de wateren. De Elfstedentocht wordt deze winter gevaren omdat het dit jaar precies 25 jaar geleden is dat de laatste tocht werd verreden.

„It giet oan”, is al te horen wanneer Van Duin en Van der Heijden aan de tocht beginnen. Janny heeft uiteraard een mooie Friesland-sjaal om en langs de kant staat publiek het duo toe te zwaaien. Onderweg – onder ‘180 bruggen’ door – krijgen ze zelfs een stempel bij elke Friese Elfsteden-stad die ze passeren.



It giet oan! Janny van der Heijden en André van Duin varen de #Elfstedentocht. Het belooft een bijzonder avontuur over de Friese sloten, kanalen en meren te worden. 📺 #DenkendaanHolland, de Elfstedentocht: vanaf zondag 2 januari om 21.35 uur op @NPO1.#OmroepMAX pic.twitter.com/bYQRlBjY0U — Omroep MAX (@OmroepMAX) January 2, 2022

Gouden duo André van Duin en Janny van der Heijden

Heel Nederland lijkt gek te zijn op André van Duin, dus het is zeker niet gek dat ook dit programma een hit is. Zeker niet wanneer hij met Heel Holland Bakt-collega Janny op stap gaat. Wat mensen vooral kunnen waarderen, is de „fijne kneuterigheid maar vooral de chemie en milde humor”. Anderen prijzen juist weer het gebrek aan negativiteit, wat iets is waar iedereen in ‘deze tijd’ wel behoefte aan heeft. Van Duin roerde onlangs veel kijkers nog tot tranen met zijn vertaling van Vincent van Martine Bijl.

Denkend aan Holland levert in ieder geval mooie plaatjes op:



Het programma wordt zelfs geroemd als „goed voor je bloeddruk”. Nou, het is in ieder geval makkelijker (en leuker) dan een stapeltje pillen innemen.



Oeh, zin in. Van die tv-programma's die goed zijn voor je bloeddruk. 🧡 Janny en André varen de Elfstedentocht in de winter, compleet met dweilorkesten, dikke jassen, mutsen, thermo-ondergoed en warme chocolademelk. Straks om 21.35 uur bij MAX op NPO1. #DenkendAanHolland pic.twitter.com/oPJIhWmEuu — Miranda (Oliebolfluencer) (@Miranda_ESF) January 2, 2022

