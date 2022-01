Rutte spreekt vandaag eerste nieuwe ministers, premier ‘hoopvol’

Demissionair minister-president Mark Rutte ontvangt vandaag de eerste beoogde nieuwe ministers van het Kabinet-Rutte IV. In het nieuwe kabinet zitten zowel bekende als nieuwe gezichten.

Voorafgaand aan het presenteren van het nieuwe kabinet gaat de premier in gesprek met alle bewindslieden. Hij begint met CDA-leider Wopke Hoekstra, die de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken moet worden. Op dit moment is dat nog D66-leider Sigrid Kaag, die een nieuwe rol gaat aannemen als minister van Financiën. Dat is momenteel de functie van Hoekstra. Kaag was eerder dit jaar wel al afgetreden als minister.

Rutte in gesprek met ministers Rutte IV

Verder spreekt Rutte ook met Dilan Yesilgöz van de VVD, die Justitie en Veiligheid op zich moet nemen. Ook toekomstig Minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind (D66) komt aan bod, evenals Dennis Wiersma, die Primair- en Voortgezet Onderwijs voor zijn rekening neemt. Tot slot zal Rutte praten met staatssecretaris Eric van der Burg van Asiel en Migratie. Robbert Dijkgraaf, de nieuwe minister van Onderwijs, heeft een digitaal gesprek.

Premier ‘hoopvol’ over kabinet met elan

Eerder zei Mark Rutte dat er een kabinet met „meer elan” komt dan het huidige. „Het moet een heel ander kabinet worden, met een andere uitstraling”, zei hij op een digitaal congres van de VVD. Volgens Rutte komt er een echte transformatie. Vanochtend sprak de demissionair premier uit dat hij „hoopvol” is over zijn nieuwe ploeg, maar dat het „een goed Nederlands principe is dat je het in de praktijk laat zien”.

Het aantal ministers en staatssecretarissen wordt onder Rutte IV uitgebreid. Eerst waren dat er respectievelijk zestien en acht, nu worden dat twintig ministers en negen staatssecretarissen. Andere namen in het kabinet zijn onder meer Hugo de Jonge, Rob Jetten, Kajsa Ollongren, Ernst Kuipers en Carola Schouten.

Wanneer Kabinet-Rutte IV?

De planning is dat het nieuwe kabinet op 10 januari zal aantreden. De koning zal de ministers en staatssecretarissen beëdigen. Zoals gebruikelijk zal er na de beëdiging een bordesfoto worden gemaakt bij Paleis Huis ten Bosch met alle ministers en koning Willem-Alexander.