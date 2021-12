Met ‘kerstkaart’ bedreigde Marion Koopmans: ‘Krijg ze aan de lopende band, dit is extreem’

In het Outbreak Management Tean (OMT) – of de politiek – zitten, is geen ongevaarlijk beroep. Dat onderschrijft Marion Koopmans nog maar eens, die een dreigmail die aan haar gericht is op Twitter, heeft geplaatst. „De kerstwensen komen binnen”, schrijft ze.

Gevolgd door de tekst (inclusief spel- en tikfouten) die zij binnenkreeg: „Dat jij jouw gore corona rotkop nog op de tv. durft te tonen, jij vuil goor monster van Dachau, jij corrupte zakkenvullende volksverlakker die honderdduizenden zwart betaald krijgt, ze hebben de verkeerde voor de ingang van de (een) parkeergarage door de kop geschoten, goor stuk onafgemaakt softenon NAZI Schwab hoerenjong”. Ook noemt ze de afzender, ene D.P. Ze kreeg de bedreiging gisteren, via de mail.



Bedreigingen richting Marion Koopmans en Sigrid Kaag

Volgens Koopmans is de maat inmiddels wel vol en is het tijd dat er iets gedaan wordt aan zulke ‘brieven’. In haar tweet richt ze zich dan ook onder meer aan het Openbaar Ministerie. „Ik ben er wel klaar mee, eigenlijk.”

De Rotterdamse hoogleraar verscheen ook in het NOS Radio 1 Journaal: „Je krijgt ze aan de lopende band, dit was extreem. Ik dacht: laat ik zo’n bericht eens delen. Wat mensen zeggen is echt bizar.”

In haar tweet richt ze zich ook tot Sigrid Kaag, leider van D66. Ook zij krijgt de laatste tijd ‘kerstwensen’ toegestuurd, maar dan naar haar thuisadres. De schrijvers doen hun best om angst te zaaien bij de politica: „Beste mevrouw Kaag, zoals u ziet weten wij waar u woont”, is te lezen op een van de kaarten. „U denkt slim te zijn… Hoe dom is dat?”, staat op de ander. „Heel graag functie elders”, vindt een andere afzender, verwijzend naar Pieter Omtzigt.



Beste anonieme schrijvers, kerst is de tijd van goede wensen. Stuur uw kaarten daarom aan iemand die eenzaam is en niet aan mij. Stuur hen vooral een lieve wens. Dan helpt u een ander en gaat u zelf ook met meer positiviteit de laatste weken van dit jaar in. Fijne feestdagen! 🕊 pic.twitter.com/oDsVNe4IUr — Sigrid Kaag (@SigridKaag) December 13, 2021

‘We weten waar u woont’

Kaag laat zich echter niet kennen en komt met een advies voor de anonieme briefschrijvers. „Wilt u graag een lieve kerstwens sturen naar iemand die eenzaam is? Kijk dan eens bij een van de volgende organisaties”, tipt ze. Postmaatje.nl en kaartjevoorouderen.nl zijn bestemd voor mensen die eenzame mensen een hart onder de riem willen steken.



