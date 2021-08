Winnaar De Slimste Mens bekend na daverende finale: ‘Zeer indrukwekkend!’

Lisa Loeb is de winnaar van het tv-programma De Slimste Mens. De cabaretière versloeg vrijdagavond in de finale van de populaire kennisquiz van KRO-NCRV haar tegenstanders; PowNed-verslaggever Bram Douwes en schrijver Joost Oomen.

Oomen moest vrijdag als eerste finalist het spel verlaten. Nadat Douwes en Loeb in de finaleronde lange tijd nek aan nek gingen, won Loeb uiteindelijk de finale. „Jaaaa”, reageerde ze lachend na de overwinning. De cabaretière mag zich de achttiende winnaar van De Slimste Mens noemen. Rob Kemps, zanger bij muziekgroep Snollebollekes, won de vorige reeks.



Loeb volgt Kemps op als Slimste Mens

Loeb kreeg de bokaal uit handen van Kemps, die haar erop attendeerde dat ‘er een leven vóór en ná De Slimste Mens is’. „Corona of niet: de zalen zitten straks vol, je staat in iedere krant, de paparazzi ligt voor de deur. Je krijgt contracten aangeboden, niét normaal. Blijf rustig”, speechte de zanger van de Snollebollekes. De cabaretier, die voor haar deelname aan De slimste mens nog niet bekend was bij het grote publiek, merkte afgelopen weken al dat de kaartverkoop van haar voorstelling Extase hard gaat.

Kijkers verdeeld over finalisten

Veel kijkers van De Slimste Mens vonden de drie finalisten ‘te luid’, ‘te excentriek’ of ‘te betweterig’. Van die kritiek trok het trio zich weinig aan. Tijdens de finale overstemden ze elkaar geregeld met plagerijen. Kijkers reageren dan ook verdeeld op de winst van Loeb. Er is veel respect voor de totstandkoming van haar overtuigende overwinning, maar anderen noemen Loeb ‘bloedirritant’ en ‘onrustig’. „Ze kan wel de winnaar van De Slimste Mens zijn, maar ik ga zeker niet naar haar voorstelling kijken. Onrustig, aanstellerig type”, schrijft iemand.



Lisa Loeb met afstand de slimste mens van alle seizoenen. Zeer indrukwekkend! Ook, bijkomend, omdat ze zei dat het er deels van afhangt of je weet wie de gezinsleden van de familie Kardashian zijn. #slimstemens — René Alsemgeest (@renealsemgeest) August 27, 2021

Gelukkig is er ook veel lof voor de winnaar. „Daverende finale, met Lisa Loeb als terechte winnaar”, vindt een kijker. „Bizar hoe veel sommige mensen weten en ook alles binnen een paar seconden op kunnen halen in die hersenen”, vult een ander aan. Van tijdrekken was tijdens de finale gelukkig geen sprake…

